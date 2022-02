Rappi en dLocal breiden hun samenwerking uit en voegen de betalingsmethode van PIX Brazilië toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--dLocal, het toonaangevende betalingsplatform dat internationale handelaren verbindt met opkomende markten, heeft vandaag een uitgebreiding van de samenwerking aangekondigd met Rappi, een start-up op het gebied van on-demand bezorging die in Latijns-Amerika actief is. Dankzij de versterkte samenwerking kunnen Rappi-klanten in Brazilië nu kiezen voor het gebruik van PIX-betalingen voor aankopen in de Rappi-app.

PIX is zeer snel gegroeid en is een van de instantbetalingssystemen met de snelste acceptatie over de hele wereld. Een jaar na de introductie is het Braziliaanse instantbetalingssysteem goed voor 72% van de transacties in het land. De Centrale Bank van Brazilië maakte bekend dat al meer dan 100 miljoen mensen minstens één PIX-transactie hebben uitgevoerd sinds de introductie in november 2019.

Rappi-klanten in Brazilië kunnen nu via het betalingsplatform van dLocal aankopen doen met lokale creditcards, waaronder Mastercard, Visa en American Express, die zijn uitgegeven door lokale banken. Op dit moment is de service beschikbaar voor bestellingen in restaurants, e-commerce en contant geld en in de komende zes maanden zal deze beschikbaar zijn voor de gehele app. Dit is de eerste keer dat Rappi gebruik zal maken van deze zeer geaccepteerde alternatieve betaalmethode, zoals PIX.

De betalingsinfrastructuur in Brazilië en andere opkomende markten in Latijns-Amerika, Azië en Afrika is gefragmenteerd en complex. Door de mogelijkheid toe te voegen om lokaal relevante betalingsmethoden te accepteren en zodoende betaalgemak te creëren in de eerste super-app voor Latijns-Amerika zal Rappi het leven van miljoenen mensen in de regio blijven verbeteren.

“dLocal is de afgelopen jaren een vertrouwde partner geweest voor onze activiteiten in Latijns-Amerika. Het aanbieden van een van de nieuwste betalingsinnovaties in Brazilië, zoals PIX, is de volgende stap in onze samenwerking, gericht op verdere verbetering van de klantervaring door gelokaliseerde betalingsmethoden aan te bieden, afgestemd op de voorkeuren en gewoonten van de consument,” aldus Carlos Ayalde, Global Heads of Payments bij Rappi.

“We zijn er trots op Rappi als klant te hebben en onze lokale expertise aan hun consumenten te bieden, door naadloos afrekenen mogelijk te maken met meerdere lokale en alternatieve betalingsmethoden,” aldus Michel Golffed, VP Growth, dLocal.

Rappi werkt samen met dLocal om gebruik te maken van zijn op maat gemaakte betalingsoplossingen voor bedrijven in de ‘gig-economy’. dLocal biedt betalingen aan zodat gebruikers producten kunnen kopen in Rappi, verzorgt uitbetalingen, verwerkt uitbetalingen aan restaurants en koeriers en geeft white-label kaarten uit voor de partners van Rappi.

Rappi en dLocal hebben zich verbonden tot het aanbieden van gelokaliseerde betalingen in Argentinië, Brazilië, Chili, Costa Rica, Mexico, en Uruguay, met de bedoeling om de samenwerking tussen Rappi en dLocal uit te breiden naar andere landen en meer relevante betalingsmethoden te bieden.

Over dLocal

dLocal maakt lokale betalingen mogelijk in opkomende markten en verbindt wereldwijde zakelijke handelaren met miljarden consumenten uit opkomende markten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Via het "One dLocal"-concept (één API, één platform, één contract) kunnen internationale bedrijven betalingen accepteren, uitbetalingen verzenden, wereldwijd gelden verrekenen en white-label prepaid virtuele en fysieke debetkaarten uitgeven in lokale valuta, zonder dat ze afzonderlijke betalings- en uitbetalingsverwerkers hoeven te beheren, talrijke lokale entiteiten op te zetten en meerdere acquirers en betalingsmethoden in elke markt te integreren. Ga voor meer informatie naar https://dlocal.com.

Over Rappi

Rappi is een universele bezorgapplicatie die tot doel heeft de persoonlijke assistent te zijn voor zijn gebruikers. De Latijns-Amerikaanse start-up is aanwezig in Brazilië, Colombia, Mexico, Argentinië, Chili, Uruguay en Peru. Via het platform kan men aankopen doen in verschillende categorieën, van restaurants, supermarkten en dranken tot letterlijk alles. Daarnaast heeft de applicatie een virtuele portemonnee, RappiPay, waarmee overschrijvingen en zelfs betalingen kunnen worden gedaan in etablissementen. In 2016 raakte het bedrijf in een stroomversnelling door toedoen van Y Combinator, de belangrijkste kweekvijver van start-ups ter wereld. Begin 2018 ontving het bedrijf een bijdrage van US $ 185 miljoen, waardoor het kon uitbreiden in Brazilië en Latijns-Amerika; in september 2018 ontving het een nieuwe bijdrage, ditmaal US $ 220 miljoen, waarmee het de nieuwe Latijns-Amerikaanse eenhoorn werd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.