Mary Kay Inc. s’engage à nouveau à protéger nos côtes, à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides 2022

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay Inc.(Photo: Mary Kay Inc.)

Lauren Williams, Texas Resilient Coast Program Director at The Nature Conservancy (Photo: The Nature Conservancy)

In the decades since then, they’ve combined forces to engage Indigenous peoples in sustainable aquaculture in New Zealand, secure fresh water for people in Mexico, clean up our oceans, and save species and empower women in the Solomon Islands. (Photo Credit: Jerod Foster for The Nature Conservancy)

Mary Kay’s partnership with The Nature Conservancy (TNC) began in 1990. (Photo Credit: Jerod Foster for The Nature Conservancy)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Les océans sont à l’origine de 80 % de l’oxygène que nous respirons, et fournissent l’aliment et les revenus de plus de trois milliards de personnes à travers le monde. À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, Mary Kay Inc., un chef de file mondial en termes de développement durable et d’écoresponsabilité d’entreprise, a renouvelé son engagement avec The Nature Conservancy visant à préserver les précieuses zones humides qui bordent et protègent nos côtes.

Le partenariat de Mary Kay avec The Nature Conservancy (TNC) a débuté en 1990. Au cours des décennies qui ont suivi, les deux organisations ont uni leurs forces pour faire participer les peuples autochtones à l’aquaculture durable en Nouvelle-Zélande, sécuriser l’eau douce pour les habitants du Mexique, nettoyer nos océans, sauver des espèces, et renforcer le pouvoir d’action des femmes dans les îles Salomon. Lancé en 2019, le dernier projet de TNC et Mary Kay portait sur la préservation et la valorisation des zones humides.

« Les zones humides côtières offrent un triple avantage sur le plan climatique, assurant à la fois la capture du carbone, l’adaptation à l’élévation du niveau de la mer, et une résistance accrue aux tempêtes et aux inondations, le tout en soutenant les économies locales et nationales », a déclaré Deborah Gibbins, directrice de l’exploitation, chez Mary Kay Inc. « Malheureusement, le Texas, l’État où a été fondée Mary Kay, a perdu plus de la moitié de ses zones humides côtières au cours des 200 dernières années du fait de l’évolution de l’habitat, du surpâturage et du développement. À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, Mary Kay renouvelle son engagement à protéger nos zones humides au profit des générations à venir. »

« Chaque printemps, lorsque des centaines d’espèces d’oiseaux traversent le Golfe depuis l’Amérique latine et l’Amérique du Sud, les zones humides de la côte leur offrent des escales essentielles pour se reposer et faire le plein d’énergie avant de poursuivre leur migration », a confié pour sa part Lauren Williams, directrice du Texas Resilient Coast Program, chez The Nature Conservancy. « Au fur et à mesure de l’accroissement de la population dans l’État, la côte du Golfe est devenue un emplacement recherché par les habitants autant que par la faune. Grâce à notre partenariat avec Mary Kay, nous nous engageons à soutenir une croissance le long de la côte qui soit durable pour l’économie comme pour l’environnement et les espèces sauvages qui en dépendent. »

Ensemble, Mary Kay et TNC travailleront à la réalisation des objectifs suivants, pour protéger nos zones humides au cours de l’an prochain :

Identifier les zones humides prioritaires à des fins de protection et de restauration, sur plus de 27 000 kilomètres de littoral le long du Golfe du Mexique

Produire un plan d’action pour la conservation et la restauration côtières, concernant les trois écosystèmes de carbone bleu, du Texas (mangroves, marais salants et herbiers marins), avec notamment la cartographie des zones où nous prévoyons une migration des zones humides à l’avenir, en raison du changement climatique

Évaluer la faisabilité des marchés du carbone bleu, pour répondre aux besoins de gestion à long terme, des zones humides au Texas

Identifier un site dynamique de zones humides côtières, qui puisse être établi comme « laboratoire vivant » permettant de partager des techniques de conservation, d’explorer les compensations de carbone bleu, et de mettre en lumière l’importance de ces écosystèmes essentiels

Créer une dynamique, des partenariats et des capacités, destinés à la restauration côtière au Texas, afin de poursuivre ce travail dans le futur

« La clé est de travailler en tandem, non seulement avec The Nature Conservancy, mais aussi avec la nature elle-même », a ajouté Mme Gibbins. « Nous devons adapter l’environnement bâti de manière à accroître la résilience des systèmes humains et naturels. Mary Kay croit fermement que s’attacher à faire du monde un endroit meilleur est de première importance, et il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer que chez soi. »

Pour en savoir plus sur l’engagement de Mary Kay en matière de développement durable, rendez-vous sur marykayglobal.com/sustainability, et téléchargez la stratégie mondiale en matière de développement durable, de Mary Kay, « Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow » (Enrichir des vies aujourd’hui pour un lendemain durable).

À propos de Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash, l’une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a 57 ans de cela, avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins pour la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s’engage à renforcer le pouvoir d’action des femmes et de leurs familles en collaborant avec des organisations du monde entier, en mettant l’accent sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes de violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur MaryKay.com.

À propos de « The Nature Conservancy »

« The Nature Conservancy » est une organisation de protection de l’environnement, à vocation internationale, ayant pour but la préservation des terres et des ressources en eaux, dont toute vie dépend. Guidés par la science, nous développons des solutions innovantes sur le terrain pour relever les défis les plus complexes de notre monde afin que la nature et les êtres humains puissent prospérer ensemble. Nous luttons contre le changement climatique, travaillons à préserver les terres, les ressources en eaux et les océans à une échelle sans précédent, fournissons de la nourriture et de l’eau de manière durable et contribuons à rendre les villes plus viables. Présents dans 79 pays et territoires, nous utilisons une approche coopérative encourageant les communautés locales, les gouvernements, le secteur privé et autres partenaires à dialoguer ensemble. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.nature.org, ou suivez @nature_press sur Twitter.

