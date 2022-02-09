Alvotech與BiosanaPharma達成全球獨家授權合約，共同開發Xolair®（Omalizumab）的擬議生物相似藥(AVT23)

冰島雷克雅維克和荷蘭萊頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--完全專注於為全球患者開發和生產生物相似藥的全球性生物製藥公司Alvotech Holdings S.A. (Alvotech)已經與BiosanaPharma達成了一項全球獨家授權合約，共同開發Xolair®（omalizumab）的擬議生物相似藥AVT23（也稱BP001）。

2020年，Xolair的全球銷售額達到33億美元。AVT23將採用BiosanaPharma的專有3C製程技術進行生產，這是一種旨在實現高產、低成本製造的完全連續的生產過程。

Alvotech執行長Mark Levick表示：「這項交易突顯了Alvotech對生物相似藥市場的全面對策。我們純粹的生物相似藥策略使Alvotech平臺充滿機會，不僅可以在內部開發產品，而且還可以與BiosanaPharma這樣的一流公司合作，引進授權和共同開發有吸引力的產品。」

BiosanaPharma執行長Ard Tijsterman表示：「能與Alvotech合作，我們感到高興。如果獲得核准，他們的平臺可以幫助我們的主要產品在全球經銷。我們的3C製程技術旨在使產品更實惠，並改善患者的藥品可及性，這是BiosanaPharma和Alvotech的主要目標。」

Alvotech商務長Anil Okay表示：「雙方的合作表明我們的平臺有能力迅速擴大我們的投資組合。我們對這款產品青睞已久。它擴大了我們未來在初級保健領域提供產品的廣度和潛力。」

根據協議條款，Alvotech將獲得Xolair的擬議生物相似藥AVT23的全球獨家權利。BiosanaPharma將收到一筆預付款，並將有資格獲得一定的分級權利金。BiosanaPharma和Alvotech將共同推動AVT23的開發，該產品目前正處於後期開發階段。BiosanaPharma已經完成了一項藥代動力學(PK)研究，該研究顯示AVT23的生物利用度、安全性、耐受性和免疫原性都與Xolair相當。

2021年12月7日，Alvotech和一家由橡樹資本管理有限公司(Oaktree Capital Management, L.P.)關係企業發起的特殊目的收購公司Oaktree Acquisition Corp. II (NYSE: OACB.U, OACB, OACB WS)宣布達成了一項最終的業務合併協議。交易完成後，合併後公司的證券預計將在那斯達克上市，交易代碼為ALVO。

關於AVT23

AVT23是Xolair（omalizumab）的擬議生物相似藥。omalizumab是一種標靶游離IgE的抗體；它用於改善嚴重頑固過敏性哮喘的病情控制，用於IgE升高且對抗組織胺藥治療無反應的慢性（長期）自發性蕁麻疹（癢疹），還可以在鼻用皮質類固醇治療鼻息肉效果不佳時用於治療18歲以上人群的鼻息肉。Xolair於2003年獲得核准，是目前唯一獲准的含有omalizumab的產品。AVT23是一種研究性化合物，尚未獲得任何國家的法規核准。主管機關尚未確定其生物相似性，也沒有就其相似性發表任何聲明。

關於BiosanaPharma

BiosanaPharma是一家在澳洲、荷蘭和新加坡營運的生物技術公司。該公司由一個企業家團隊領導，其使命是透過智慧、顛覆性的技術使單株抗體療法更易被患者接受和獲得。該公司旨在透過使用其專有的3C製程來提高可負擔性。請造訪www.Biosanapharma.com瞭解更多資訊。3C技術平臺是一個高效率、靈活、占地面積小的製造平臺，能夠以50L生物反應器的規模每週製造1公斤的藥品抗體，並以多輪逆流操作實現連續批次加工。上游製程採用高細胞密度連續灌注培養，交替使用生物反應器（專有智慧財產權），下游製程採用融合了通流式過濾的模擬移動床色譜法。

關於Alvotech

Alvotech是Róbert Wessman於2013年創立的一家生物製藥公司，僅專注於為全球患者開發和生產生物相似藥。Alvotech希望透過提供高品質、高成本效益的產品和服務，並在全面的整合方法和廣泛的內部能力加持下，成為生物相似藥領域的全球領導者。Alvotech目前的產品線包含八個生物相似藥候選專案，旨在治療自體免疫性疾病、眼部疾病、骨質疏鬆症和癌症，請造訪www.alvotech.com瞭解更多資訊。

其他資訊

關於Oaktree Acquisition Corp. II (OACB)和Alvotech Holdings S.A. (Alvotech S.A.)之間的擬議業務合併（「業務合併」），OACB和Alvotech SA已向美國證券交易委員會(SEC)提交Form F-4註冊聲明（「註冊聲明」），其中包含OACB的初步委託書和Alvotech Lux Holdings S.A.S.的初步公開說明書。在註冊聲明宣布生效後，OACB 將向其股東郵寄一份與擬議業務合併相關的最終委託書/公開說明書。本新聞稿不包含與擬議業務合併相關的全部應考慮資訊，也無意構成有關擬議業務合併的任何投資決策或任何其他決策的基礎。建議OACB的股東和其他利害關係人閱讀初步委託書/公開說明書及其修訂本以及最終委託書/公開說明書和其他與擬議業務合併有關的文件，因為這些材料將包含關於Alvotech S.A.、OACB和擬議業務合併的重要資訊。在條件允許時，擬議業務合併的最終委託書/公開說明書和其他相關材料將在擬議業務合併投票登記日期之前郵寄給OACB股東。OACB股東還可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲得向SEC提交的初步委託書/公開說明書、最終代理聲明/公開說明書和其他文件的副本，或將書面請求郵寄至以下地址：OACB, 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, California 90071。

徵集代理權的參與者

OACB和Alvotech S.A.及其董事和高階主管可被視為就業務合併而向OACB股東徵集代理權的參與者。這些董事和高階主管的名單以及他們在OACB的利益描述載於OACB截至2020年12月31日的財務年度的Form 10-K/A年報（2021年12月13日修訂）中。該報告已提交給SEC，讀者可在SEC的網站www.sec.gov上免費取得，或直接提出書面請求至以下地址：OACB, 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, California 90071。有關這些參與者利益的其他資訊將在可用時載於擬議業務合併的委託書/公開說明書中。

Alvotech Lux Holdings S.A.S及其董事和執行官也可能被視為就擬議業務合併向OACB股東徵求代理權的參與者。此類董事和執行官的名單以及有關他們在擬議業務合併中的利益資訊將在可用時載於擬議業務合併的股東委託書/公開說明書中。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能被視為「前瞻性陳述」。前瞻性陳述通常與OACB或Alvotech S.A.的未來事件或未來財務經營業績有關。例如，Alvotech S.A.對未來成長、營運結果、業績、未來資本和其他支出的預期，包括為全球醫療保健市場開發關鍵基礎建設、競爭優勢、商業前景和機會，包括管道產品開發、未來計畫和意圖、結果、活動水準、績效、目標、成就或其他未來事件。在某些情況下，您可以透過諸如「可能」、「應該」、「期望」、「打算」、「將」、「估計」、「預計」、「相信」、「預測」、「潛在」或「繼續」等術語，或這些術語的否定形式或其變體或類似術語來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果大相徑庭。這些前瞻性陳述根據估計和假設，雖然OACB及其管理階層和Alvotech S.A.及其管理階層認為這些估計和假設是合理的（視情況而定），但這些前瞻性陳述本質上是不確定的，並且受風險、可變因素和突發事件的影響，其中許多因素超出OACB和Alvotech S.A.的控制範圍。可能導致實際結果與當前預期有實質性差異的因素包括，但不限於：(1)發生任何事件、變化或其他情況，可能導致有關業務合併的談判和任何後續最終協議終止；(2)在本業務合併公告發布後和達成有關的任何最終協議後，可能對OACB、合併後的公司或其他人提起的任何法律訴訟的結果；(3)由於未能獲得OACB股東的批准、未能獲得完成業務合併所需的融資或未能滿足其他成交條件而無法完成業務合併；(4)由於適用的法律或法規的要求，或作為獲得業務合併的法規核准的條件，可能需要或適當地改變業務合併的擬議結構；(5)業務合併完成後滿足證券交易所上市標準的能力；(6)由於公布和完成業務合併而導致業務合併打亂Alvotech S.A.當前計畫和營運的風險；(7)實現業務合併預期收益的能力，這可能會受到競爭、合併後的公司成長和管理成長、維持關鍵關係以及保留管理階層和核心員工的能力等因素的影響；(8)與業務合併有關的成本；(9)適用法律或法規的變化；(10) Alvotech S.A.或合併後的公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(11) Alvotech S.A.對支出和獲利能力的估計；以及(12) OACB截至2020年12月31日的財務年度的Form 10-K/A年度報告（2021年5月19日和2021年12月13日修訂）或OACB向SEC提交的其他文件的「風險因素」和「關於前瞻性陳述的警示說明」中列出的其他風險和不確定性。還有一些未被OACB和Alvotech S.A.意識到的其他風險，或者OACB和Alvotech S.A.目前認為不重要的風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中的內容不同。本新聞稿中的任何內容均不應視為任何人對本文所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現的表述。您不應過分依賴前瞻性陳述，因為這些陳述只代表陳述發布時的情況。OACB和Alvotech S.A.都沒有義務更新這些前瞻性聲明，也沒有義務告知接收方他們所瞭解的可能影響本新聞稿中提及的任何內容的任何事項。Alvotech S.A.和OACB對任何個人或實體因本新聞稿中包含或遺漏的任何內容而遭受或產生的任何損失或損害（無論是否可預見）概不承擔任何責任，並明確拒絕承擔這種責任。接收方同意不尋求起訴或以其他方式要求Alvotech S.A.、OACB或其各自的董事、執行官、員工、附屬機構、代理人、顧問或代表在任何方面對本新聞稿的條款、本新聞稿中的資訊或本新聞稿中遺漏的任何資訊承擔責任。

非要約

本新聞稿僅供提供資訊之用，不構成根據擬議交易或其他情況出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，若在任何國家或司法管轄區，依照其證券法在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售屬非法行為，則不得在此類國家或司法管轄區出售任何此類證券。除非透過符合修訂版《美國1933年證券法》要求的公開說明書，否則不得進行證券要約。

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