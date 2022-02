Alvotech signe un accord exclusif de licence mondiale avec BiosanaPharma pour le codéveloppement d'un biosimilaire proposé (AVT23) du Xolair® (omalizumab)

REYKJAVIK, Islande & LEYDE, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Alvotech Holdings SA (« Alvotech »), une entreprise biopharmaceutique internationale axée uniquement sur le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires pour les patients du monde entier, annonce avoir conclu un accord exclusif de licence mondiale avec BiosanaPharma afin de codévelopper l’AVT23 (également appelé BP001), un biosimilaire proposé du Xolair® (omalizumab).

Les ventes mondiales de Xolair en 2020 ont atteint 3,3 milliards de dollars. AVT23 sera produit à l'aide de la technologie de processus 3C exclusive de BiosanaPharma, de façon continu afin de permettre une fabrication à haut rendement et à coûts réduits.

« Cet accord souligne l'approche globale du marché des biosimilaires d'Alvotech », déclare Mark Levick, PDG d'Alvotech. « Notre approche pure-play en matière de biosimilaires offre davantage d’opportunités à la plateforme Alvotech non seulement à travers le développement de produits en interne, mais également à travers l’attribution de licences et le co-développement de produits attrayants grâce à des partenariats avec des sociétés de premier plan telles que BiosanaPharma. »

« Nous nous réjouissons de cette collaboration, car la plateforme d’Alvotech contribuera à la distribution mondiale de notre produit phare, s'il est approuvé », déclare Ard Tijsterman, PDG de BiosanaPharma. « Notre technologie de processus 3C est conçue pour faciliter l’abordabilité et l’accessibilité des produits pour les patients, un objectif clé pour BiosanaPharma et Alvotech. »

« La coopération entre nos entreprises démontre la capacité de notre plateforme à développer rapidement notre portefeuille », déclare Anil Okay, directeur commercial d'Alvotech. « Ce produit figurait sur notre liste de souhaits depuis un certain temps d’autant plus qu'il élargit la portée et le potentiel de nos futures offres de soins primaires. »

Selon les termes de l'accord, Alvotech détiendra les droits mondiaux exclusifs sur l’AVT23, un biosimilaire proposé du Xolair. BiosanaPharma percevra un paiement initial et sera éligible à certaines redevances échelonnées. BiosanaPharma et Alvotech poursuivront conjointement le développement avancé de l’AVT23. BiosanaPharma a réalisé une étude pharmacocinétique démontrant que la biodisponibilité, la sécurité, la tolérabilité et l'immunogénicité de l’AVT23 étaient comparables à celles du Xolair.

Le 7 décembre 2021, Alvotech et Oaktree Acquisition Corp. II (NYSE : OACB.U, OACB, OACB WS), une société d'acquisition à vocation spécifique financée par une filiale d'Oaktree Capital Management, L.P., ont annoncé la conclusion d'un accord de fusion définitif. Une fois l'opération achevée, les titres de la société issue de la fusion devraient être négociés sur le NASDAQ sous le mnémo « ALVO ».

À propos de l’AVT23

L’AVT23 est un biosimilaire proposé du Xolair (omalizumab). L'omalizumab est un anticorps qui cible les IgE libres. Il est utilisé pour améliorer le contrôle de l'asthme chez les patients atteints d'asthme allergique persistant sévère et ceux présentant une urticaire (éruption cutanée avec démangeaisons) chronique (à long terme) spontanée avec des taux élevés d'IgE qui ne répondent pas aux antihistaminiques. L'omalizumab traite également les polypes nasaux chez les personnes âgés de 18 ans et plus lorsque les corticostéroïdes nasaux (médicaments utilisés dans le traitement des polypes nasaux) n'ont pas suffisamment fonctionné. Xolair, le seul traitement actuellement approuvé contenant de l'omalizumab a été autorisé pour la première fois en 2003. L’AVT23 est un composé expérimental qui n’a reçu aucune autorisation réglementaire dans aucun pays. Sa biosimilarité n’a pas encore été établie par les autorités réglementaires et n’est pas encore revendiquée.

À propos de BiosanaPharma

BiosanaPharma est une entreprise de biotechnologies opérant en Australie, aux Pays-Bas et à Singapour. L’entreprise est dirigée par une équipe d'entrepreneurs dont la mission est de faciliter l’abordabilité et l’accessibilité des anticorps monoclonaux thérapeutiques pour les patients grâce à une technologie intelligente et de rupture. L'entreprise vise à accroître l'abordabilité en utilisant son processus exclusif 3C. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le site www.Biosanapharma.com. La plateforme technologique 3C est une plateforme de fabrication à haute productivité, flexible et à faible encombrement capable de fabriquer 1 kg d'anticorps thérapeutiques par semaine à l'échelle d'un bioréacteur de 50 litres. Le traitement par lots est continu grâce à un fonctionnement à contre-courant multicycle. Le processus en amont repose sur un système de cultures à haute densité cellulaire en perfusion continue ainsi que sur une utilisation alternée de bioréacteurs (IP propriétaire) tandis que le processus en aval s’appuie sur une chromatographie en lit mobile simulé combinée à une filtration à flux continu.

À propos d'Alvotech

Fondée en 2013 par Róbert Wessman, Alvotech, est une entreprise biopharmaceutique axée uniquement sur le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires pour les patients du monde entier. L’ambition d’Alvotech est de devenir un chef de file mondial dans l’espace des biosimilaires, en proposant des produits et des services de haute qualité, à des prix compétitifs, le tout rendu possible par une approche entièrement intégrée et de vastes capacités internes. Le pipeline actuel d’Alvotech contient huit candidats biosimilaires destinés au traitement de maladies auto-immunes, de troubles oculaires, de l’ostéoporose et de certains cancers. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.alvotech.com.

