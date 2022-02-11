橫河電機獲選為開放製程自動化標準的系統整合商

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--橫河電機株式會社(Yokogawa Electric Corporation, TOKYO: 6841)宣布，已被艾克森美孚(ExxonMobil)遴選為系統整合商，協助進行開放製程自動化*(OPA)系統的首次現場試驗，實現整個生產工廠的運轉。該現場試驗將在艾克森美孚位於美國墨西哥灣沿岸的生產工廠內進行，將採用符合開放製程自動化標準(O-PAS™)的單一整合系統取代現有的分散式控制系統(DCS)和可程式化邏輯控制器(PLC)。透過實作OPA技術和介面，可增強控制能力。

艾克森美孚研究與工程公司OPA專案經理Ryan Smeltzer表示：「艾克森美孚很高興與橫河電機合作達成這一重要里程碑，並在現有的艾克森美孚製造工廠進行OPA系統的首次現場試驗。這個專案將活用艾克森美孚之前測試OPA元件和O-PAS標準時，與橫河電機密切合作所取得的重要進展。OPA現場試驗是推動OPA商業化，並從我們的自動化和控制系統中取得額外價值的下一步戰略。」

多數製程製造業都需要在每個工廠和設備中整合多個專用系統，包括製造執行系統、分散式控制系統(DCS)、可程式化邏輯控制器(PLC)，以及各系統各自的人機介面和輸入/輸出(I/O)，導致新專案的資本成本增加、總持有成本居高不下，尤其在系統的操作和維護方面。OPA系統旨在解決這些挑戰，透過組態和應用程式的可攜性，整合來自不同供應商的一流組件,將自動化系統總成本達到最佳化狀態。

該現場試驗是橫河電機持續支援艾克森美孚和OPA的一個重要里程碑，旨在將OPA技術從概念階段轉變為製程製造業傳統自動化的替代方案。橫河電機已開始著手進行該專案的前端工程設計階段的工作。OPA現場試驗系統涉及2,000多個I/O，預計於2023年可投入使用。

在過去兩年裡，艾克森美孚和橫河電機一直在透過聯合營運位於艾克森美孚德州休士頓園區附近的OPA測試平台開發、測試和改進OPA技術。雙方的合作工作已經開發並驗證了許多核心OPA功能，並已經為現場試驗做好了準備。除現場試驗外，休士頓地區開發辦公室的測試台工程師將繼續按照最新版本的O-PAS標準來實作和完善OPA技術。

* 由Open Group旗下Open Process Automation™ Forum (OPAF)開發中的標準開放、安全、互通的程序控制架構。OPAF是一個由終端使用者、供應商、系統整合商、標準組織和學術界組成的共識工作小組。艾克森美孚與橫河電機株式會社都是OPAF的成員。

更多資訊

開放製程自動化：

https://www.yokogawa.com/us/solutions/solutions/open-process-automation/

關於橫河電機

橫河電機為能源、化工、材料、製藥和食品等多個產業的客戶提供測量、控制和資訊領域的先進解決方案。橫河有效應用數位科技，協助客戶解決生產、資產和供應鏈最佳化等問題，推動向自主操作過渡。

橫河電機於1915年在東京成立，擁有超過17,500名員工，透過遍佈61個國家的119家公司的全球網路，持續為建設永續發展的社會而努力。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.yokogawa.com本新聞稿中的公司、組織、產品、服務和標誌的名稱是橫河電機株式會社或其各自所有者的註冊商標或商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。