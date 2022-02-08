PQE Group 計畫於2022年招攬800名人才以推動國際化

義大利佛羅倫斯--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--過去一年裡，生命科學領域顧問公司PQE Group業務再創佳績。公司總部位於義大利佛羅倫斯，在全球設有27個辦事處。公司近期被德勤評為「卓越管理公司」，2021年營業額較前一年成長18%。

PQE Group由Gilda D'Incerti創建並管理，2021年在全球共有1100名員工，該年新聘逾600名員工，包括應屆畢業生（主要在義大利）和資深專家。此一趨勢可望延續至2022年，使員工總數到2022年12月進一步增加到1900名。2022年，公司將專注於全球業務，特別是美國和墨西哥的業務，預期美國和墨西哥的員工人數將增加250%。公司的發展計畫還包括在美國和東南亞開設新的辦事處。

公司董事會在組織架構內建立了合夥聯盟，希望成為公司合夥人的PQE員工可遵循妥善規劃的職業發展路線圖。該五層金字塔結構由權益合夥人和經理組成，具有若干優勢。為了這項遠大的計畫，公司已在2022年初宣佈晉升120名能力出眾的年輕管理人員（其中40%為女性）為公司經理。在這些人才的選拔過程中，公司不僅考察其專業技能，還考察他們對公司的態度是否積極主動。獲得認可後，這些人才將於未來幾年在公司內部扮演日益重要的策略性角色，並在集團的分支機搆中成長為權益合夥人。

自1998年以來，PQE Group一直是生命科學服務領域的領導者。公司將於2022年正式與全球一流顧問公司競爭，成為專注於製藥領域的五大全球業者之一。公司銷售副總裁兼子公司負責人Stefano Carganico表示：「對於具有國際規模的義大利私人家族企業而言，這是莫大的榮譽。接下來，我們將著手與全球各地的本土公司進行潛在收購和成立合資企業。」

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