TotalEnergies et Veolia s’associent en vue d'accélérer le développement de la production de biométhane

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Veolia ont signé un accord en vue de valoriser le biométhane issu d‘installations de traitement de déchets et d’eaux usées de Veolia en opération dans plus de 15 pays.

Les partenaires développeront et co-investiront dans un portefeuille de projets internationaux avec l’ambition de produire jusqu’à 1,5 térawattheure (TWh) de biométhane par an d’ici à 2025. Cette production de gaz renouvelable issu de déchets organiques représentera l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de gaz naturel de 500 000 habitants et permettra d’éviter l’émission d’environ 200 000 tonnes de CO 2 par an. Le biométhane produit sera commercialisé par TotalEnergies, soit comme carburant renouvelable pour la mobilité, soit en substitution du gaz naturel dans ses autres usages.

Dans le cadre de cet accord, les deux entreprises mettront en commun leurs savoir-faire industriels en matière de production de biométhane : Veolia apportera son expertise dans la production et le traitement du biogaz issu de ses installations, et TotalEnergies apportera sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur du biométhane.

« Nous sommes heureux de nous associer à Veolia afin de promouvoir ensemble la valorisation des déchets grâce à la production de biométhane, et par la même l’économie circulaire, l’un des piliers du développement durable, » a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. « Le développement du biométhane s’inscrit dans la transformation de TotalEnergies en compagnie multi-énergies, et dans la mise en œuvre de son ambition d’être un acteur majeur des énergies renouvelables. »

« Notre partenariat avec TotalEnergies est en ligne avec la stratégie de Veolia de développer des solutions pour la décarbonation du mix énergétique, notamment à partir de biogaz, dans la démarche de transformation écologique, » a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale adjointe en charge des opérations de Veolia. « Au niveau mondial, nos sites disposent d’un gisement global de biogaz supérieur à 6 térawattheures d'énergie primaire. Avec ce potentiel de production de biométhane ainsi que notre savoir-faire dans la gestion du biogaz, Veolia vise à devenir un des premiers acteurs de la filière et de développer davantage de capacités de production d’énergie verte décentralisée et locale »

TotalEnergies et le biométhane

Leader du secteur en France avec près de 500 GWh de capacité de production, TotalEnergies a pour ambition de devenir un acteur majeur du marché à l’international, en s’associant à des partenaires de premier plan comme Clean Energy aux Etats-Unis. La Compagnie est présente sur toute la chaîne de valeur du biométhane, du développement de projets à la commercialisation de ce gaz renouvelable et de ses produits dérivés (biofertilisants, bioCO2). Elle vise à produire au moins 2 TWh de biométhane par an d’ici à 2025 – soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 670 000 consommateurs français, et une réduction d’émissions de CO2 de 400 000 tonnes.

Veolia et le biométhane

Veolia est aujourd’hui l’un des plus grands producteurs d’énergie à partir de biogaz au niveau mondial avec un gisement de ressources en énergie primaire de près de 6 TWh. Leader mondial de la transformation écologique, Veolia vise à maximiser la valorisation du biogaz sous forme de biométhane et d’élargir son gisement global, dans une démarche d'économie circulaire. L’ambition du Groupe est de devenir un des premiers acteurs de la filière de biométhane et de développer davantage de capacités de production d’énergies vertes pour contribuer à la lutte contre le changement climatique.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Veolia

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue a développer l’accès aux ressources, a préserver les ressources disponibles et a les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 26,010 milliards d’euros. www.veolia.com

