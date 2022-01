Monrol assina contrato para licenciar sua tecnologia de produção de grau GMP Lu-177 n.c.a para a Curium

ISTAMBUL--(BUSINESS WIRE)--A Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol) anunciou hoje que assinou um acordo com a Curium Netherlands B.V (Curium) para licenciar seu radioisótopo médico de grau GMP, sem adição de transportador 177Lu (n.c.a177Lu) tecnologia de produção de ponta LuMagic®. Este acordo permitirá a transferência de equipamentos e suprimentos relevantes da Monrol para a Curium.

A Monrol é um dos poucos produtores de Lutécio-177 n.c.a. em todo o mundo, com capacidade de fornecimento mundial ininterrupto. O processo da Monrol de produção de Lu-177 n.c.a. é uma tecnologia de processamento exclusiva com método de produção mais limpo e seguro com capacidade de enriquecimento isotópico estável. A Curium planeja produzir Lu-177 n.c.a. em sua unidade de produção de Petten, na Holanda. Esta licença oferece oportunidades significativas tanto para a Curium; uma das maiores empresas de medicina nuclear do mundo e a Monrol; uma empresa que desenvolve, fabrica e distribui produtos radiofarmacêuticos de classe mundial, radioisótopos para melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer globalmente.

O Lutécio-177 n.c.a. é um radioisótopo de escolha para a terapia com radionuclídeos direcionados. O processo de produção do Lu-177 n.c.a. permite opções que têm o potencial de melhorar os resultados do tratamento para certos pacientes com câncer hoje e mais opções de tratamento em potencial no futuro em desenvolvimento clínico. As propriedades únicas do Lutécio-177 n.c.a o tornam um radioisótopo teranosticamente desejável para a terapia de radionuclídeos com receptores de peptídeos (PRRT) para tratar certos tipos de câncer, como tumores neuroendócrinos (NET) e câncer de próstata.

Em linha com nossa missão de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer globalmente, a Monrol está estabelecendo parcerias estratégicas com empresas farmacêuticas multinacionais e construindo uma nova unidade de produção em conformidade com os padrões de qualidade FDA 21 CFR Part 211, que terá uma capacidade de produção anual de 60 mil doses. Com sua localização próxima ao centro de transporte de Istambul, a nova instalação se beneficiará de uma rede logística mundial e acordos com serviços de carga para 320 destinos em todo o mundo.

"Lu-177 n.c.a. contribui para nossa missão de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer globalmente. Nossa nova instalação com certificação GMP projetada exclusivamente para P&D e produção teranóstica com tecnologia de ponta nos permitirá maximizar o fornecimento de Lutécio de alta qualidade. Estamos comprometidos em trabalhar em estreita colaboração com a Curium para potencialmente trazer novos agentes radiofarmacêuticos terapêuticos ao mercado em breve para melhorar a vida dos pacientes com doenças potencialmente fatais”, disse o gerente geral da Monrol, Aydın Kucuk”.

John Sylvester, CEO dos negócios SPECT e internacionais da Curium comentou: “Estamos muito satisfeitos com a Monrol como parceira de tecnologia, após extenso benchmarking, esta tecnologia deu tanto o produto da mais alta qualidade com o processo mais eficiente, como já está comprovado e 'plug and play' em natureza, o tempo de chegada até o mercado será muito curto”.

Sobre a Monrol

A Monrol é uma das maiores empresas de medicina nuclear do mundo, líder em inovação para o desenvolvimento e fabricação de radioisótopos e radiofármacos de grau GMP, com sede em Istambul. A Monrol está distribuindo seu portfólio de produtos radiofarmacêuticos de classe mundial com excelência nos mercados globais. A Monrol é uma CDMO, fornecendo suporte de desenvolvimento inicial para seus clientes, além de oferecer serviços totalmente integrados para empresas virtuais ágeis, enxutas e virtuais de hoje, levando de maneira efetiva novos conceitos de produtos a ensaios clínicos e demonstrando prova de conceito, entrando em estudos pioneiros em humanos. A Monrol está comprometida em transformar e melhorar a jornada do paciente no tratamento do câncer com seu portfólio de produtos radiofarmacêuticos distribuídos para mais de 50 países ao redor do mundo. Para saber mais, visite www.monrol.com

Sobre a Curium

A Curium é a maior empresa de medicina nuclear do mundo. Desenvolvemos, fabricamos e distribuímos produtos radiofarmacêuticos de classe mundial para ajudar pacientes em todo o mundo. Nossa herança comprovada combinada com uma abordagem pioneira são as marcas para oferecer inovação, excelência e serviço inigualável. Com instalações de fabricação na Europa e nos Estados Unidos, a Curium fornece SPECT, PET e soluções radiofarmacêuticas terapêuticas para doenças potencialmente fatais para mais de 14 milhões de pacientes anualmente. O nome 'Curium' homenageia o legado dos pesquisadores pioneiros em materiais radioativos Marie e Pierre Curie, em homenagem aos quais o elemento radioativo cúrio foi nomeado e enfatiza nosso foco na medicina nuclear. Para saber mais, visite www.curiumpharma.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.