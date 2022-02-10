玫琳凯公司在2022年世界湿地日重申保护海岸的承诺

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--海洋提供了人类呼吸所需的80%的氧气，并为全球30多亿人提供食物和收入。在世界湿地日，企业可持续发展和生态责任领域的全球领导者玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)再次承诺携手大自然保护协会保护沿海珍贵湿地，进而保护我们的海岸。

玫琳凯与大自然保护协会(TNC)的合作始于1990年。合作数十年来，双方凭借共同努力成功让新西兰原住民参与到可持续发展的水产养殖中来，为墨西哥的人们提供淡水，清理我们的海洋，还在所罗门群岛拯救物种并为女性赋能。玫琳凯与大自然保护协会合作开展的最新项目于2019年启动，重点是保护和改善湿地。

玫琳凯公司首席运营官Deborah Gibbins表示：“ 沿海湿地提供了三重气候效益：碳捕获、适应海平面上升以及增强对风暴和洪水的抵御能力，同时还能支持地方和国家经济。然而在过去的200年里，玫琳凯的家乡德克萨斯州，由于栖息地转换、过度放牧和开发，已经失去了一半以上的沿海湿地。在世界湿地日，玫琳凯再次承诺努力保护我们的湿地，从而造福子孙后代。”

大自然保护协会德克萨斯州韧性海岸计划(Resilient Coast Program)主任Lauren Williams表示：“ 每年春天有数百种鸟类从拉丁美洲和南美洲飞越墨西哥湾，旅途劳累，这时海岸的湿地便成为鸟儿的重要停留地，让它们在继续旅行前稍作休息和补充体力。然而，随着该州人口的膨胀，墨西哥湾沿岸也已成为人们眼中的优质房产所在地。通过与玫琳凯合作，我们致力于支持沿岸地区的增长，维护经济、环境和依赖于它的野生动物的可持续发展。”

玫琳凯和大自然保护协会将在未来一年内携手实现以下目标，保护我们的湿地：

在墨西哥湾沿岸2.7万多公里的海岸线上确定优先保护和恢复的湿地区域

为德克萨斯州的三个蓝碳生态系统（红树林、盐沼和海草）制定《海岸保护和恢复行动计划》，包括绘制我们预计湿地在未来会因气候变化而迁移的区域

评估蓝碳市场的可行性，以支持德克萨斯州的长期湿地管理需求

确定可建为“生活实验室”的动态滨海湿地，用于分享保护技术、研究蓝碳补偿并强调这些关键生态系统的重要性

为德克萨斯州的海岸恢复打造动力、伙伴关系和能力，以便将这项工作延续到未来

Gibbins补充道：“ 实现目标的关键在于，我们不仅要与大自然保护协会合作，还要与自然本身合作。我们必须调整已建成的环境，以提高人类和自然系统的复原力。‘让世界变得更美好’是玫琳凯秉持的基本信念，而我们的家乡德克萨斯州正是开始践行这一信念的理想之所。”

如需了解更多关于玫琳凯对可持续发展的承诺，请访问marykayglobal.com/sustainability，并下载玫琳凯的全球可持续发展战略：丰富当前生活，实现可持续未来。

关于玫琳凯公司

57年前，为了推开向女性紧闭的商界大门，玫琳凯·艾施女士心怀三个目标创办了她的梦想公司——为女性提供无与伦比的创业机会、创造出令人无法抗拒的产品以及让这个世界变得更加美好。时至今日，她的梦想已被孕育成了一家业务遍布全球近40个国家和地区，年销售额达数十亿美元，有着数百万名独立销售队伍的跨国公司。一直以来，玫琳凯不断探索美丽背后的科学，以推出尖端的护肤、彩妆、营养补剂及香氛；同时，致力赋能女性和她们的家庭，通过与世界各地的组织合作，重点支持癌症研究、家暴幸存者保护、社区环境改善并激励孩子们追求梦想。艾施女士的初心正伴随着一支支口红而熠熠生辉。如需了解更多信息，请访问MaryKay.com。

关于大自然保护协会

大自然保护协会是一个全球性的环保组织，致力于保护所有生命赖以生存的陆地和水域。在科学的指引下，我们建立创新、务实的解决方案，以应对世界上一些最严峻的挑战，从而实现自然和人类的共同繁荣。我们努力应对气候变化，以前所未有的规模保护陆地、水域和海洋，可持续地供应食物和水资源，让城市更加可持续发展。我们的工作遍及79个国家和地区，以合作方式鼓励当地社区、政府、私营部门及其他合作伙伴积极参与进来。如需了解更多信息，请访问www.nature.org，或在Twitter @nature_press上关注我们。

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