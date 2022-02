DNA Script rejoint le programme Wellcome Leap R3 pour faire avancer les produits et thérapies à base d’ARN

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., et PARIS--(BUSINESS WIRE)--DNA Script, un leader de la synthèse enzymatique d'ADN (EDS), a signé un contrat pluriannuel de plusieurs millions de dollars avec Wellcome Leap pour accélérer le développement de produits à base d'ARN, notamment les vaccins à ARN messager, et faire progresser les thérapies à base d'ARN. Dans le cadre du programme R3 (RNA Response et Readiness) de Wellcome Leap, DNA Script travaillera à la mise au point d'un système entièrement automatisé et déployable permettant de synthétiser des matrices d'ADN pour la production ultra rapide d'ARN.

Le programme R3 de Wellcome Leap, financé conjointement avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), vise à accroître le développement et le déploiement de produits biologiques à base d'ARN en tant que plateforme technologique standardisée à coût réduit. En outre, le programme vise à créer un réseau mondial d'installations de fabrication à la pointe de la technologie, capables de s’adapter rapidement en cas d'urgence, pour répondre aux besoins locaux en cas de pandémies à venir.

Le développement de l'ARN repose sur la capacité de concevoir et de produire rapidement du matériel génétique. Le système SYNTAX de DNA Script, qui utilise la synthèse enzymatique d'ADN (EDS), est une imprimante à ADN de laboratoire qui produit rapidement de l’ADN synthétique sans nécessiter l'infrastructure spécialisée et les processus de gestion des déchets sur lesquels reposent les systèmes et services traditionnels utilisant la chimie des phosphoramidites. Le système SYNTAX élimine le goulot d'étranglement entre la conception du matériel génétique in silico et la synthèse du matériel génétique à utiliser.

"L'ARN s'est révélé extrêmement prometteur dans le développement de vaccins et de thérapies, et nous pensons qu’un accès facilité à ces molécules accélérera le développement de thérapies et favorisera aussi bien l'innovation qu’un gain en efficacité", a déclaré Thomas Ybert, PDG et cofondateur de DNA Script. "Nous prévoyons que le développement de ce système sera particulièrement utile pour la médecine personnalisée, pour laquelle une nouvelle séquence doit être synthétisée pour chaque patient, ou pour développer localement des vaccins ARN messager spécifiques à une variante pour la réponse à une pandémie."

Le projet spécifique du programme R3, Digital Sequence to RNA Unique Production Technologies (DiSRUPT), vise à développer une plateforme entièrement automatisée et facile à utiliser pour synthétiser du matériel génétique à partir de séquences numériques dans un court laps de temps afin d'accélérer considérablement le développement thérapeutique. L'une des principales priorités de DiSRUPT sera de perfectionner la capacité à produire du matériel génétique avec des taux d'erreur exceptionnellement bas pour l'ADN plasmidique. Un autre objectif est d'intégrer et d'automatiser les systèmes associés à la production d'ARN messager, afin que l'ensemble du flux de travail puisse tenir dans un conteneur de 40 pieds avec d'autres partenaires de Wellcome Leap.

"Il s'agit du quatrième projet dans lequel DNA Script a été sélectionné pour collaborer à des réponses diagnostiques et thérapeutiques déployables aux besoins des futures pandémies, après les partenariats américains DARPA NOW avec Moderna et GE Research et le programme français DGA annoncé plus tôt cette année ", a déclaré Ybert. "Nous sommes fiers d'être considérés comme un partenaire de choix alors que la communauté internationale de la recherche se mobilise pour relever le défi d'endiguer les futures menaces biologiques à la source, avant qu'elles ne se propagent."

About DNA Script

DNA Script, fondé en 2014 à Paris, développe une technologie innovante de synthèse enzymatique d’ADN, appelée EDS (Enzymatic DNA Synthesis), afin d’accélérer la découverte et l’innovation en sciences de la vie. La société développe le système SYNTAX (marqué CE), la première imprimante à ADN rendue accessible dans tous les laboratoires et mettant en œuvre cette technologie. En remettant la synthèse d’ADN au sein même des laboratoires, DNA Script transforme la recherche en sciences de la vie, donnant aux chercheurs une autonomie jusque-là inédite.www.dnascript.com