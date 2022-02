H.I.G. Capital Acquista una Quota di Maggioranza in Berardi Bullonerie S.r.l.

MILANO--(BUSINESS WIRE)--H.I.G. Europe (“H.I.G.”), filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con oltre $47 miliardi di capitale in gestione, annuncia l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Berardi Bullonerie S.r.l. (“Berardi” o la “Società”), primario operatore nel mercato italiano della distribuzione di elementi di fissaggio e della fornitura di servizi di logistica integrata con un fatturato 2021 di circa €100 milioni.

Sin dalla sua fondazione nel 1919 Berardi è il partner di riferimento per aziende industriali italiane per la fornitura just-in-time di elementi di fissaggio standard e custom, e, più di recente, per la progettazione e realizzazione di programmi di logistica integrata con sistema kanban.

Berardi vanta una capillare presenza geografica, con 14 magazzini dislocati sul territorio nazionale e uffici commerciali in Italia, Croazia e Marocco. Nell’ultimo decennio, la società ha intrapreso con successo un ambizioso percorso di ampliamento della gamma prodotti in segmenti adiacenti, sempre nel settore delle cosiddette C-Parts, ed è stata pioniera in Italia nell’introduzione di soluzioni avanzate di logistica integrata attraverso una propria piattaforma kanban, diventando il punto di riferimento nel mercato in termini di qualità, livelli di servizio e ampiezza dell’offerta.

Giovanni Berardi, CEO e attuale socio di Berardi che re-investirà, insieme ad altri membri della famiglia, al fianco di H.I.G., ha commentato: “L’ingresso di un fondo d’investimento internazionale come H.I.G. in Berardi rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto negli anni e del grande potenziale di crescita del nostro Gruppo, che ha un posizionamento primario nel settore e una crescente quota di servizi ad alto valore aggiunto. Con il supporto di H.I.G., Berardi potrà svilupparsi più velocemente, grazie ad una combinazione di crescita organica e di acquisizioni mirate”.

Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell’ufficio di H.I.G. in Italia, ha aggiunto: “Berardi ha un posizionamento di indiscussa leadership in Italia, comprovato da un tasso di crescita negli ultimi dieci anni ben superiore al mercato e da un rilevante track-record come partner di imprese industriali di eccellenza, grazie all’offerta di servizi a valore aggiunto e ad un team manageriale best-in-class. Siamo entusiasti di affiancare il management nella prossima fase di sviluppo del Gruppo e riteniamo di poter dare un impulso importante alla crescita, in primis supportando una ambiziosa strategia di acquisizioni che favorisca l’aggregazione al progetto da parte di altri operatori del settore, sfruttando l’elevata frammentazione del mercato”.

Su Berardi Bullonerie

Con sede a Castel Guelfo di Bologna (BO), Berardi è una primaria azienda nel panorama della distribuzione industriale, attiva da oltre 100 anni. La Società è specializzata nella distribuzione di elementi di fissaggio per aziende industriali che hanno esigenze particolarmente complesse in termini di ampiezza della gamma, customizzazione dei prodotti e tempi di consegna. Berardi vanta una capillare presenza geografica, con 14 magazzini dislocati sul territorio nazionale e uffici commerciali in Italia, Croazia e Marocco e un catalogo con oltre 130.000 referenze di cui 50.000 disponibili a magazzino per una consegna in tempi rapidi. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.gberardi.com.

Su H.I.G. Capital

H.I.G è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con oltre $47 miliardi di capitale in gestione*. Basato a Miami e con uffici a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Rio de Janeiro, San Paolo e Bogotá negli Stati Uniti e in America Latina, è presente in Europa con uffici a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi e a Milano, con un team guidato dal Managing Director Raffaele Legnani. H.I.G. Capital è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle piccole e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore:

i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming; i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul mercato primario che secondario. Attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, H.I.G è anche un primario CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance; i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di una più efficiente attività di asset management; il fondo Infrastructure è focalizzato su investimenti value-add e core plus nel settore infrastrutturale.

Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre $30 miliardi. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.higcapital.com.

* Basato sul totale degli impegni gestiti da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate.