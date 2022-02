Internationaal energiebedrijf Equinor sluit zich aan bij het Center for Hydrogen Safety te midden van groeiende vraag naar waterstof

NEW YORK (VS)--(BUSINESS WIRE)--Center for Hydrogen Safety (CHS), de wereldwijde autoriteit op het gebied van veilig waterstofgebruik en opleiding, kondigde de toevoeging van energiebedrijf Equinor op de lijst van ledenorganisaties aan. Equinor, gevestigd in Stavanger, Noorwegen, is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat zich inzet voor het leveren van betaalbare energie voor samenlevingen en het nemen van een leidende rol in de energietransitie door haar olie- en gasportfolio te optimaliseren, de groei in hernieuwbare energiebronnen te versnellen en baanbrekende ontwikkeling van koolstofafvang en waterstof waardeketens.

“Equinor erkent het potentieel van waterstof om te voorzien in de toenemende vraag naar energie in de wereld en begrijpt dat veiligheid van cruciaal belang is voor de wereldwijde acceptatie ervan”, zei Nick Barilo, uitvoerend directeur van CHS. “Ik waardeer de brede ervaring en expertise die Equinor naar CHS brengt en verwacht dat hun bijdragen een betekenisvolle impact zullen hebben op de veilige en tijdige overgang naar waterstof in energiesystemen.”

Het lidmaatschap van Equinor completeert een reeds indrukwekkend ledenbestand van meer dan 70 toonaangevende organisaties die zich inzetten voor veilig waterstofgebruik en het delen van kennis.

Equinor grijpt in op kansen in een vroeg stadium om aardgas om te zetten in koolstofarme waterstof en tegelijkertijd CO 2 af te vangen en op te slaan en hernieuwbare energie tot groene waterstof. Huidige projecten zijn onder andere: H2H Saltend, H2morrow steel, en NortH2.

“Voortbouwend op 50 jaar ervaring in olie en gas, is Equinor aan het veranderen om een breed energiebedrijf te worden, en veiligheid voor mens en milieu staat voorop bij alles wat we doen”, zei Henrik Solgaard Andersen, VP voor Global Hydrogen in Equinor. “Waterstof zal de sleutel zijn tot het bereiken van netto nul-emissies voor samenlevingen en bedrijven, en Equinor ontwikkelt een portfolio van waterstofprojecten in Europa en de VS. Het delen van onze ervaring met collega’s en leveranciers en leren van anderen is essentieel om een veilige en betrouwbare productie en gebruik van waterstof te garanderen. Ik ben erg blij dat we ons hebben aangesloten bij de Centre for Hydrogen Safety-gemeenschap.”

CHS is in 2018 opgericht en is een technische gemeenschap binnen het American Institute of Chemical Engineers (AIChE). De voordelen voor CHS-leden zijn toegang tot conferenties en werkgroepen, veiligheidsadvies, training en workshops, en een wereldwijd forum om nieuwe problemen aan te pakken en technische oplossingen te beïnvloeden.

Over Center for Hydrogen Safety

Het Center for Hydrogen Safety (CHS) is een non-profit, onpartijdige en politiek neutrale bedrijfslidmaatschapsorganisatie die de veilige werking, hantering en het gebruik van waterstof en waterstofsystemen in alle installaties en toepassingen bevordert. De CHS, een wereldwijde technische gemeenschap binnen het American Institute of Chemical Engineers (AIChE), bouwt voort op de technische expertise van AIChE, het Center for Chemical Process Safety (CCPS) en partnerorganisaties om problemen met betrekking tot het veilige gebruik van waterstof te identificeren en aan te pakken, als duurzame energiedrager, in commerciële en industriële toepassingen, en waterstof- en brandstofceltechnologieën. Voor meer informatie of om u te abonneren op het technisch bulletin 'The Elemental' technisch bulletin gaat u naar de CHS-website hier.

Over Equinor

Equinor ontwikkelt oplossingen voor olie, gas en nieuwe energie voor nu en de toekomst, waarbij natuurlijke hulpbronnen worden omgezet in energie voor mensen en vooruitgang voor de samenleving. Equinor heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen van olie en gas op het Noorse continentale plat en is nu actief in meer dan 30 landen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Stavanger, Noorwegen, is genoteerd aan de beurzen van New York en Oslo en heeft wereldwijd ongeveer 22.000 mensen in dienst.

Over AIChE

AIChE is een professionele vereniging met meer dan 60.000 leden in meer dan 110 landen. De leden werken in bedrijven, universiteiten en de overheid en gebruiken hun kennis van chemische processen om veilige en nuttige producten te ontwikkelen ten behoeve van de samenleving. Door zijn gevarieerde programma’s blijft AIChE een centraal punt voor informatie-uitwisseling op de grens van chemisch technisch onderzoek op gebieden als nanotechnologie, duurzaamheid, waterstofbrandstoffen, biologische en milieutechniek, en de veiligheid en beveiliging van chemische fabrieken. Meer informatie over AIChE is beschikbaar op www.aiche.org. Ga voor meer over de IDEAL-verklaring over gelijkheid, diversiteit en inclusie van AIChE naar www.aiche.org/IDEAL.

