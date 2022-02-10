Brightcove收購一流的觀眾洞察公司Wicket Labs

波士頓--(BUSINESS WIRE)--企業視訊的全球領導者Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)宣佈已經收購Wicket Labs，後者是為用戶提供內容和訂戶分析能見度的觀眾洞察公司。

Brightcove的智慧視訊平臺使其客戶能夠向世界各地的觀眾傳送廣播級視訊，並利用包括視訊和觀眾洞察在內的全面、即時性分析來衡量效果。這些分析協助客戶瞭解視訊績效、觀眾參與度和投資報酬率。利用這些資料，客戶可以透過機器學習模型預測未來的行為，並利用以觀看行為為依據的推薦、個人化播放清單和內容分析來提升觀眾參與度。

收購Wicket Labs後，Brightcove的客戶將獲得內容和訂戶洞察，以做出資料驅動的決策，改善訂戶獲取、轉換、參與和保留。Brightcove屢獲殊榮的平臺現在將涵蓋下述觀眾洞察：

對客戶終身價值的深入瞭解

訂戶群組分析

參與度分析和建議，有助於在不同群組間交叉推廣內容

觀眾行為和瀏覽內容的主要趨勢，以瞭解何種內容能推動長期關係和價值

選擇加入比較基準

這些洞察將使企業更加理解觀眾動態、新訂戶來源、訂戶歷程以及如何透過資料視覺化和儀表板增加訂閱收入。這次收購促進了Brightcove對人工智慧和機器學習的投入，以便為客戶提供深入的洞察，使其保持競爭力並壯大業務。

Brightcove產品長Namita Dhallan表示：「我們致力於透過由分析、人工智慧和機器學習驅動的智慧視訊平臺來為客戶提供服務，協助他們吸引受眾和促使內容貨幣化，進而促進業務成長。收購Wicket Labs有助於我們利用觀眾洞察來強化我們的分析產品，並增加可為客戶帶來更多價值的資源。」

AMC Networks成長行銷和受眾策略資深副總裁Sylvia George表示：「Brightcove納入Wicket Labs的觀眾洞察平臺來擴大其強大的分析服務，我們對此感到興奮。能夠從單一平臺全面瞭解從視訊分析到內容與訂戶洞察各方面的表現，將有助於我們做出明智的資料驅動型業務決策。」

Wicket Labs共同創辦人兼執行長Marty Roberts表示：「我們很高興加入Brightcove，並將我們的觀眾洞察與Brightcove強大的分析能力和一流的線上視訊平臺相結合。Brightcove在分析、人工智慧和機器學習方面的投資，對於推動視訊產業的未來創新至關重要。」

Brightcove將收購Wicket Labs的視訊智慧技術、品牌、行銷資產和全球客戶關係。Wicket Labs的共同創辦人及其所有員工將加入Brightcove的產品和工程組織，以加強Brightcove的優質分析和視訊智慧投資。

請造訪www.brightcove.com瞭解更多資訊。

關於Brightcove Inc.

Brightcove創造了世界上具有一流可靠性、可擴充性和安全性的視訊科技解決方案，讓企業與其受眾之間的聯繫更加緊密，而不受地點和所使用裝置的限制。在70多個國家，Brightcove的智慧視訊平臺使企業能夠更有效地對客戶銷售，使媒體領導人能夠以更可靠的方式串流內容並加以貨幣化，使每個組織能夠更有力地與團隊成員溝通。我們憑藉業界長期領先的創新和正常執行時間而獲得兩項科技和工程艾美獎(Technology and Engineering Emmy® Award)，同時具有無與倫比的可擴充性，從而不斷推動視訊技術的發展。在Twitter、LinkedIn和 Facebook上關注Brightcove。請造訪www.brightcove.com。Brightcove。視訊即商業(Video That Means Business™)。

前瞻性陳述。本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所界定的某些「前瞻性陳述」，包括與我們執行公司成長策略的立場、完成對Wicket Labs的收購以及成功整合Wicket Labs的技術、業務和客戶相關的陳述，以及我們擴大領導地位和市場機會的能力。這些前瞻性陳述包括但不限於：本新聞稿中所包含的計畫、目標、期望、意圖，以及非歷史事實的其他陳述；以及包含「期望」、「預期 」、「打算 」、「計畫 」、「相信 」、「尋求 」、「估計 」或類似含義詞語的陳述。這些前瞻性陳述反映了我們目前對公司計畫、意圖、期望、策略和前景的看法，這些看法是根據我們目前可獲得的資訊以及所做的假設。雖然我們相信這些前瞻性陳述所反映或暗示的計畫、意圖、期望、策略和前景是合理的，但不能保證這些計畫、意圖、期望或策略將會達成或實現。此外，實際結果可能與前瞻性陳述中所描述的結果存在重大差異，並將受到我們無法控制的各種風險和因素的影響，包括但不限於：與成功完成收購Wicket Labs的技術、業務和客戶相關的風險；與整合Wicket Labs技術、產品、營運和合約以及實現收購預期效益有關的困難；新冠疫情的影響，包括對該公司業務營運的影響，以及對整體經濟和金融市場狀況的影響；我們留住現有客戶和獲取新客戶的能力；我們的損失記錄；有關客戶廣泛採用我們產品的預期；我們所提供的服務（包括資料傳輸和儲存）面臨日益激烈的競爭和商品化所帶來的影響；我們跟上快速的科技變化而在業界保持競爭力的能力；我們有效管理成長並成功招聘更多優質人才的能力；公司普通股的價格波動；以及我們最近遞交的10-K表格年度報告和其他SEC文件中「風險因素」項下列出的其他風險。我們不承擔更新本文件中所包含的任何前瞻性陳述的任何義務，無論因出現新的資訊或發生未來事件或其他情況。

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