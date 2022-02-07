Monrol签署协议将GMP级镥-177 n.c.a生产技术授权给Curium

伊斯坦布尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol)今天宣布已就其GMP级医用放射性同位素无载体添加177镥（n.c.a.177镥）尖端生产技术LuMagic®与Curium Netherlands B.V (Curium)签署授权协议。Monrol通过该协议将相关设备和物料转让给Curium。

Monrol是全球为数不多的镥-177 n.c.a生产商之一，拥有不间断的全球供货能力。Monrol的镥-177 n.c.a生产工艺是独家加工技术，具有更清洁、更安全的生产方法和稳定的同位素富集能力。Curium计划在其位于荷兰佩滕的工厂生产镥-177 n.c.a产品。Curium是世界首屈一指的核医学公司之一；Monrol是一家开发、制造和分销世界级放射性药物产品、放射性同位素的公司，旨在提高全球癌症患者的生活品质，该授权向双方提供了重要的机遇。

镥-177 n.c.a是靶向放射性核素治疗的首选放射性同位素。镥-177 n.c.a生产工艺使治疗方案有望改善目前某些癌症患者的治疗效果，同时可在未来实现临床开发中的更多潜在治疗选择。镥-177 n.c.a的特性使其成为肽受体放射性核素治疗(PRRT)的理想放射性同位素，可用于治疗某些癌症，如神经内分泌肿瘤(NET)和前列腺癌。

Monrol秉承提高全球癌症患者生活品质的使命，正在与各家跨国制药公司建立战略伙伴关系，并正在建设一处符合FDA 21 CFR Part 211质量标准的、年产能将达6万剂的新厂。由于其靠近伊斯坦布尔的交通枢纽，新厂将受益于全球物流网络和通达全球320个目的地的货运服务协议。

Monrol总经理Aydın Kucuk表示：“镥-177 n.c.a为我们提高全球癌症患者生活品质的使命做出了贡献。我们新的GMP认证设施专门用于治疗性诊断研发和生产，其采用的新技术使我们能最大限度供应优质镥。我们致力于与Curium密切合作，有望很快上市新的治疗性放射性药物，以改善患有危及生命疾病的患者的生活。”

Curium的SPECT和国际业务首席执行官John Sylvester评论道：“我们欣然成为Monrol的技术合作伙伴，在广泛的基准测试之后，这项已通过验证，本质上‘即插即用’的技术通过至为高效的工艺提供至优产品并会在很短时间内上市。”

关于Monrol

Monrol是总部位于伊斯坦布尔的首屈一指的世界级核医学公司之一，引领GMP级放射性同位素和放射性药物开发制造的创新。Monrol向全球市场分销其世界级放射性药物产品阵容。Monrol是一家合同开发和制造组织(CDMO)，向其客户提供早期开发支持，并为当今各家灵活、精益、虚拟公司提供全集成服务，将新产品概念有效纳入临床试验，展示概念验证然后进入人体首用研究。Monrol凭借其在全球50多个国家分销的放射性药物产品阵容，致力于改变和改善癌症患者的治疗历程。请访问www.monrol.com 了解更多信息。

关于Curium

Curium是世界首屈一指的核医学公司。我们开发、制造和分销世界级的放射性药物产品，造福全球患者。我们久经验证的传统与开创性的方法相结合，是交付创新、卓越和无与伦比的服务的证明。Curium在欧洲和美国拥有制造设施，每年向超过1400万患者治疗危重疾病的SPECT、PET和治疗性放射性药物解决方案。公司命名为“Curium”旨在纪念放射性材料研究先驱玛丽和皮埃尔·居里的遗产，放射性元素锔来自他们的名字，凸显我们对核医学的专注。 请访问www.curiumpharma.com 了解更多信息。

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