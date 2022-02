Mary Kay Inc. zet zich opnieuw in voor de bescherming van onze kusten op Wereld watergebieden dag 2022

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay Inc.(Photo: Mary Kay Inc.)

Lauren Williams, Texas Resilient Coast Program Director at The Nature Conservancy (Photo: The Nature Conservancy)

In the decades since then, they’ve combined forces to engage Indigenous peoples in sustainable aquaculture in New Zealand, secure fresh water for people in Mexico, clean up our oceans, and save species and empower women in the Solomon Islands. (Photo Credit: Jerod Foster for The Nature Conservancy)

Mary Kay’s partnership with The Nature Conservancy (TNC) began in 1990. (Photo Credit: Jerod Foster for The Nature Conservancy)

DALLAS, VS--(BUSINESS WIRE)--Oceanen leveren 80% van de zuurstof die we inademen en zorgen voor voedsel en inkomen voor meer dan drie miljard mensen wereldwijd. Op Wereld watergebieden dag is Mary Kay Inc., een wereldleider op het gebied van duurzaam en ecologisch verantwoord ondernemen, een hernieuwde verbintenis aangegaan met The Nature Conservancy om de kostbare watergebieden langs onze kusten te behouden en te beschermen.

Het partnerschap van Mary Kay met The Nature Conservancy (TNC) begon in 1990. In de decennia daarna hebben ze hun krachten gebundeld om inheemse volkeren te betrekken bij duurzame aquacultuur in Nieuw-Zeeland, zoet water veilig te stellen voor de mensen in Mexico, onze oceanen schoon te maken, diersoorten te redden en vrouwen op de Salomonseilanden sterker te maken. Hun nieuwste project met TNC, dat in 2019 van start ging, was gericht op het behoud en de verbetering van watergebieden.

“ Watergebieden aan de kust bieden de trifecta van klimaatwinst: koolstofafvang, aanpassing aan zeespiegelstijging en verhoogde veerkracht tegen stormen en overstromingen, terwijl ze tegelijkertijd de lokale en nationale economieën ondersteunen”, zei Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bij Mary Kay Inc. “ Helaas heeft Texas, de thuisstaat van Mary Kay, de afgelopen 200 jaar meer dan de helft van zijn watergebieden aan de kust verloren door de omvorming van leefgebieden, overbegrazing en ontwikkeling. Op Wereld watergebieden dag zet Mary Kay zich opnieuw in om onze watergebieden te beschermen, zodat toekomstige generaties ervan kunnen profiteren.”

“ Elk voorjaar, wanneer honderden soorten vogels de zware vlucht over de Golf maken vanuit Latijns- en Zuid-Amerika, bieden de watergebieden van de kust een cruciale tussenstop voor hen om uit te rusten en bij te tanken voordat ze hun reis voortzetten”, zei Lauren Williams, programmadirecteur Texas Resilient Coast bij The Nature Conservancy. “ Terwijl de bevolking van de staat is gegroeid, is de Golfkust net zo goed onroerend goed geworden voor mensen als voor dieren in het wild. Door onze samenwerking met Mary Kay zetten we ons in voor het ondersteunen van groei langs de kust die duurzaam is voor de economie, het milieu en de diersoorten die ervan afhankelijk zijn.”

Samen werken Mary Kay en TNC aan de volgende doelstellingen om onze watergebieden het komende jaar te beschermen:

Identificeren van prioritaire watergebieden voor bescherming en herstel over meer dan 27.000 kilometer van de kustlijn langs de Golf van Mexico

Een actieplan voor kustbehoud en -herstel opstellen voor de drie blauwe CO2-ecosystemen van Texas, mangroven, kwelder en zeegras, waaronder het in kaart brengen van gebieden waarvan we verwachten dat watergebieden in de toekomst zullen migreren als gevolg van klimaatverandering

Beoordelen van de haalbaarheid van blauwe CO2-markten om de behoeften op het gebied van het beheer van watergebieden op de lange termijn in Texas te ondersteunen

Identificeren van een dynamische locatie van watergebieden aan de kust die kan worden opgericht als een ‘levend laboratorium’ om technieken voor instandhouding te delen, blauwe CO2-compensaties te onderzoeken en het belang van deze kritieke ecosystemen te benadrukken

Momentum, partnerschappen en capaciteit op te bouwen voor kustherstel in Texas om dit werk in de toekomst voort te zetten

“ De sleutel is om niet alleen samen te werken met The Nature Conservancy, maar ook met de natuur zelf”, voegde Gibbins eraan toe. “ We moeten de opgebouwde omgeving aanpassen om de veerkracht van zowel de menselijke als natuurlijke systemen te vergroten. Mary Kay heeft de basisovertuiging om van de wereld een betere plek te maken, en er is geen betere plek om te beginnen dan thuis.”

Ga voor meer informatie over de inzet van Mary Kay voor duurzaamheid naar marykayglobal.com/sustainability en download de wereldwijde duurzaamheidsstrategie, ‘Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow’ (Vandaag levens verrijken voor een duurzame toekomst)van Mary Kay.

Over Mary Kay Inc.

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf meer dan 57 jaar geleden met drie doelen opgericht: veelbelovende kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay zet zich ervoor in om door samenwerking met organisaties vrouwen en hun naasten wereldwijd meer mogelijkheden te bieden en richt zich daarbij op ondersteunen van kankeronderzoek, beschermen van overlevenden van huiselijk geweld, verfraaien van onze gemeenschappen en stimuleren van kinderen om hun dromen waar te maken. De oorspronkelijke visie van Mary Kay Ash straalt nog steeds – met iedere lipstick weer. Meer informatie is te vinden op MaryKay.com.

Over The Nature Conservancy

The Nature Conservancy is een wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud van het land en de wateren waar al het leven van afhankelijk is. Geleid door de wetenschap, creëren we innovatieve, oplossingen ter plaatse voor de grootste uitdagingen van onze wereld, zodat de natuur en mensen er samen van profiteren. We pakken klimaatverandering aan, beschermen land, wateren en oceanen op een ongekende schaal, zorgen voor duurzaam voedsel en water en helpen om steden duurzamer te maken. We werken in 79 landen en regio’s en gebruiken een samenwerkingsbenadering waarbij lokale gemeenschappen, overheden, de particuliere sector en andere partners worden betrokken. Bezoek voor meer informatie www.nature.org of volg @nature_press op Twitter.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.