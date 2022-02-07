Monrol簽署協議將GMP級鑥-177 n.c.a生產技術授權給Curium

伊斯坦堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol)今天宣布已就其GMP級醫用放射性同位素無附加載體177鑥（n.c.a.177鑥）尖端生產技術LuMagic®與Curium Netherlands B.V (Curium)簽署授權協議。Monrol透過該協議將相關設備和物料轉讓給Curium。

Monrol是全球為數不多的鑥-177 n.c.a生產商之一，擁有不間斷的全球供貨能力。Monrol的鑥-177 n.c.a生產製程是獨家加工技術，具有更清潔、更安全的生產方法和穩定的同位素富集能力。Curium計畫在其位於荷蘭佩滕(Petten)的工廠生產鑥-177 n.c.a產品。Curium是世界首屈一指的核醫學公司之一；Monrol是一家開發、製造和經銷世界級放射性藥物產品、放射性同位素的公司，旨在提高全球癌症患者的生活品質，該授權向雙方提供了重要的機會。

鑥-177 n.c.a是標靶放射性核素治療的首選放射性同位素。鑥-177 n.c.a生產製程使治療方案有望改善目前某些癌症患者的治療效果，同時可在未來實現臨床開發中的更多潛在治療選擇。鑥-177 n.c.a的特性使其成為肽受體放射性核素治療(PRRT)的理想放射性同位素，可用於治療某些癌症，如神經內分泌腫瘤(NET)和前列腺癌。

Monrol秉承提高全球癌症患者生活品質的使命，正在與各家跨國製藥公司建立策略夥伴關係，並正在興建一處符合FDA 21 CFR Part 211品質標準的、年產能將達6萬劑的新廠。由於其靠近伊斯坦堡的交通樞紐，新廠將受會於全球物流網路和通達全球320個目的地的貨運服務協議。

Monrol總經理Aydın Kucuk表示：「鑥-177 n.c.a為我們提高全球癌症患者生活品質的使命做出了貢獻。我們新的GMP認證設施專門用於治療性診斷研發和生產，其採用的新技術使我們能充份供應優質鑥。我們致力於與Curium密切合作，有望很快上市新的治療性放射性藥物，以改善患有危及生命疾病的患者的生活。」

Curium的SPECT和國際業務執行長John Sylvester評論道：「我們欣然成為Monrol的技術合作夥伴，在廣泛的基準測試之後，這項已通過驗證，本質上『隨插即用』的技術透過至為高效的製程提供最佳產品並會在很短時間內上市。」

關於Monrol

Monrol是總部位於伊斯坦堡的首屈一指的世界級核醫學公司之一，引領GMP級放射性同位素和放射性藥物開發製造的創新。Monrol向全球市場經銷其世界級放射性藥物產品陣容。Monrol是一家委託開發和製造組織(CDMO)，向其客戶提供早期開發支援，並為當今各家靈活、精益、虛擬公司提供全整合服務，將新產品概念有效納入臨床試驗，展示概念驗證然後進入人體首次藥物臨床試驗。Monrol憑藉其在全球50多個國家經銷的放射性藥物產品陣容，致力於改變和改善癌症患者的治療歷程。請造訪www.monrol.com 瞭解更多資訊。

關於Curium

Curium是世界首屈一指的核醫學公司。我們開發、製造和經銷世界級的放射性藥物產品，造福全球患者。我們久經驗證的傳統與開創性的方法相結合，是交付創新、卓越和無與倫比服務的證明。Curium在歐洲和美國擁有製造設施，每年向超過1400萬患者治療重症疾病的SPECT、PET和治療性放射性藥物解決方案。公司命名為Curium旨在紀念放射性材料研究先驅瑪麗和皮耶·居禮的遺產，放射性元素鋦來自他們的名字，凸顯我們對核醫學的專注。請造訪www.curiumpharma.com 瞭解更多資訊。

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