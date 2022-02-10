玫琳凱公司在2022年世界濕地日重申保護海岸的承諾

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--海洋提供人類呼吸所需的80%氧氣，並為全球30多億人提供食物和收入。在世界濕地日，企業永續發展和生態責任領域的全球領導者玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)再次承諾攜手大自然保護協會保護沿海珍貴濕地，進而保護我們的海岸。

玫琳凱與大自然保護協會(TNC)的合作始於1990年。數十年來，雙方共同努力，成功讓紐西蘭原住民參與永續發展的水產養殖，為墨西哥的人們提供淡水，清理我們的海洋，還在所羅門群島拯救物種並為女性賦權。玫琳凱與大自然保護協會合作進行的最新專案於2019年啟動，重點是保護和改善濕地。

玫琳凱公司營運長Deborah Gibbins表示：「沿海濕地提供了三重氣候效益：碳捕集、適應海平面上升以及增加對風暴和洪水的韌性，同時還能支撐地方和國家經濟。然而在過去的200年裡，玫琳凱的家鄉德州，由於棲息地轉換、過度放牧和開發，已經失去了一半以上的沿海濕地。在世界濕地日，玫琳凱再次承諾努力保護我們的濕地，造福子孫後代。」

大自然保護協會德州韌性海岸計畫(Resilient Coast Program)主任Lauren Williams表示：「每年春天有數百種鳥類從拉丁美洲和南美洲飛越墨西哥灣，旅途勞累，這時海岸的濕地便成為鳥兒的重要停留地，讓它們在繼續旅程前稍作休息和補充體力。然而，隨著該州人口膨脹，墨西哥灣沿岸也已成為人們眼中的優質房地產所在地。透過與玫琳凱合作，我們致力於支援沿岸地區的成長，維護經濟、環境和依賴它的野生動物的永續發展。」

玫琳凱和大自然保護協會將在未來一年一起努力達成以下目標，保護我們的濕地：

在墨西哥灣沿岸2.7萬多公里的海岸線上確定優先保護和恢復的濕地區域

為德州的三個藍碳生態系統（紅樹林、鹽沼和海草）制定《海岸保護和恢復行動計畫》，包括繪製我們預計濕地在未來會因氣候變遷而遷移的區域

評估藍碳市場的可行性，以支持德州的長期濕地管理需求

確定可建為「生活實驗室」的動態濱海濕地，用於分享保護技術、研究藍碳補償並強調這些關鍵生態系統的重要性

為德州的海岸恢復建立動力、夥伴關係和能力，以便將這項工作延續到未來

Gibbins補充道：「達成目標的關鍵在於我們不僅要與大自然保護協會合作，還要與大自然本身合作。我們必須適應已建成的環境，以加強人類和自然系統的韌性。『讓世界變得更美好』是玫琳凱秉持的基本信念，而我們的家鄉德州正是開始實踐這一信念的理想處所。」

如欲瞭解更多關於玫琳凱對永續發展的承諾，請造訪marykayglobal.com/sustainability，並下載玫琳凱的全球永續發展策略：充實目前的生活以創造永續的未來。

關於玫琳凱公司

57年前，為了推開向女性緊閉的商界大門，玫琳凱·艾施女士心懷三個目標創辦了她的夢想公司——為女性提供無與倫比的創業機會、創造出令人無法抗拒的產品以及讓這個世界變得更加美好。時至今日，她的夢想已孕育成一家跨國公司，業務遍佈全球近40個國家和地區，年銷售額達數十億美元，擁有數百萬名獨立銷售人員。一直以來，玫琳凱不斷探索美麗背後的科學，以推出尖端的護膚品、彩妝品、營養補充品及香氛；同時，致力於為女性和她們的家庭賦權，與世界各地的組織合作，專注於支持癌症研究、保護家暴倖存者、美化社區環境並鼓勵孩子們追求夢想。艾施女士的初心正伴隨著一支支口紅而熠熠生輝。如欲瞭解更多資訊，請造訪MaryKay.com。

關於大自然保護協會

大自然保護協會是全球性的環保組織，致力於保護所有生命賴以生存的陸地和水域。在科學的指引下，我們建立創新、務實的解決方案，以應付世界上一些最嚴峻的挑戰，從而使大自然和人類能共同繁榮。我們努力應對氣候變遷，以前所未有的規模保護陸地、水域和海洋，永續地供應食物和水資源，讓城市更加永續發展。我們的工作遍及79個國家和地區，以合作方式鼓勵當地社區、政府、私人部門及其他合作夥伴積極參與。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nature.org，或在Twitter @nature_press上關注我們。

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