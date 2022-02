Bidgely, pioniere nel campo della disaggregazione delle utenze domestiche, lancia una tecnologia di prossima generazione per le aziende elettriche

Bidgely introduces next-generation energy disaggregation technology as global energy providers seek more sophisticated data-driven customer insights. (Graphic: Business Wire)

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Le innovazioni di Bidgely nel campo della disaggregazione delle utenze domestiche continuano a progredire con il lancio di una tecnologia di disaggregazione di prossima generazione. Con un portafoglio ineguagliato nel settore di ben 17 brevetti nel campo della disaggregazione, la società sta dando ulteriore dimostrazione delle proprie capacità d’innovazione raggiungendo un livello inedito di sofisticatezza e precisione per quanto concerne le tecniche di disaggregazione.

La disaggregazione delle utenze domestiche è diventata uno strumento comprovato di cui le aziende elettriche si avvalgono per raggiungere gli obiettivi critici di decarbonizzazione ed elettrificazione, oltre a fungere da pilastro portante per il coinvolgimento iper-personalizzato degli utenti. Bidgely sta registrando una domanda in rapida crescita da parte delle aziende elettriche e dei rivenditori di energia interessati ad acquisire insight sugli utenti basati sui dati per la concretizzazione di obiettivi strategici quanto a coinvolgimento dei clienti, pianificazione della rete, segmentazione del mercato, risorse energetiche distribuite (distributed energy resource, DER) e gestione dei veicoli elettrici (electric vehicle, EV).

“Bidgely ha dedicato oltre un decennio allo sviluppo di competenze specialistiche nel campo della disaggregazione delle utenze domestiche per poter dotare le aziende di una visione a tutto tondo relativamente all’utenza e al carico di rete. Oggi le aziende elettriche si rivolgono a noi perché stiamo dimostrando con i fatti il potere ineguagliato degli insight basati su dati per migliorare non solo le operazioni presso l’intera organizzazione, ma anche l’efficienza energetica e il coinvolgimento dei consumatori" ha dichiarato Abhay Gupta, amministratore delegato di Bidgely.

Bidgely ha spianato la strada alla disaggregazione delle utenze domestiche nel 2011 quale prima società ad analizzare il consumo di energia nei minimi dettagli, tra cui quello delle singole apparecchiature utilizzando i contatori già presenti nelle case. Questi profili specifici a livello di apparecchiatura possono sostenere le aziende elettriche in una miriade di iniziative, come rilevamenti di inefficienze, generazione di contatti per proporre programmi per apparecchiature specifiche e non solo.

Nel tempo, la tecnologia di disaggregazione di Bidgely, che sfrutta l’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) e l’apprendimento automatico, subisce costanti miglioramenti ed esibisce un livello di precisione sempre più elevato per consentire alla società di servire un’utenza più ampia, sia nei mercati regolamentati sia in quelli deregolamentati. La tecnologia di disaggregazione di prossima generazione di Bidgely, il cui collaudo iniziale in Giappone ha già dimostrato un miglioramento generale in termini di elaborazione di stime e precisione nel rilevare il consumo a livello di apparecchiatura, è stata attivamente implementata da aziende elettriche partner della società in diverse regioni del mondo in previsione dell’adozione su vasta scala.

Le funzionalità della tecnologia di disaggregazione di prossima generazione di Bidgely includono:

Disaggregazione del carico al momento dell’utilizzo : identificazione del consumo dettagliato delle apparecchiature con incrementi di 15 minuti, 30 minuti e un’ora, il che è particolarmente importante per le aziende elettriche che vogliono identificare gli utenti con apparecchiature a carico elevato e utilizzo nelle ore di punta a cui proporre soluzioni di ottimizzazione dei consumi.

: identificazione del consumo dettagliato delle apparecchiature con incrementi di 15 minuti, 30 minuti e un’ora, il che è particolarmente importante per le aziende elettriche che vogliono identificare gli utenti con apparecchiature a carico elevato e utilizzo nelle ore di punta a cui proporre soluzioni di ottimizzazione dei consumi. Gamma di servizi ampliata : consente alle aziende elettriche di tutto il mondo e a quelle che utilizzano i tradizionali contatori smart da 60 minuti di ripartire ulteriormente il consumo energetico tra le categorie illuminazione, refrigerazione e riscaldamento dell’acqua con maggiore precisione e affidabilità.

: consente alle aziende elettriche di tutto il mondo e a quelle che utilizzano i tradizionali contatori smart da 60 minuti di ripartire ulteriormente il consumo energetico tra le categorie illuminazione, refrigerazione e riscaldamento dell’acqua con maggiore precisione e affidabilità. Dati storici richiesti minimi : fornisce risultati sul consumo energetico delle apparecchiature per nuovi utenti finali già dopo soli 30 giorni (primo ciclo di fatturazione) di dati storici sul consumo energetico.

: fornisce risultati sul consumo energetico delle apparecchiature per nuovi utenti finali già dopo soli 30 giorni (primo ciclo di fatturazione) di dati storici sul consumo energetico. Disaggregazione per veicoli ad energia solare ed elettrici: consente di identificare in modo preciso i periodi e la durata di ricarica dei veicoli elettrici a casa per personalizzare i programmi di gestione del carico e stimare la produzione di energia solare in base alle esigenze di rete degli utenti.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia di disaggregazione di prossima generazione di Bidgely scaricate il compendio di ricerca: Energy Load Disaggregation Just Became Even Smarter (La disaggregazione delle utenze domestiche è appena diventata ancor più intelligente) (Hybrid 2.0).

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un’azienda impegnata nell’offerta di soluzioni SaaS (Software as a service) basate sull’intelligenza artificiale che stanno accelerando la creazione di un futuro in cui si farà uso di energia pulita creando i presupposti per aziende e consumatori di assumere decisioni correlate all’energia basandosi su dati. La Piattaforma UtilityAI™, basata sull’inimitabile tecnologia brevettata di Bidgely, trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondimenti sugli utenti di energia elettrica estremamente accurati ed altamente sfruttabili. La società attinge a tali approfondimenti per fornire a ogni singolo cliente consigli personalizzati in base alla loro personalità e stile di vita, attributi d’uso, tendenze comportamentali, propensioni d’acquisto e altri criteri ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (Distributed Energy Resources, DER) e della prospettiva Grid Edge, che si tratti di termostati intelligenti, caricatori EV, pannelli solari fotovoltaici, design e tariffe TOU, l’analisi energetica UtilityAI™ garantisce una profonda visibilità sulla generazione e sul consumo per una migliore pianificazione dei picchi di carico e della rete, e fornisce consigli mirati su nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Bidgely, sita nella Silicon Valley, è titolare di oltre 17 brevetti per soluzioni che trovano impiego nel settore energetico, ha raccolto più di 75 milioni di dollari in fondi di finanziamento, si avvale della collaborazione di oltre 30 esperti in scienza dei dati e offre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a fornitori di servizi energetici residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.bidgely.com o il blog di Bidgely all’indirizzo bidgely.com/blog.

