PQE Group 2022年计划招揽800名人才以推动国际化

Simone Calò - PMO Director & Partner Simone Calò brings his expertise in PQE as project and program manager to bear on the challenges of change and growth. After graduating in Biomedical Engineering, Simone joined PQE as Validation Engineer. He has managed large and small C&Q, CSV and Data Integrity projects and programs that brought together members and stakeholders from multiple continents, time zones and cultures, by creating an environment of collaboration and trust to achieve successful project outcomes. Since 2015 Simone has been a member of Operations Management, since 2018 is PQE Partner and currently serves as Global PMO Director managing interdisciplinary teams covering corporate key functions. Since 2021 he belongs to the PQE BoD. (Photo: Business Wire)

  • Simone Calò - PMO Director & Partner Simone Calò brings his expertise in PQE as project and program manager to bear on the challenges of change and growth. After graduating in Biomedical Engineering, Simone joined PQE as Validation Engineer. He has managed large and small C&Q, CSV and Data Integrity projects and programs that brought together members and stakeholders from multiple continents, time zones and cultures, by creating an environment of collaboration and trust to achieve successful project outcomes. Since 2015 Simone has been a member of Operations Management, since 2018 is PQE Partner and currently serves as Global PMO Director managing interdisciplinary teams covering corporate key functions. Since 2021 he belongs to the PQE BoD. (Photo: Business Wire)

  • After a year of strong growth, PQE Group aims to reach 1900 employees and strengthens internationalization. Simone Calò - PMO Director and Partner - and Stefano Carganico - VP Sales and Head of Subsidiaries - give an overview about PQE' s next steps in 2022.

  • Stefano Carganico - Vice President Sales & Head of Subsidiaries Graduated in Chemistry at University of Florence, Stefano Carganico majored in Biological Molecules Chemistry. After graduating he got a PhD at University of Florence and Harvard Medical School of Boston, specializing in diagnostic test development for early diagnosis of autoimmune diseases such as multiple sclerosis and diabetes. He has a robust expertise in managing international Computer System Validation and Data Integrity Assurance projects with specific focus in 21 CFR part 11 and EU GMP Annex 11 compliance. (Photo: Business Wire)

意大利佛罗伦萨--()----(美国商业资讯)--过去一年里，生命科学领域咨询公司PQE Group业务再创佳绩。公司总部位于意大利佛罗伦萨，在全球共开设了27个办事处。公司近期被德勤评为“卓越管理公司”，其2021年营业额较上年增长18%

PQE Group由Gilda D'Incerti创建并管理，2021年在全球范围共有1100名员工，当年新聘逾600名员工，包括应届毕业生（主要在意大利）和高级专家。公司2022年预计延续之前的招聘趋势，使员工总数到2022年12月进一步增加到1900名。2022年，公司将重点关注全球业务，特别是美国和墨西哥的业务，预计美国和墨西哥的员工人数将增加250%。公司的发展计划还包括在美国和东南亚开设新的办事处。

公司董事会在组织框架内构建了合伙联盟为希望成为公司合伙人的PQE员工设计了职业发展路线图。该五级金字塔结构由权益合伙人和经理组成，具有若干优势。这是一项远大的计划，据此公司在2022年初宣布晋升120名能力出众的年轻管理人员（其中40%为女性）为公司经理。在这些人才的选拔过程中，公司不仅考察其专业技能，还考察他们对公司的态度是否积极。在获得认可后，这些人才将于未来几年在公司中发挥日益重要的战略作用，并在集团的分支机构成长为权益合伙人。

自1998年以来，PQE Group一直是生命科学服务领域的领导者。公司将于2022正式参与全球领先咨询公司之间的竞争，成为专注于制药行业的五大全球公司之一。公司销售副总裁兼子公司负责人Stefano Carganico表示：“对一家具有国际规模的意大利私人家族企业而言，这是一项巨大荣誉。接下来，我们将着手与全球各地的本地公司进行潜在的收购和合资交易。”

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联系方式：
Laura Piccioli
pressoffice@pqegroup.com / +39 349 1512075

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