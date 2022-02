L’azienda energetica internazionale Equinor entra a far parte del Center for Hydrogen Safety ora che la domanda d’idrogeno è in crescita

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Il Center for Hydrogen Safety (CHS), autorità globale per l’uso sicuro dell’idrogeno e per la condivisione della conoscenza, ha annunciato l’aggiunta dell’azienda energetica Equinor al suo elenco di organizzazioni partecipanti. Equinor, con sede centrale a Stavanger (Norvegia), è un’azienda leader mondiale nella fornitura di energia a buon mercato alle società e assume un ruolo guida nella transizione energetica, ottimizzando il suo portafoglio di petrolio e gas, accelerando la crescita nel campo delle rinnovabili e battendo nuove strade nello sviluppo della cattura del carbonio e delle catene di valore dell’idrogeno.

“Equinor riconosce il potenziale dell’idrogeno per soddisfare la crescente domanda energetica del mondo e comprende che la sicurezza è d’importanza cruciale ai fini dell’adozione globale”, ha detto Nick Barilo, direttore esecutivo di CHS. “Apprezzo la vasta esperienza e competenza che Equinor porta in CHS e prevedo che i suoi contributi avranno un impatto significativo sulla transizione sicura e tempestiva verso l’idrogeno negli impianti energetici”.

L’ingresso di Equinor arricchisce un già ricco club di iscritti che annovera oltre 70 organizzazioni leader mondiali impegnate nell’uso sicuro dell’idrogeno e nella condivisione della conoscenza.

Equinor opera nei primi stadi della produzione, quando il gas naturale viene convertito in idrogeno con bassa produzione di carbonio, catturando e immagazzinando al contempo CO 2 ed energia rinnovabile in idrogeno verde. Tra i suoi progetti attuali si annoverano H2H Saltend, H2morrow steel e NortH2.

“Fondandosi su 50 anni d’esperienza nell’ambito degli idrocarburi, Equinor è in transito per divenire un’ampia azienda energetica. Equinor mette al primo posto la sicurezza per l’essere umano e per l’ambiente”, ha detto il vicepresidente di Global Hydrogen in Equinor, Henrik Solgaard Andersen. “L’idrogeno sarà il fattore chiave per raggiungere il punto d’azzeramento delle emissioni nette per le società e le aziende, ed Equinor sta sviluppando un portafoglio di progetti legati all’idrogeno in Europa e negli USA. Condividere la nostra esperienza con operatori del settore e fornitori e imparare dagli altri sarà essenziale per garantire una produzione e un uso affidabile dell’idrogeno. Essere entrati a far parte della comunità del Center for Hydrogen Safety mi rende molto lieto”.

Il CHS è stato fondato nel 2018 ed è una comunità tecnica all’interno dell’AIChE (American Institute of Chemical Engineers, Istituto americano di ingegneri chimici). Tra i benefici dell’iscrizione si annoverano l’accesso a conferenze e gruppi di lavoro, la guida alla sicurezza, la formazione e i laboratori e un forum globale in cui affrontare questioni emergenti e soluzioni tecniche d’impatto.

Informazioni sul Center for Hydrogen Safety

Il CHS è un’organizzazione non a scopo di lucro, imparziale e politicamente neutrale riservata alle società, che promuove il funzionamento sicuro, la manipolazione e l’uso dell’idrogeno e degli impianti a idrogeno in tutte le installazioni e applicazioni. Comunità tecnica globale in seno all’American Institute of Chemical Engineers (AIChE), il CHS fa perno sulla competenza tecnica impersonata da AIChE, il suo CCPS (Center for Chemical Process Safety, centro per la sicurezza dei processi chimici) e organizzazioni partner, per identificare e affrontare le questioni inerenti all’uso sicuro dell’idrogeno come vettore sostenibile di energia, nelle applicazioni commerciali e industriali e alle tecnologie dell’idrogeno e delle celle di combustibile. Visitate il sito CHS per saperne di più o abbonatevi al bollettino tecnico di CHS “The Elemental”, facendo clic qui.

Informazioni su Equinor

Equinor è impegnata nello sviluppo di soluzioni per i settori del petrolio, del gas e delle nuove fonti energetiche per oggi e domani, che trasformano le risorse naturali in energia per le persone e per il progresso della società. Equinor vanta oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo di giacimenti di petrolio e gas nella piattaforma continentale norvegese e opera al momento in più di 30 Paesi diversi. La società, la cui sede centrale si trova a Stavanger (Norvegia), è quotata alle borse di New York e Oslo e impiega approssimativamente 22.000 addetti a livello mondiale.

Informazioni su AIChE

AIChE è una società professionale di oltre 60.000 membri in oltre 110 nazioni. I suoi appartenenti lavorano in società, università ed enti pubblici, usando le proprie conoscenze dei processi chimici, per sviluppare prodotti sicuri e utili a beneficio della società. Tramite i suoi vari programmi, AIChE continua a essere un punto focale per lo scambio di informazioni sulla frontiera della ricerca d’ingegneria chimica, in aree come la nanotecnologia, la sostenibilità, i combustibili a idrogeno, l’ingegneria biologica e ambientale e la sicurezza degli stabilimenti chimici. Maggiori informazioni su AIChE sono reperibili su www.aiche.org. Venite a conoscere il credo di AIChE sotto il nome IDEAL in tema di equità, diversità e inclusione in www.aiche.org/IDEAL.

