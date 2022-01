Royaume-Uni : TotalEnergies cède une participation minoritaire dans les champs de West of Shetland

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord pour céder à la société Kistos Energy Limited un intérêt de 20% dans les champs gaziers de la zone de Greater Laggan et dans l’usine de traitement gaz de Shetland au Royaume-Uni, ainsi que des intérêts dans plusieurs licences d’exploration voisines.

Le prix de cette transaction comprend un montant ferme de 125 millions de dollars, ainsi que deux paiements contingents, le premier pouvant atteindre 40 millions de dollars en fonction du prix du gaz en 2022 et le second en cas de développement d’une découverte sur un permis d’exploration.

Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités du Royaume-Uni.

La zone de Greater Laggan comprend les champs de Laggan, Tormore, Glenlivet, Edradour et Glendronach, situés à 140 kilomètres environ à l’ouest des îles Shetland, à des profondeurs d’eau comprises entre 300 et 600 mètres. Leur développement a été lancé en 2010 et la production a débuté en 2016. La production correspondant à l’intérêt de 20% cédé à Kistos Energy Limited était d’environ 8 000 barils équivalents pétrole par jour en 2021.

Au terme de cette transaction, TotalEnergies E&P UK détiendra une participation de 40 % dans les champs de Laggan, Tormore, Glenlivet, Edradour et Glendronach, ainsi que les installations sur site et l’usine de gaz de Shetland, aux côtés de ses partenaires Kistos Energy Limited, Ineos E&P UK et RockRose UKCS15 Limited (20 % chacun).

À propos de TotalEnergies au Royaume-Uni

TotalEnergies intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie au Royaume-Uni. Présente dans le pays depuis plus de 50 ans, la Compagnie y emploie plus de 2 000 collaborateurs.

Dans le secteur Amont, TotalEnergies est l’un des principaux opérateurs pétroliers et gaziers du pays, avec une production de 201 000 bep/j en 2020, provenant pour l’essentiel de champs offshore opérés dans trois grandes zones : Alwyn/Dunbar en mer du Nord septentrionale, Elgin/Franklin et Culzean dans le graben central et Laggan-Tormore, hub situé à l’ouest des îles Shetland.

Ces deux dernières années, la Compagnie s’est aussi résolument engagée sur le marché britannique de l’éolien offshore. En 2020, elle a acquis une participation majoritaire dans le projet Seagreen, plus grande ferme éolienne d’Écosse, et lancé les projets Erebus et Valorous (éolien marin flottant au pays de Galles). En février 2021, TotalEnergies et son partenaire Green Investment Group ont remporté les droits de développement d’un projet de 1,5 GW au large du Lincolnshire. En janvier 2022, TotalEnergies, Green Investment Group et RIDG ont obtenu la concession pour développer un parc éolien de 2 GW, baptisé West of Orkney Windfarm, au large de l’archipel écossais des Orcades.

Dans le secteur Aval, TotalEnergies est l’un des premiers fournisseurs de gaz et d’électricité aux entreprises et au secteur public. La Compagnie est également présente dans la distribution de produits pétroliers (lubrifiants, carburant aérien, bitume et produits de spécialité).

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

