Aramco investeert in Cognite

Oslo, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Cognite, een wereldwijd vooraanstaand bedrijf op het gebied van software-innovatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat Saudi Aramco, via haar dochter Aramco Overseas Company B.V., in Cognite heeft geïnvesteerd door het kopen van 100% van de aandelen in het bedrijf van Aker BP.

“Cognite heeft bewezen dat haar technologie naadloos complexe real-time inzichten levert en optimaliseert hoe de wereld van energie wordt voorzien”, aldus Ahmad A. Al-Sa’adi, Senior Vice-President van Technical Services van Saudi Aramco. “We zijn onder de indruk van de enorme daadkracht die Cognite heeft laten zien sinds hun begin, waarbij het nu enkele van de leidende industriële bedrijven wereldwijd bedient.”

“Deze transactie laat niet eerder vertoond vertrouwen zien in Cognite en de hoge potentie van het bedrijf om de industrie door technologie te hervormen. De transactie komt als aanvulling op de USD 225 miljoen die werd opgebracht door de vooraanstaande technologie-investeerders TCV en Accel”, aldus Øyvind Eriksen, bestuursvoorzitter van Cognite en President en CEO van Aker ASA.

Cognite werkt momenteel met Saudi Aramco als digitaliseringspartner die hulp biedt bij digitalisering en verbetering van de efficiëntie van Saudi Aramco’s activiteiten via Cognite’s industriële gegevensplatform, Cognite Data Fusion™.

“Dat het toonaangevende energiebedrijf in de wereld in Cognite investeert, is een sterke blijk van vertrouwen in ons traject en in de waarde van in context geplaatste, bruikbare gegevens als basis voor een efficiëntere, duurzamere industriële toekomst”, aldus dr. John Markus Lervik, CEO en mede-oprichter Cognite.

Over Cognite

Cognite is een wereldwijd industrieel SaaS-bedrijf dat is opgericht met één duidelijke visie: industriële bedrijven snel voorzien van gecontextualiseerde, betrouwbare en toegankelijke gegevens om de volledige digitale transformatie van industrieën wereldwijd die veel activa bezitten te stimuleren. Ons belangrijkste industriële DataOps-platform, Cognite Data Fusion™, stelt industriële gegevens- en domeingebruikers in staat om snel en veilig samen te werken om industriële AI-oplossingen en -toepassingen te ontwikkelen, te operationaliseren en op te schalen om zowel winstgevendheid als duurzaamheid te leveren. Bezoek ons op www.cognite.com en volg ons op Twitter en LinkedIn.

