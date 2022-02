 Yokogawa a été sélectionnée en tant qu’intégrateur de systèmes pour un essai sur le terrain de l’automatisation des processus ouverts

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce avoir été choisie par ExxonMobil en tant qu’intégrateur de systèmes pour le premier essai sur le terrain, d’un système d’Automatisation des processus ouverts* (Open Process Automation, OPA), conçu pour faire fonctionner une installation entière de production. L’essai sur le terrain aura lieu dans l’installation de fabrication d’ExxonMobil, située sur la côte du Golfe des États-Unis, et vise à remplacer le système existant de contrôle distribué (Distributed Control System, DCS) et les contrôleurs logiques programmables (Programmable Logic Controllers, PLC) par un unique système intégré répondant à la norme d’Automatisation des processus ouverts (Open Process Automation Standard, O-PAS™). Le projet intégrera des capacités de contrôle optimisées grâce à la mise en œuvre de technologies et interfaces OPA.

« ExxonMobil se réjouit d’avoir atteint cette étape majeure avec Yokogawa, et de faire progresser le premier essai sur le terrain, d’un système OPA au sein d’une usine de fabrication existante d’ExxonMobil », a déclaré Ryan Smeltzer, directeur des programmes OPA, pour ExxonMobil Research and Engineering Company. « Ce projet tirera parti des importantes avancées réalisées lors des tests de composants OPA, et des normes O-PAS, en étroite collaboration avec Yokogawa. L’essai sur le terrain du système OPA constitue l’étape suivante dans le processus de commercialisation du OPA et de la capture de valeur supplémentaire à partir de nos systèmes d’automatisation et de contrôle. »

La plupart des industries de processus subissent une forte charge consistant à intégrer de multiples systèmes brevetés dans la quasi-totalité des usines et des installations de processus. Ces systèmes incluent notamment les systèmes d’exécution de la fabrication, les DCS, les PLC, ainsi que leurs interfaces et intrants/extrants (inputs/outputs, I/O) humain-machine respectifs. Ceci peut entraîner des coûts d’investissement particulièrement élevés pour les nouveaux projets, et un coût total de propriété important, en particulier pour l’exploitation et la maintenance de ces systèmes. Un système OPA est conçu pour remédier à ces difficultés, en soutenant l’intégration de composants de première catégorie, provenant de divers fournisseurs, via la configuration et la portabilité des applications. Le coût total des systèmes d’automatisation est ainsi optimisé.

L’essai sur le terrain constitue une étape majeure dans le cadre du soutien continu de Yokogawa en faveur d’ExxonMobil et de l’OPA, faisant passer la technologie OPA du statut de concept à celui d’alternative viable à l’automatisation traditionnelle des industries de processus. La Société a commencé à travailler sur la phase de conception d’ingénierie initiale du projet. Le système d’essai sur le terrain, de l’OPA, qui inclut plus de 2 000 I/O, devrait faire l’objet d’une commande en 2023.

Depuis deux ans, ExxonMobil et Yokogawa développent, testent et améliorent ensemble les technologies OPA via la réalisation conjointe d’un banc d’essai OPA situé à proximité du campus d’ExxonMobil à Houston, au Texas. Ces travaux collaboratifs ont permis de développer et qualifier de nombreuses fonctions clés de l’OPA, en préparation de l’essai sur le terrain. Outre l’essai sur le terrain, les ingénieurs du banc d’essai, au sein des bureaux de développement de la région de Houston continueront de mettre en œuvre et parfaire les technologies OPA en considérant la toute dernière version de la norme O-PAS.

* Une architecture de contrôle des processus, fondée sur des normes, ouverte, sécurisée et interopérable, actuellement développée par l’Open Group Open Process Automation™ Forum (OPAF), un groupe consensuel réunissant utilisateurs finaux, fournisseurs, intégrateurs de systèmes, organisations normatives, et universitaires. ExxonMobil et Yokogawa Electric Corporation sont membres de l’OPAF.

À propos de Yokogawa

Yokogawa fournit des solutions avancées dans les domaines de la mesure, du contrôle-commande et des informations aux clients, dans une large gamme de secteurs parmi lesquels l’énergie, les produits chimiques et pharmaceutiques, les matériaux et l’agroalimentaire. Yokogawa résout les problématiques des clients concernant l’optimisation de la production, des actifs et de la chaîne d’approvisionnement, grâce à l’application efficace de technologies numériques, qui permettent une transition vers des opérations autonomes.

Fondée à Tokyo en 1915, et forte de ses 17 500 employés, dans le cadre d’un réseau de 119 entreprises couvrant 61 pays dans le monde, Yokogawa travaille sans relâche en direction d’une société durable.

Les noms des sociétés, organisations, produits, services, et logos mentionnés dans ce communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de Yokogawa Electric Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

