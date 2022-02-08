PQE Group 2022年计划招揽800名人才以推动国际化

意大利佛罗伦萨--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--过去一年里，生命科学领域咨询公司PQE Group业务再创佳绩。公司总部位于意大利佛罗伦萨，在全球共开设了27个办事处。公司近期被德勤评为“卓越管理公司”，其2021年营业额较上年增长18%。

PQE Group由Gilda D'Incerti创建并管理，2021年在全球范围共有1100名员工，当年新聘逾600名员工，包括应届毕业生（主要在意大利）和高级专家。公司2022年预计延续之前的招聘趋势，使员工总数到2022年12月进一步增加到1900名。2022年，公司将重点关注全球业务，特别是美国和墨西哥的业务，预计美国和墨西哥的员工人数将增加250%。公司的发展计划还包括在美国和东南亚开设新的办事处。

公司董事会在组织框架内构建了合伙联盟，为希望成为公司合伙人的PQE员工设计了职业发展路线图。该五级金字塔结构由权益合伙人和经理组成，具有若干优势。这是一项远大的计划，据此公司在2022年初宣布晋升120名能力出众的年轻管理人员（其中40%为女性）为公司经理。在这些人才的选拔过程中，公司不仅考察其专业技能，还考察他们对公司的态度是否积极。在获得认可后，这些人才将于未来几年在公司中发挥日益重要的战略作用，并在集团的分支机构成长为权益合伙人。

自1998年以来，PQE Group一直是生命科学服务领域的领导者。公司将于2022正式参与全球领先咨询公司之间的竞争，成为专注于制药行业的五大全球公司之一。公司销售副总裁兼子公司负责人Stefano Carganico表示：“ 对一家具有国际规模的意大利私人家族企业而言，这是一项巨大荣誉。接下来，我们将着手与全球各地的本地公司进行潜在的收购和合资交易。”

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