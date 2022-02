Stefano Carganico - Vice President Sales & Head of Subsidiaries Graduated in Chemistry at University of Florence, Stefano Carganico majored in Biological Molecules Chemistry. After graduating he got a PhD at University of Florence and Harvard Medical School of Boston, specializing in diagnostic test development for early diagnosis of autoimmune diseases such as multiple sclerosis and diabetes. He has a robust expertise in managing international Computer System Validation and Data Integrity Assurance projects with specific focus in 21 CFR part 11 and EU GMP Annex 11 compliance. (Photo: Business Wire)

After a year of strong growth, PQE Group aims to reach 1900 employees and strengthens internationalization. Simone Calò - PMO Director and Partner - and Stefano Carganico - VP Sales and Head of Subsidiaries - give an overview about PQE' s next steps in 2022.

Simone Calò - PMO Director & Partner Simone Calò brings his expertise in PQE as project and program manager to bear on the challenges of change and growth. After graduating in Biomedical Engineering, Simone joined PQE as Validation Engineer. He has managed large and small C&Q, CSV and Data Integrity projects and programs that brought together members and stakeholders from multiple continents, time zones and cultures, by creating an environment of collaboration and trust to achieve successful project outcomes. Since 2015 Simone has been a member of Operations Management, since 2018 is PQE Partner and currently serves as Global PMO Director managing interdisciplinary teams covering corporate key functions. Since 2021 he belongs to the PQE BoD. (Photo: Business Wire)

FLORENCE, Italië--(BUSINESS WIRE)--Het was opnieuw een succesvol jaar voor PQE Group, een adviesbureau in de LifeScience sector gevestigd in Florence (Italië) met 27 kantoren wereldwijd. Onlangs door Deloitte uitgeroepen tot "Best Managed Company" sloot de Group in 2021 af met een omzet van +18% in vergelijking met het voorgaande jaar.

PQE Group, opgericht en beheerd door Gilda D'Incerti, bereikte in 2021 wereldwijd 1100 medewerkers als gevolg van de werving van meer dan 600 mensen, verdeeld over recent afgestudeerden (voornamelijk in Italië) en senior experts. Deze trend zal zich naar verwachting in 2022 voortzetten, met een verdere stijging tot 1900 medewerkers in december. 2022 wordt het jaar waarin de focus ligt op de wereldwijde locaties, met name in de Verenigde Staten en Mexico, waar een personeelstoename van 250% wordt verwacht. Het ontwikkelingsplan omvat ook de opening van nieuwe kantoren in de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië.

