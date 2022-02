Luko renforce son processus de tarification avec Akur8

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Luko et Akur8 sont ravis d'annoncer leur collaboration pour renforcer le processus de tarification de Luko ! En nouant cette alliance avec la première néo-assurance française, Akur8 affirme son ancrage solide sur son marché domestique et consolide sa position au sein de l’écosystème des insurtechs en France et à l’international.

Spécialement développée pour les assureurs, la solution d’Akur8 améliore leur processus de tarification en automatisant la modélisation du risque à l’aide d’une technologie propriétaire, basée sur l’Intelligence Artificielle Transparente. Dans un secteur à la fois très réglementé et concurrentiel, l’explicabilité des modèles est en effet l’une des clés de la solution d’Akur8, combinée à d’excellentes performances reposant sur une prédictibilité et une rapidité de modélisation accrues.

Fondé en 2018, Luko n’est pas un simple assureur : son ambition est de dépasser le simple cadre du contrat, pour faire passer l'assurance d'un modèle qui s’active en réaction à un modèle basé sur la prévention grâce aux technologies développées en interne. A la fois transparent et solidaire, le modèle de rémunération de Luko est unique en France et place l’assuré au premier plan. Grâce à ce positionnement fort, Luko est aujourd’hui l’insurtech à la croissance la plus rapide d’Europe et la première néo assurance en France avec plus de 200 000 assurés. Le néo-assureur a su s’entourer des meilleurs partenaires et, en choisissant Akur8 pour renforcer son processus de tarification, Luko démontre son engagement en faveur de l’excellence et de la transparence. Avec Akur8, Luko bénéficiera en effet d’un processus de tarification plus rapide et sophistiqué, tout en gardant un contrôle total de ses modèles de risque.

“Nous sommes ravis de collaborer avec Luko ! Nous partageons des valeurs communes fortes, au cœur desquelles la transparence, et nous sommes particulièrement fiers de contribuer au modèle que propose Luko”, a déclaré Samuel Falmagne, CEO d’Akur8.

“Luko est une insurtech qui se développe rapidement en Europe. Cette nouvelle alliance renforce le positionnement d’Akur8 en tant que solution de pricing de référence sur le marché. Cette collaboration démontre une fois de plus qu’Akur8 est capable de soutenir tous les assureurs dans la sophistication de leur processus de tarification, qu’il s’agisse d’acteurs traditionnels ou d’insurtechs innovantes”, commente Brune de Linares, Chief of Sales chez Akur8.

“Chez Luko, nous cherchons à rendre l'assurance plus simple, plus utile et plus transparente. Cela passe par un processus de tarification efficace et transparent, avec un time-to-market réduit pour nous adapter rapidement au marché et à nos assurés. Mon équipe est conquise par la solution de tarification d’Akur8, qui réunit tous ces éléments et place notre expertise au premier plan”, conclut Julien Gigoi, Chief Actuary chez Luko.

A propos d’Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution de tarification assurantielle unique, basée sur l’IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l’exigent les régulateurs internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l’univers actuariel et le machine learning.

A propos de Luko

Luko réinvente l'assurance habitation et les services du foyer, plaçant au cœur de ses priorités responsabilité sociale et technologies grâce à une approche proactive et préventive. Certifié B-Corp et doté du service client le mieux noté dans sa catégorie, Luko est aujourd’hui la première néo-assurance habitation en France, avec plus de 200 000 assurés.

Fondé en 2018 à Paris, Luko transforme la perception de l’assurance pour créer une expérience réellement positive. Les cofondateurs, Raphaël Vullierme (CEO) et Benoît Bourdel (CTO), ont combiné leurs expertises pour créer une entreprise à impact positif. Grâce à un mélange unique de technologies, de transparence et de responsabilité sociale, Luko aligne ses intérêts et ceux de ses assurés via son programme du Giveback, et s’engage à verser les excédents de primes à des associations choisies par les assurés.