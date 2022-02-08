PQE Group 計畫於2022年招攬800名人才以推動國際化

Simone Calò - PMO Director & Partner Simone Calò brings his expertise in PQE as project and program manager to bear on the challenges of change and growth. After graduating in Biomedical Engineering, Simone joined PQE as Validation Engineer. He has managed large and small C&Q, CSV and Data Integrity projects and programs that brought together members and stakeholders from multiple continents, time zones and cultures, by creating an environment of collaboration and trust to achieve successful project outcomes. Since 2015 Simone has been a member of Operations Management, since 2018 is PQE Partner and currently serves as Global PMO Director managing interdisciplinary teams covering corporate key functions. Since 2021 he belongs to the PQE BoD. (Photo: Business Wire)

  • Simone Calò - PMO Director & Partner Simone Calò brings his expertise in PQE as project and program manager to bear on the challenges of change and growth. After graduating in Biomedical Engineering, Simone joined PQE as Validation Engineer. He has managed large and small C&Q, CSV and Data Integrity projects and programs that brought together members and stakeholders from multiple continents, time zones and cultures, by creating an environment of collaboration and trust to achieve successful project outcomes. Since 2015 Simone has been a member of Operations Management, since 2018 is PQE Partner and currently serves as Global PMO Director managing interdisciplinary teams covering corporate key functions. Since 2021 he belongs to the PQE BoD. (Photo: Business Wire)

  • In the 2022 PQE Group Agenda: Boosting Internationalization by Hiring 800 Talents Play Video After a year of strong growth, PQE Group aims to reach 1900 employees and strengthens internationalization. Simone Calò - PMO Director and Partner - and Stefano Carganico - VP Sales and Head of Subsidiaries - give an overview about PQE' s next steps in 2022.

  • Stefano Carganico - Vice President Sales & Head of Subsidiaries Graduated in Chemistry at University of Florence, Stefano Carganico majored in Biological Molecules Chemistry. After graduating he got a PhD at University of Florence and Harvard Medical School of Boston, specializing in diagnostic test development for early diagnosis of autoimmune diseases such as multiple sclerosis and diabetes. He has a robust expertise in managing international Computer System Validation and Data Integrity Assurance projects with specific focus in 21 CFR part 11 and EU GMP Annex 11 compliance. (Photo: Business Wire)

義大利佛羅倫斯--()----(美國商業資訊)--過去一年裡，生命科學領域顧問公司PQE Group業務再創佳績。公司總部位於義大利佛羅倫斯，在全球設有27個辦事處。公司近期被德勤評為「卓越管理公司」，2021年營業額較前一年成長18%

PQE Group由Gilda D'Incerti創建並管理，2021年在全球共有1100名員工，該年新聘逾600名員工，包括應屆畢業生（主要在義大利）和資深專家。此一趨勢可望延續至2022年，使員工總數到2022年12月進一步增加到1900名。2022年，公司將專注於全球業務，特別是美國和墨西哥的業務，預期美國和墨西哥的員工人數將增加250%。公司的發展計畫還包括在美國和東南亞開設新的辦事處。

公司董事會在組織架構內建立了合夥聯盟希望成為公司合夥人的PQE員工可遵循妥善規劃的職業發展路線圖。該五層金字塔結構由權益合夥人和經理組成，具有若干優勢。為了這項遠大的計畫，公司已在2022年初宣佈晉升120名能力出眾的年輕管理人員（其中40%為女性）為公司經理。在這些人才的選拔過程中，公司不僅考察其專業技能，還考察他們對公司的態度是否積極主動。獲得認可後，這些人才將於未來幾年在公司內部扮演日益重要的策略性角色，並在集團的分支機搆中成長為權益合夥人。

自1998年以來，PQE Group一直是生命科學服務領域的領導者。公司將於2022年正式與全球一流顧問公司競爭，成為專注於製藥領域的五大全球業者之一。公司銷售副總裁兼子公司負責人Stefano Carganico表示：「對於具有國際規模的義大利私人家族企業而言，這是莫大的榮譽。接下來，我們將著手與全球各地的本土公司進行潛在收購和成立合資企業。」

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