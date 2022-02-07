LinKinVax就創新型疫苗平台的使用與Inserm Transfert簽訂全球獨家授權協議

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--臨床階段生物技術公司LinKinVax宣布與Inserm Transfert簽訂一份全球獨家授權協議，以開發具有創新性作用機制的疫苗策略。

LinKinVax正在開發一個直接標靶樹突狀細胞的疫苗平台（「樹突狀細胞」；DC）。這些細胞在免疫系統中發揮至關重要的作用，可激發和調節免疫應答。

與Inserm Transfert的協議涵蓋由LinKinVax管理的HIV、SARS-CoV-2、人類乳頭瘤病毒相關癌症和衣原體感染預防及治療疫苗相關的若干專利家族的工業及商業使用。

該技術根據Mondor生物醫學研究所(IMRB, U955 Inserm – Université Paris Est Créteil, UPEC)在由巴黎大學東克雷泰伊分校與ANRS/Inserm於2011年設立的疫苗研究所/Inserm (VRI)實驗室中展開的研究。這項與Baylor Scott & White研究所合作開發的創新直接標靶樹突狀細胞，以激發免疫防禦。該研究加速了該疫苗平台對若干感染因數的適應，包括採用通用方法覆蓋SARS-CoV-2的多種變異株。

LinKinVax董事長兼行政總裁André-Jacques Auberton-Hervé評論道：「這項技術轉移說明，法國公立行業的生命科學研究有能力轉化為雄心勃勃的生物技術計劃。我們期待在臨床上展示我們創新產品的有效性和穩健性，包括抗擊SARS-CoV-2變異株，為解決全球公共衛生問題提供一種新武器。」

Inserm Transfert執行管理委員會主席Pascale Augé補充道：「我對這份協議感到高興，這將進一步提高聯合研究小組U955團隊正在推展的研究的國際知名度。高度創新的疫苗平台的開發前景廣闊，我們堅信其技術有望幫助應對不斷增多的醫療保健挑戰。」

關於LinKinVax技術

LinKinVax的疫苗平台圍繞人源化單性同源抗體建構，該抗體與感興趣的病原體區域融合，標靶作用於樹突狀細胞DC表達的CD40分子，對激發免疫系統發揮關鍵作用。已有結果證明了該策略的效益，包括啟動免疫系統僅需少量抗原，需要或不需要輔助用藥，並且它能觸發持久的細胞和體液免疫應答。該平台現在還受惠於已廣泛使用30多年的以蛋白質疫苗為基礎的經驗和安全性。

三款產品正處於或即將進入臨床試驗：一款目前處於Inserm/ANRS-EID I期臨床實驗的預防HIV的疫苗，一款涵蓋感興趣的SARS-CoV-2變異株的疫苗，以及一款治療人類乳頭瘤病毒相關癌症的疫苗。

關於LinKinVax

LinKinVax成立於2020年，由醫學、工業和商業領域的兩位國際知名人士領導，即SOITEC名譽主席、創始人André-Jacques Auberton-Hervé和疫苗研究所(VRI/INSERM/UPEC)所長、免疫學家Yves Levy, MD博士教授。LinKinVax正在開發一款以蛋白質為基礎的創新疫苗平台，該平台能發揮疫苗研究所(VRI)的研究的優勢，來加快疫苗的供應。這款標靶DC的蛋白質疫苗平台能適應目標病原體的變化和突變。請造訪www.linkinvax.com瞭解更多資訊。

關於Inserm Transfert

Inserm Transfert是法國國立健康與醫學研究所(Inserm)的私營子公司，負責Inserm及其學術合作夥伴在人類健康領域的創新價值創造，並依據國際最佳執行促進長期技術轉移。Inserm Transfert SA成立於2000年，依據公共服務管理合約(Délégation de Service Public)管理Inserm各研究實驗室產出的知識向工業界的全程推廣和轉移，從發明披露到工業合作夥伴關係和創立新創公司。Inserm Transfert還提供與建立和管理全國性、歐洲和國際計劃相關的服務，以及支援臨床研究和健康資料/資料庫的技術轉移。2009年，Inserm Transfert與Inserm成立一個資助概念驗證的投資基金。2005年，生命科學專項種子基金Inserm Transfert Initiative成立。自2017年起，支持渴望參與創業的研究人員/發明者的創業前通道得以設立。www.inserm-transfert.com

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