横河电机被选为开放式过程自动化现场试验的系统集成商

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--横河电机株式会社(Yokogawa Electric Corporation, TOKYO: 6841)宣布，该公司已被埃克森美孚(ExxonMobil)选为系统集成商，协助进行开放式过程自动化*(OPA)系统的首次现场试验，该系统旨在实现整个工厂的运转。该现场试验将在埃克森美孚位于美国墨西哥湾沿岸的一个工厂内进行，将采用符合开放式过程自动化标准(O-PAS™)的单一集成系统取代现有的分布式控制系统(DCS)和可编程逻辑控制器(PLC)。该项目将通过实施OPA技术和接口增强控制能力。

埃克森美孚研究与工程公司OPA项目经理Ryan Smeltzer表示：“埃克森美孚很高兴与横河电机合作达成这一重要里程碑，并在现有的埃克森美孚工厂进行OPA系统的首次现场试验。该项目将利用埃克森美孚之前与横河电机密切合作在测试OPA组件和O-PAS标准时所取得的重要进展。OPA现场试验是推动OPA商业化的下一步，并从我们的自动化和控制系统中获取附加价值。”

大多数流程制造行业都需要在几乎每个流程工厂和设施中集成多个专有系统。这些系统包括制造执行系统、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)，以及各系统自带的人机界面和输入/输出(I/O)。这可能导致新项目的资本成本增加、总拥有成本居高不下，特别是在此类系统的操作和维护方面。OPA系统旨在解决这些挑战，通过配置和应用的可移植性，支持集成来自不同供应商的组件。这种方式可以优化自动化系统的总成本。

该现场试验是横河电机持续支持埃克森美孚和OPA的一个重要里程碑，旨在将OPA技术从概念阶段转变为流程工业传统自动化的可行替代方案。横河电机已开始着手进行该项目的前端工程设计阶段的工作。OPA现场试验系统涉及2,000多个I/O，预计于2023年投入使用。

在过去两年里，埃克森美孚和横河电机一直通过联合运营位于埃克森美孚德州休斯敦园区附近的OPA测试台来开发、测试和改进OPA技术。双方的合作工作已经开发并验证了许多核心功能，并为现场试验做好了准备。除现场试验外，休斯敦地区开发办公室的测试台工程师将继续按照最新版本的O-PAS标准来实施和完善OPA技术。

* 正在由Open Group下属Open Process Automation™ Forum (OPAF)开发的基于标准的开放、安全、可互操作的过程控制架构。OPAF是一个由最终用户、供应商、系统集成商、标准组织和学术界组成的基于共识的工作组。埃克森美孚与横河电机都是OPAF的成员。

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开放式过程自动化：

https://www.yokogawa.com/us/solutions/solutions/open-process-automation/

关于横河电机

横河电机为能源、化工、材料、制药、食品和水处理等多个行业的客户提供测量、控制和信息领域的先进解决方案。横河通过数字化智能制造帮助客户解决日益复杂的生产、运营管理、资产、能源和供应链优化等问题，实现向自主运营的过渡。

横河电机于1915年在东京成立，拥有17,500多名员工。通过遍布61个国家的119家公司的全球网络，为建设可持续发展的社会创造新价值。

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