Monrol signe un contrat de licence avec Curium pour sa technologie de production de Lu-177 n.c.a garantie conformes aux BPF

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol) a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec Curium Netherlands B.V (Curium) afin d'obtenir une licence conforme aux BPF pour sa technologie de pointe avec son radio-isotope médical sans porteur 177 Lu (n.c.a. 177 Lu). Ce contrat permettra le transfert de Monrol à Curium du matériel et des approvisionnements pertinents.

Monrol est l'un des rares producteurs mondiaux de lutétium-177 n.c.a. ayant une capacité d'approvisionnement mondial ininterrompu. Le processus de production du Lu-177 n.c.a. de Monrol est une technologie de traitement exclusive qui offre une méthode de production plus propre et plus sûre dotée d'une capacité d'enrichissement isotopique stable. Curium prévoit de fabriquer le Lu-177 n.c.a dans son usine de Petten, aux Pays-Bas. Cette licence offre de grandes possibilités à la fois à Curium, l'une des plus grandes sociétés de médecine nucléaire au monde, et à Monrol, une société qui développe, fabrique et distribue des produits radiopharmaceutiques et des radio-isotopes de classe mondiale pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer dans le monde entier.

Le lutétium-177 n.c.a est un radioisotope de choix utilisé dans la thérapie ciblée par radionucléides. Le processus de production du Lu-177 n.c.a offre des options de traitement pouvant potentiellement améliorer les résultats du traitement de certains patients atteints de cancer aujourd'hui ainsi que d'autres options de traitement potentielles à l'avenir et actuellement en cours de développement clinique. Les propriétés uniques du lutétium-177 n.c.a en font un radioisotope souhaitable du point de vue théranostique pour la thérapie par radionucléide de récepteur de peptide (PRRT) afin de traiter certains cancers comme les tumeurs neuro-endocrines (NET) et le cancer de la prostate.

En accord avec notre mission visant à améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer dans le monde entier, Monrol crée des partenariats stratégiques avec des sociétés pharmaceutiques multinationales et construit un nouveau site de production conforme aux normes de qualité FDA 21 CFR Part 211, qui aura une capacité de production annuelle de 60 000 doses. Située à proximité du centre logistique d'Istanbul, la nouvelle installation bénéficiera d'un réseau logistique international et d'accords avec des services de fret vers 320 destinations dans le monde.

« Le Lu-177 n.c.a. contribue à notre mission visant à améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer dans le monde entier. Notre nouveau site certifié BPF, conçu exclusivement pour la R&D et la théranostique est doté d'une technologie de pointe qui nous permettra de maximiser l'approvisionnement en lutécium de haute qualité. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec Curium afin de commercialiser prochainement de nouveaux médicaments radiopharmaceutiques à visée thérapeutique pour améliorer la vie des patients atteints de maladies potentiellement mortelles », a déclaré Aydın Kucuk, directeur général de Monrol.

John Sylvester, CEO des activités SPECT et internationales de Curium, a déclaré : « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Monrol comme partenaire technologique. Après une analyse comparative exhaustive, cette technologie a démontré être à la fois le produit de la plus haute qualité et le processus le plus efficace, et comme elle a déjà fait ses preuves et dispose d'une procédure "Plug and Play" par nature, le délai de mise sur le marché sera très court ».

À propos de Monrol

Monrol, dont le siège est à Istanbul, est l'une des plus grandes société de médecine nucléaire au monde à la pointe de l'innovation, qui développe et fabrique des radioisotopes et des produits radiopharmaceutiques conformes aux BPF. Monrol offre sur les marchés internationaux l'excellence de son portefeuille de produits radiopharmaceutiques de classe mondiale. Monrol est un CDMO qui soutient ses clients en phase de développement initial et offre des services entièrement intégrés aux entreprises virtuelles, flexibles et allégées d'aujourd'hui, afin de faire passer efficacement les nouveaux concepts de produits aux essais cliniques, démontrer la faisabilité et passer aux premiers essais sur l'homme. Monrol s'engage à transformer et améliorer le parcours du patient dans le traitement du cancer grâce à son portefeuille de produits radiopharmaceutiques proposés dans plus de 50 pays. Pour en savoir plus, visitez le site à l'adresse www.monrol.com

À propos de Curium

Curium est la plus grande société de médecine nucléaire au monde. Nous développons, fabriquons et distribuons des produits radiopharmaceutiques de classe mondiale destinés à aider les patients du monde entier. Notre longue expérience réputée et une approche pionnière sont les caractéristiques qui nous permettent d'offrir de l'innovation, l'excellence et un service inégalé. Avec des sites de production situés en Europe et aux États-Unis, Curium apporte des solutions radiopharmaceutiques SPECT, PET et thérapeutiques pour des maladies potentiellement mortelles à plus de 14 millions de patients chaque année. Le nom « Curium » rend hommage à l'héritage des pionniers de la recherche sur les matériaux radioactifs, Marie et Pierre Curie, qui ont donné leur nom à l'élément radioactif curium, et souligne notre orientation vers la médecine nucléaire. Pour en savoir plus, visitez le site à l'adresse www.curiumpharma.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.