FPT Software et Agora Software établissent un partenariat pour accélérer les déploiements IoT grâce au No-Code

PARIS--(BUSINESS WIRE)--FPT Software, société de technologie et de services informatiques d’origine vietnamienne, et Agora Software, entreprise française pionnière des solutions No Code pour l’IoT, ont signé aujourd’hui un accord de partenariat avec l’objectif de fournir un service intégral pour le développement des applications IoT, qui comprend la plateforme No Code d’Agora Software et les services de développement IoT, déploiement et maintenance de FPT Software. Cette collaboration optimisera le développement de nouvelles solutions et permettra l’interopérabilité de systèmes hétérogènes ainsi que l’intégration des systèmes déjà existants.

D’après le Président Directeur Général de FPT Software Europe, Monsieur Jérôme Modolo, cette collaboration entre les deux entreprises est une reconnaissance des compétences digitales de FPT Software et de sa position d’entreprise mondiale leader dans les services IoT. De plus, elle apporte des valeurs pour les deux sociétés : « Le partenariat entre FPT Software et Agora Software va permettre à nos clients de réaliser des prototypages et déploiements plus rapides de leurs solutions connectées, en prenant en compte les besoins d’interopérabilité et d’évolution dès les premières étapes de la conception du système. Ces avantages encourageront le développement de nouveaux business », a-t-il déclaré.

FPT Software compte un centre dédié aux compétence IoT, Cloud, IA et sécurité, ainsi que plus de 600 ingénieurs spécialisés dans l’IoT sur de nombreuses plateformes, qui ont développé plus de 150 projets IoT complexes et rigoureux. L’entreprise offre un service intégral et personnalisé, depuis la définition jusqu’à l’exploitation de la solution. Ce partenariat permettrait donc d’accélérer et de simplifier la mise en place de ces solutions. « Grace à Agora Software, nos collaborateurs hautement qualifiés, notre expertise et notre connaissance de l’industrie nous sommes désormais en mesure de développer ces solutions innovantes plus rapidement et plus efficacement. », a-t-il ajouté Jérôme Modolo.

Monsieur Thierry Grenot, Président d’Agora Software, a déclaré « Nous sommes très heureux de ce partenariat qui, grâce aux compétences IT et IoT de FPT Software, met la solution Agora Software au service de nombreux clients pour faire collaborer leurs systèmes hétérogènes et placer leurs équipes au centre de leurs processus ».

« Avec Agora Software, faire collaborer les différentes composantes d’un projet ne prend en général que quelques heures. Et il n’y a quasiment pas besoin de formation : grâce au no code les équipes métiers s’approprient très rapidement la solution. En particulier, l’utilisation du langage naturel sur les outils collaboratifs déjà mis en place dans les entreprises facilite l’adoption par les utilisateurs finaux. Les clients gagnent en agilité et en confort, sans compter les économies ainsi générées » a-t-il ensuite complété.

La coopération entre FPT Software et Agora Software est maintenant en place et offerte à tous les clients des deux sociétés afin d’améliorer les performances opérationnelles, d’assurer une mise en place rapide et à large échelle d’objets connectés et de réduire les coûts tout au long de la chaîne de valeur. Ces services s’adressent à tous les marchés utilisateurs d’IoT : industrie, énergie, agriculture, territoire intelligent, santé, etc. ; c’est-à-dire partout où la donnée est nécessaire pour prendre et appliquer rapidement des décisions opérationnelles, tout en conservant une place centrale aux équipes et aux utilisateurs finaux.

À propos de FPT Software

FPT Software est une filiale du groupe FPT, spécialisée dans la fourniture de technologies et de services informatiques, dont le siège est situé au Vietnam. Avec plus de 513 millions de dollars de chiffre d’affaires et 20 000 collaborateurs à travers le monde, FPT Software se développe à l’international dans plus de 26 pays. La société est présente en Europe et notamment en France, avec des bureaux à Paris et à Toulouse, ainsi qu’en Allemagne et Royaume Uni.

En tant qu’entreprise pionnière de la transformation digitale, elle offre des services de plateformes digitales, Smart factory, RPA, IA, IoT, Cloud, AR/VR, BPO, etc. FPT Software a aidé plus de 700 clients dans le monde – dont une centaine de sociétés du classement Fortune 500 – grâce au développement de logiciels, leur déploiement et mise en œuvre ainsi que leur maintenance. L’entreprise est présente dans des domaines d’activités tels que l’énergie, la finance, l’assurance, la fabrication, les télécommunications, le commerce, la distribution, la santé, les media, les transports et la logistique.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site https://fpt-software.fr/

À propos d’Agora Software

Agora Software est une société française spécialisée dans le traitement automatique du langage (TAL) et l’orchestration no-code à destination des processus opérationnels (OT – Operational Technologies) incluant des utilisateurs. Basée en France et présente au Canada (Montréal), Agora Software est membre actif du pôle de compétitivité Deep Tech Systematic Paris Région.

La digitalisation pénètre l’ensemble des métiers et des secteurs d’activité, et la multiplication rapide des solutions crée des silos qui complexifient les déploiements et limitent les fonctionnalités. La mission d’Agora est de faire collaborer utilisateurs, applications, IoT et services Web de façon très simple et très rapide : d’où l’utilisation du langage naturel (multilingue et omnicanal) pour la relation avec les utilisateurs et de scénarios no code très faciles à mettre en place pour les automatismes. La solution Agora Software peut être utilisée dans de très nombreux domaines : territoires intelligents, industrie, agriculture, énergie, santé, assurance, etc.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.agora.software