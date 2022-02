Mary Kay Inc. verpflichtet sich anlässlich des Welttags der Feuchtgebiete 2022 erneut zum Schutz unserer Küsten

Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay Inc.(Photo: Mary Kay Inc.)

Lauren Williams, Texas Resilient Coast Program Director at The Nature Conservancy (Photo: The Nature Conservancy)

In the decades since then, they’ve combined forces to engage Indigenous peoples in sustainable aquaculture in New Zealand, secure fresh water for people in Mexico, clean up our oceans, and save species and empower women in the Solomon Islands. (Photo Credit: Jerod Foster for The Nature Conservancy)

Mary Kay’s partnership with The Nature Conservancy (TNC) began in 1990. (Photo Credit: Jerod Foster for The Nature Conservancy)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Ozeane stellen 80 % des Sauerstoffs bereit, den wir atmen und bieten mehr als drei Milliarden Menschen weltweit Lebensmittel und Einkommen. Am Welttag der Feuchtgebiete ist Mary Kay Inc., ein global führendes Unternehmen im Bereich Unternehmensnachhaltigkeit und Umweltverantwortung, eine neue Verpflichtung gegenüber The Nature Conservancy eingegangen, die kostbaren Feuchtgebiete zu schützen, die sich an unseren Küsten entlang erstrecken und unsere Küsten schützen.

Die Partnerschaft von Mary Kay mit The Nature Conservancy (TNC) begann im Jahr 1990. In den darauf folgenden Jahrzehnten hat ihre Zusammenarbeit in Neuseeland einheimische Völker in die nachhaltige Aquakultur eingebunden, Menschen in Mexiko zu sicherem Trinkwasser verholfen, unsere Ozeane gereinigt, Tier- und Pflanzenarten gerettet und Frauen auf den Salomonen befähigt. Das letzte gemeinsame Projekt mit TNC begann 2019 und konzentrierte sich auf den Schutz und die Verbesserung von Feuchtgebieten.

„ Feuchtgebiete in Küstennähe sind in dreierlei Hinsicht für das Klima wichtig: Sie binden Kohlenstoff, passen sich an steigende Meeresspiegel an und bieten eine erhöhte Widerstandsfähigkeit im Falle von Stürmen und Überschwemmungen. Gleichzeitig unterstützen sie lokale und nationale Wirtschaften,“ so Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay Inc. „ Texas – der Heimatstaat von Mary Kay – hat in den vergangenen 200 Jahren leider mehr als die Hälfte seiner Feuchtgebiete in Küstennähe an Umwandlung von Lebensräumen, Überweidung und Entwicklung verloren. Am Welttag der Feuchtgebiete erneuert Mary Kay seine Verpflichtung zum Schutz unserer Feuchtgebiete, damit noch viele Generationen von ihnen profitieren können.“

„ In jedem Frühling unternehmen hunderte Vogelarten aus Latein- und Südamerika die anstrengende Reise über den Golf von Mexiko und die Feuchtgebiete an der Küste bieten ihnen einen wichtigen Rastplatz, an dem sie wieder zu Kräften kommen können, bevor sie ihre Reise fortsetzen,“ erläutert Lauren Williams, Leiterin des Programms für widerstandsfähige Küsten in Texas bei The Nature Conservancy. „ Die Bevölkerungszahlen in Texas sind stark gestiegen und die Golfküste ist seitdem sowohl für Menschen als auch für Flora und Fauna zu einem bevorzugten Lebensraum geworden. Durch unsere Partnerschaft mit Mary Kay verpflichten wir uns der Unterstützung eines Wachstums an der Küste, das für die Wirtschaft, die Umwelt sowie die Tier- und Pflanzenarten, die auf diese Gebiete angewiesen sind, nachhaltig ist.“

Gemeinsam werden Mary Kay und TNC an folgenden Zielen arbeiten, um unsere Feuchtgebiete im nächsten Jahr zu schützen:

Identifikation von Feuchtgebieten in einem Küstenstreifen von mehr als 27.000 Kilometern entlang des Golfes von Mexiko, die mit Priorität geschützt und wiederaufgebaut werden müssen

Entwicklung eines Aktionsplans für den Schutz und den Wiederaufbau der drei Ökosysteme zur Bindung von Kohlenstoff an der texanischen Küste – Mangroven, Salzwiesen und Seegras – einschließlich der Kartierung von Bereichen, in die sich Feuchtgebiete vermutlich in Zukunft aufgrund des Klimawandels verschieben werden

Bewertung, ob Märkte der Kohlenstoffbindung durch Gewässer langfristige Management-Erfordernisse der Feuchtgebiete in Texas unterstützen können

Identifizierung eines dynamischen Feuchtgebiets in Küstennähe, das als „lebendes Labor“ etabliert werden kann, um Schutztechniken zu teilen, den CO2-Ausgleich durch Gewässer zu untersuchen und die Bedeutung dieser wichtigen Ökosysteme zu unterstreichen

Aufbau von Interesse, Partnerschaften und Kapazitäten für den Wiederaufbau von Küstengebieten in Texas, damit sich diese Arbeit in Zukunft fortsetzt

„ Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Zusammenarbeit mit nicht nur The Nature Conservancy, sondern mit der Natur selbst,“ fügt Gibbins hinzu. „ Wir müssen die bebaute Umgebung anpassen, um die Widerstandsfähigkeit von sowohl menschlichen als auch natürlichen Systemen zu erhöhen. Mary Kay ist fest davon überzeugt, die Welt verbessern zu können und wo könnte man besser damit anfangen als vor der eigenen Haustür?“

Weitere Informationen zur Verpflichtung von Mary Kay zur Nachhaltigkeit finden Sie unter marykayglobal.com/sustainability. Hier können Sie auch die globale Nachhaltigkeitsstrategie von Mary Kay, „ Heute Leben bereichern – für ein nachhaltiges Morgen“, herunterladen.

Über Mary Kay Inc.

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die „gläserne Decke“ in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash ihr Kosmetikunternehmen vor 57 Jahren mit drei Zielen: lohnende Möglichkeiten für Frauen zu entwickeln, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung von Frauen und ihren Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Gemeinden und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiterhin mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

Über The Nature Conservancy

The Nature Conservancy ist eine globale Naturschutzorganisation, die sich für den Erhalt von Land und Gewässern einsetzt, wovon alles Leben abhängt. Unter wissenschaftlicher Leitung schaffen wir innovative, bodenständige Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen unserer Welt, damit Natur und Menschen gemeinsam gedeihen können. Wir bekämpfen den Klimawandel, schützen Land, Gewässer und Ozeane in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, sorgen für eine nachhaltige Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser und tragen dazu bei, Städte nachhaltiger zu gestalten. Wir arbeiten in 79 Ländern und Regionen und verfolgen einen kooperativen Ansatz, der lokale Gemeinschaften, Regierungen, den Privatsektor und andere Partner einbezieht. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.nature.org oder folgen Sie @nature_press auf Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.