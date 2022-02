La société énergétique internationale Equinor rejoint le Center for Hydrogen Safety en réponse à la demande croissante en hydrogène

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Le Center for Hydrogen Safety (CHS), autorité mondiale en matière d’utilisation sécurisée et de formation sur l’hydrogène, a annoncé l’ajout de la société énergétique Equinor à sa liste d’organisations membres. Equinor, basée à Stavanger, en Norvège, est une société leader au niveau mondial, qui s’engage à fournir une énergie abordable aux populations et occupe un rôle de premier plan dans la transition énergétique en optimisant son portefeuille de pétrole et de gaz, en accélérant la croissance des énergies de remplacement, et en promouvant le développement de la capture de carbone et des chaînes de valeur de l’hydrogène.

« Equinor reconnait le potentiel de l’hydrogène quand il s’agit de répondre à la demande croissante en matière d’énergie dans le monde, et comprend que la sécurité est essentielle pour son adoption globale », a déclaré Nick Barilo, directeur exécutif du CHS. « J’apprécie l’expérience et les compétences d’experts, approfondies qu’Equinor apporte à CHS, et je m’attends à ce que leurs contributions exercent un impact significatif dans la transition sécurisée et opportune vers l’hydrogène dans les systèmes énergétiques. »

L’adhésion d’Equinor vient compléter une liste d’adhérents déjà impressionnante, de plus de 70 organisations mondiales de premier ordre, engagées en faveur d’une utilisation sécurisée de l’hydrogène, et du partage des connaissances.

Equinor saisit des opportunités en phase de démarrage pour convertir du gaz naturel en hydrogène à faible teneur en carbone, tout en capturant et en stockant du CO 2 , et de l’énergie renouvelable en hydrogène vert. Parmi ses projets actuels, citons H2H Saltend, H2morrow steel, et NortH2.

« En tablant sur ses 50 années d’expérience dans le secteur du pétrole et du gaz, Equinor opère une transition pour devenir une société énergétique au sens large, la sécurité des personnes et de l’environnement étant au cœur de tout ce que nous entreprenons », a confié pour sa part Henrik Solgaard Andersen, VP pour l’hydrogène global, chez Equinor. « L’hydrogène sera la clé qui permettra d’atteindre la neutralité carbone pour les sociétés et les entreprises ; et Equinor développe actuellement un portefeuille de projets liés à l’hydrogène, en Europe et aux États-Unis. Il sera vital que nous partagions notre expérience avec nos homologues et nos fournisseurs, et que nous apprenions des autres, pour garantir une production et une utilisation sures et fiables de l’hydrogène. Je suis ravi que nous ayons rejoint la communauté du Center for Hydrogen Safety. »

Établi en 2018, le CHS est une communauté technique au sein de l’American Institute of Chemical Engineers (AIChE). Parmi les avantages de l’adhésion au CHS, citons l’accès à des conférences et à des groupes de travail, des recommandations en matière de sécurité, un service de formation et des ateliers, ainsi qu’un forum mondial visant à apporter des solutions aux problèmes émergents et concevoir des solutions techniques.

À propos du Center for Hydrogen Safety

Le Center for Hydrogen Safety (CHS) est une organisation à but non lucratif, impartiale et politiquement neutre qui promeut l’exploitation, la manipulation et l’utilisation sécuritaires de l’hydrogène et des systèmes d’hydrogène dans toutes les installations et toutes les applications. En tant que communauté technique mondiale au sein de l’American Institute of Chemical Engineers (AIChE), le CHS mise sur les compétences d’experts techniques incarnées par l’AIChE, son Center for Chemical Process Safety (CCPS), et diverses organisations partenaires, pour identifier et répondre aux préoccupations concernant l’utilisation sécurisée de l’hydrogène comme transporteur d’énergie durable, aussi bien dans des applications commerciales et industrielles, que dans les technologies à base d’hydrogène et de piles à combustible. Visitez le site Web du CHS pour en savoir plus ou vous abonner au bulletin technique « The Elemental » du CHS, ici.

À propos d’Equinor

Equinor développe des solutions dans les domaines du pétrole, du gaz, et des nouvelles énergies, pour le présent et pour l’avenir, transformant les ressources naturelles en énergie pour le bien des populations et le progrès de la société. Bénéficiant de plus de 40 années d’expérience dans le développement pétrolifère et gazier sur le plateau continental norvégien, la société opère à ce jour dans plus de 30 pays. Equinor a son siège à Stavanger, en Norvège, est cotée sur les bourses de New York et d’Oslo, et emploie environ 22 000 personnes à travers le monde.

À propos de l’AIChE

L’AIChE est une société professionnelle de plus de 60 000 membres dans plus de 110 pays. Ses membres travaillent dans des entreprises, des universités, et dans la fonction publique, mettant leurs connaissances des processus chimiques au service du développement de produits sûrs et utiles pour le bien de la société. Par le biais de ses programmes variés, l’AIChE continue d’être un pôle essentiel pour l’échange d’informations à la frontière de la recherche en ingénierie chimique dans des domaines tels que la nanotechnologie, le développement durable, les combustibles à base d’hydrogène, l’ingénierie biologique et environnementale, ainsi que la sureté et la sécurité des usines chimiques. Pour toute information complémentaire sur l’AIChE, veuillez consulter www.aiche.org. Pour en savoir plus sur IDEAL, la déclaration de l’AIChE sur l’équité, la diversité et l’inclusion, rendez-vous sur www.aiche.org/IDEAL.

