Brightcove收购领先的观众洞察公司Wicket Labs

波士顿--(BUSINESS WIRE)--企业视频的全球领导者Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)宣布已经收购Wicket Labs，后者是一家为客户提供内容和用户分析可见性的观众洞察公司。

Brightcove的智能视频平台使其客户能够向世界各地的观众提供广播级视频，并通过包括视频和观众洞察在内的全面、实时的分析来衡量其效果。这些分析帮助客户了解视频绩效、观众参与度和投资回报率。利用这些数据，客户可以通过机器学习模型预测未来的行为，并通过基于观看行为的推荐、个性化播放列表和内容分析提升观众参与度。

收购Wicket Labs后，Brightcove的客户将获得内容和用户洞察力，以做出数据驱动的决策，改善用户获取、转换、参与和保留。Brightcove屡获殊荣的平台现在将涵盖下述观众洞察力：

对客户终身价值的深入了解

用户群组分析

参与度分析和建议，有助在不同群组间交叉推广内容

观众行为和所浏览内容的主要趋势，以了解何种内容能推动长期关系和价值

选择性地加入比较基准

这些洞察力将使企业更好地理解观众动态、新用户来源、用户历程以及如何通过数据可视化和仪表盘增加订阅收入。这次收购加速了Brightcove对人工智能和机器学习的投入，为客户提供深入的洞察力，使其保持竞争力并壮大业务。

Brightcove首席产品官Namita Dhallan表示：“我们致力于通过由分析、人工智能和机器学习驱动的智能视频平台为我们的客户提供服务，帮助他们通过吸引受众和实现内容变现来发展业务。收购Wicket Labs有助于我们通过观众洞察力来增强我们的分析产品，并增加我们致力于为客户带来更多价值的资源。”

AMC Networks增长营销和受众战略高级副总裁Sylvia George表示：“Brightcove通过纳入Wicket Labs的观众洞察平台来扩大其强大的分析服务，我们为此感到兴奋。能够通过一个平台全面了解我们从视频分析到内容与用户洞察的表现，将有助于我们做出明智的数据驱动型业务决策。”

Wicket Labs联合创始人兼首席执行官Marty Roberts表示：“我们很高兴加入Brightcove，并将我们的观众洞察力与Brightcove强大的分析能力和领先的在线视频平台相结合。Brightcove在分析、人工智能和机器学习方面的投资对于推动视频行业的未来创新至关重要。”

Brightcove将收购Wicket Labs的视频智能技术、品牌、营销资产和全球客户关系。Wicket Labs的联合创始人及其所有员工将加入Brightcove的产品和工程组织，以加强Brightcove的优质分析和视频智能投资。

请访问www.brightcove.com了解更多信息。

关于Brightcove Inc.

Brightcove创造了世界上具有一流可靠性、可扩展性和安全性的视频技术解决方案，让企业与其受众之间的联系更加紧密，而不受地点和所使用设备的限制。在70多个国家，Brightcove的智能视频平台使企业能够更有效地进行客户销售，使媒体领导者能够更可靠地对内容进行流传输和货币化，使每个组织能够更有力地与团队成员沟通。我们凭借业界长期领先的创新和正常运行时间而获得两项技术和工程艾美奖(Technology and Engineering Emmy® Award)，同时具有无与伦比的可扩展性，从而不断推动视频技术的发展。在Twitter、LinkedIn和 Facebook上关注Brightcove。请访问www.brightcove.com。Brightcove。视频即商业(Video That Means Business™)。

前瞻性陈述。本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的某些“前瞻性陈述”，包括与我们执行公司增长战略的立场、完成对Wicket Labs的收购以及成功整合Wicket Labs的技术、业务和客户相关的陈述，以及我们拓展领导地位和市场机会的能力。这些前瞻性陈述包括但不限于：本新闻稿中所包含的计划、目标、期望、意图，以及非历史事实的其他陈述；以及包含“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”或类似含义词语的陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对公司计划、意图、期望、战略和前景的看法，这些看法基于我们当前可获取的信息以及所做的假设。虽然我们相信这些前瞻性陈述所反映或暗示的计划、意图、期望、战略和前景是合理的，但不能保证这些计划、意图、期望或战略将会达成或实现。此外，实际结果可能与前瞻性陈述中所描述的结果存在重大差异，并将受到我们无法控制的各种风险和因素的影响，包括但不限于：与成功完成收购Wicket Labs的技术、业务和客户相关的风险；与整合Wicket Labs技术、产品、运营和合同以及实现收购预期效益有关的困难；新冠疫情的影响，包括对该公司业务运营的影响，以及对总体经济和金融市场状况的影响；我们留住现有客户和获取新客户的能力；我们有关损失的历史记录；有关客户广泛采用我们产品的预期；有关我们所提供的服务（包括数据传输和存储）日益激烈的竞争和商品化所带来的影响；我们跟上快速的技术变化在行业内保持竞争力的能力；我们有效管理增长并成功招聘更多优质人才的能力；公司普通股的价格波动；以及我们最近提交的10-K表格年度报告和其他SEC文件中“风险因素”项下列出的其他风险。我们不承担更新本文档中所包含的任何前瞻性陈述的任何义务，无论因出现新的信息或发生未来事件或其他情况。

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