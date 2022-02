Covéa choisit les solutions Guidewire pour améliorer l’expérience client et la gestion des dossiers sinistres de MMA IARD

PARIS et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Covéa, leader de l’assurance mutualiste en France, réunissant notamment les marques MAAF, MMA et GMF, et Guidewire (NYSE : GWRE), annoncent que Covéa a sélectionné, pour le compte de sa marque MMA, les solutions Guidewire pour sa plateforme de gestion des sinistres, le support à sa stratégie digitale de la relation clients, ainsi que le connecteur d’intégration à Salesforce FSC.

Avec Guidewire, MMA souhaite :

Rénover son système informatique d’indemnisation avec un plateforme intégrée ;

Améliorer l’expérience client, grâce à des écrans enrichis et bien structurés, une ergonomie intuitive, et des suivis opérationnels en temps réel ;

Optimiser la gestion des dossiers sinistres par des flux améliorés et des alertes ;

Mettre en œuvre un système unifié et une plus grande automatisation.

« Nous avons suivi un long parcours d’évaluation de la solution et avons finalement retenu Guidewire en raison de sa complétude fonctionnelle, de sa facilité de paramétrage, de sa capacité démontrée d’équiper les grands groupes d’assurance et de proposer une roadmap riche d’innovations », précise Pascal Martinez, DSI de Covéa.

« Nous tenons à remercier Covéa d’avoir sélectionné Guidewire et d’avoir placé sa confiance dans nos solutions pour servir sa stratégie de développement en assurance IARD » a annoncé Emmanuel Naudin, RVP Sales – EMEA, Guidewire. « Nous avons hâte d’accompagner MMA dans son objectif de modernisation de ses activités et dans l’ambition d’offrir à ses sociétaires des produits et services digitaux évolués et à valeur ajoutée. »

À propos de Covéa

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 11,6 millions d’assurés.Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe Covéa est également présent à l’international.

À propos de MMA

Marque du groupe Covéa et assureur multi-spécialiste, MMA s’adresse à la fois aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers. Fer de lance du Groupe sur le marché des Pros, des Entreprises et de l’Affinitaire, MMA est le 2ème acteur sur ce marché. MMA assure plus de 3,1 millions de sociétaires et clients.

Retrouver MMA sur : www.mma.fr

À propos de Guidewire

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour communiquer, innover et se développer efficacement. Nous associons les applications cœur de métier, le digital, l’analytique et l’IA dans notre plateforme sous forme de service cloud. Qu’ils soient jeunes et de petite envergure ou parmi les plus grands et plus complexes au monde, plus de 450 assureurs utilisent Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous sommes en constante évolution pour assurer leur réussite. Nous sommes fiers de nos résultats inégalés en matière d’implémentations, avec à notre actif plus de 1 000 projets réalisés avec succès et bénéficiant du soutien de la plus grande équipe de R&D, et l’écosystème de partenaires le plus vaste du secteur. Notre marketplace compte des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site www.guidewire.fr. Suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC

