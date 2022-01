Tecnologia da Tigo Energy é implantada pela Mensch Engenharia para melhorar a produção solar no Brasil

CAMPO GRANDE, Mato Grosso do Sul--(BUSINESS WIRE)--A Tigo Energy, Inc., líder mundial da indústria de energia solar em Flex MLPE (componentes eletrônicos de energia em nível modular), anunciou hoje que trabalhou com a Mensch Engenharia, uma fornecedora de soluções fotovoltaicas de serviço completo com sede em Ituiutaba, Brasil, para maximizar os benefícios dos sistemas fotovoltaicos aproveitando a tecnologia solar Tigo. Seguindo sua missão visando focar na qualidade de solução e excelente atendimento ao cliente, a Mensch Engenharia utiliza os produtos Flex MLPE da Tigo para oferecer maior segurança, desempenho e gestão aos seus clientes no estado de Minas Gerais.

A Mensch Engenharia é uma empresa de soluções solares integradas que atua no dimensionamento, projeto e instalação de sistemas solares fotovoltaicos para clientes residenciais, comerciais e rurais. Com mais de 400 instalações solares concluídas desde sua fundação em 2018, a Mensch Engenharia contribuiu significativamente para a solarização dos estados produtores de energia solar mais produtivos do Brasil. Devido ao relevo montanhoso e à vegetação prolífica de Minas Gerais, a Mensch Engenharia enfrenta regularmente os desafios do sombreamento parcial do módulo e do sistema. Além disso, a empresa muitas vezes implanta módulos solares com fontes de alimentação diferentes nas faces de telhados em várias orientações para maximizar a produção de energia solar.

“Muitas das instalações dos nossos clientes estão localizadas em terrenos complexos, e a Tigo nos dá a flexibilidade de implantar sistemas solares altamente produtivos, apesar da predominância de sombreamento, orientação variada e restrições relacionadas”, disse Alex Barbosa, sócio e diretor da Mensch Engenharia. “A flexibilidade e o desempenho dos produtos Tigo nos ajudam a fechar negócios, e são ampliados pela dedicação ao serviço da equipe de suporte da Tigo, garantindo que nossas equipes de instaladores sejam sempre altamente produtivas. Nosso negócio está crescendo e tenho o prazer de dizer que, graças aos otimizadores da Tigo, não vamos mais fugir das sombras.”

A plataforma Tigo Energy TS4 maximiza o benefício de sistemas PV para instaladores em todos os continentes. Com amplitude de menos de 10 kW a mais de 10 MW em tamanho, e instalação em menos de 10 segundos por módulo, a Tigo possui um portfólio de produtos mundialmente comprovados, confiáveis e seguros, com funcionalidades que englobam desde o desligamento rápido até monitoramento em nível de módulo e otimização de energia avançada. Os produtos Tigo podem funcionar perfeitamente com mais de 2 mil tipos de inversores, variando de 2,2 kW a 2 MW, globalmente.

“Na Tigo, nosso objetivo é capacitar os instaladores solares com tecnologia que acelera o projeto e a instalação, aumenta o desempenho e torna as operações e serviços eficientes. Estou muito feliz em ver a equipe da Mensch Engenharia impulsionar os três”, disse Manoel Monteiro, gerente de vendas representante da América Latina, Tigo Energy. “Também estou orgulhoso do feedback sobre o desempenho de nossa equipe de suporte regional, que realmente completa nossa oferta.”

Para mais informações sobre energia solar em Minas Gerais, entre em contato com a Mensch Engenharia, acessando https://mchengenharia.com.br/. Para ouvir Alex Barbosa da Mensch Engenharia descrever sua experiência de trabalho com a Tigo Energy, assista à sua análise dos otimizadores Tigo aqui.

Para saber mais sobre os produtos Flex MLPE da Tigo Energy, visite www.tigoenergy.com.

Sobre a Tigo Energy

A Tigo é líder mundial em Flex MLPE (componentes eletrônicos de energia em nível modular) com soluções inovadoras que elevam a produção de energia, diminuem os custos operacionais e aumentam consideravelmente a segurança de sistemas de energia solar. A plataforma TS4 da Tigo maximiza os benefícios da energia solar e proporciona aos clientes a solução de MLPE mais dimensionável, versátil e confiável disponível. A Tigo foi fundada no Vale do Silício em 2007 para acelerar a adoção da energia solar em todo o mundo. Os sistemas da Tigo operam em sete continentes e produzem gigawatts-hora de energia solar confiável, limpa, acessível e segura diariamente. A equipe global da Tigo Energy se dedica a fazer os melhores MLPE do planeta para que mais pessoas possam colher os benefícios da energia solar. Encontre-nos on-line em www.tigoenergy.com.

