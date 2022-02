Comcast et ViacomCBS annoncent l'agrément réglementaire sans restriction de SkyShowtime

LONDRES, PHILADELPHIE & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Comcast Corporation (NASDAQ : CMCSA) et ViacomCBS Inc. (NASDAQ : VIAC, VIACA), ont annoncé aujourd'hui que SkyShowtime, leur nouvelle joint venture de streaming, a reçu son agrément réglementaire sans restriction et prévoit un lancement sur plus de 20 marchés européens, regroupant 90 millions de foyers à partir de cette année.

Monty Sarhan, CEO de SkyShowtime, a déclaré : « Nous sommes heureux que SkyShowtime ait reçu tous ses agréments réglementaires et nous sommes enthousiasmés à l'idée d'offrir ce nouveau service de divertissement unique et fascinant - disposant d'un large éventail avec certains des meilleurs contenus mondiaux - à des millions de consommateurs sur ces marchés ».

M. Sarhan a été nommé CEO de SkyShowtime en début d'année. Cadre chevronné de Comcast et de ViacomCBS, M. Sarhan a également passé plus de dix ans au service de télévision par abonnement EPIX. En tant que vice-président exécutif et directeur général d'EPIX, il a assuré une distribution nationale exhaustive avec les MVPD et a lancé le service direct aux consommateurs d'EPIX, en ayant guidé la société vers sa période de croissance de revenus la plus rapide et en ayant plus que doublé le nombre d'abonnés.

SkyShowtime sera finalement disponible sur les marchés suivants : Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Kosovo, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède.

La vaste offre de SkyShowtime comprendra 10 000 heures de contenu dans tous les genres et toutes les catégories d'audience, notamment les dramatiques écrites, les enfants et la famille, les franchises clés, les films en avant-première , les programmes locaux, les documentaires ou contenu factuel, et plus encore.

De plus amples détails sur SkyShowtime, notamment concernant les tarifs, seront annoncés à une date ultérieure.

À propos de SkyShowtime :

SkyShowtime est un nouveau service de divertissement de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui sera lancé dans le courant de l'année.

SkyShowtime, une joint venture entre Comcast Corporation (NASDAQ : CMCSA) et ViacomCBS Inc. (NASDAQ : VIAC, VIACA), réunit les ressources combinées des deux sociétés, l'expérience directe du consommateur et le meilleur du divertissement, des films et des séries originales du portefeuille de marques de NBCUniversal, Sky et ViacomCBS, notamment les titres de NBCUniversal, Universal Pictures, Sky Studios, Peacock, Paramount+, SHOWTIME®, Paramount Pictures et Nickelodeon.

SkyShowtime sera disponible sur plus de 20 marchés européens regroupant 90 millions de foyers. Il sera proposé en Albanie, en Andorre, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en Hongrie, au Kosovo, au Monténégro, aux Pays-Bas, en Macédoine du Nord, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Serbie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède.

