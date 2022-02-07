 橫河調查結果揭示工業自主化對環境永續性的重大影響

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--橫河電機株式會社(Yokogawa Electric Corporation, TOKYO: 6841)今天公佈最新的調查結果*，對於製程製造業的工業自主化現狀和未來，已獲得更深入的見解。該調查強調，推進工業自主化的製造商明顯增加中，業界對環境永續發展的預期效益，已保有較高的認知水準。

這項全球調查在七個市場進行（中國、德國、印度、日本、沙烏地阿拉伯、東南亞和美國），其中390家公司的534名受訪者，涵蓋化工和石化、生命科學、石油和天然氣、發電和再生能源等產業。

主要見解

針對環境永續性，45%的受訪者預期工業自主化將產生重大影響，另有36%的受訪者預期工業自主化會對動態能源最佳化、水資源管理和減排產生適度影響。相較之下，只有6%的人預期工業自主化對環境永續性沒有任何影響。

實踐工業自主化專案正開始加快步伐，51%的受訪者正對多個設施和業務部門擴大部署，另有19%的受訪者表示，他們已經在至少一個設施或業務部門部署工業自主化。

改善生產和製程的生產力可望在未來三年內帶來數位轉型方面的最高投資報酬率(ROI)——儘管31%的受訪者將這一領域列為第一，另有20%的人將其列為第二。但健康、安全和環境正逐漸成為投資報酬率的關鍵領域，26%的受訪者將其列為第一(13%)或第二(13%)。

隨著新冠疫情持續流行，遠距操作能力成為工業自主化的關鍵因素。調查顯示，三分之一(33%)的製造商已經在單一地點部署遠距操作，31%的製造商已經在多個地點實施了工業自主化相關的遠距操作。

C-level 管理層在工廠自主化規劃中扮演關鍵角色。受訪者表示，執行長(38%)、技術長(34%)和資訊長(31%)是主要的最終決策者。這些決策者得到高層技術專業人員的支援，43%的受訪者表示數位長對工廠級自主化決策有重大影響。

橫河電機資深副總裁兼行銷總部負責人阿部剛士解釋：「從這次最新的調查，我們很高興地看到，環境永續性正逐漸成為從工業自動化轉變到工業自主化（我們稱之為IA2IA）可望產生重大正面的影響。然而整體而言，我們的調查也顯示，實施工業自主化的最大挑戰之一是缺乏明確的路線圖，幾乎有一半的人認為這是他們最重大的挑戰。這凸顯了清晰的工業自主化路線圖及尋找正確的合作夥伴來規劃該路線圖的重要性。」

該調查報告可從以下網址下載：

https://www.yokogawa.com/ia2ia/

* 2021年9月，研究公司Omdia代表橫河電機對全球七個市場390家公司的534名受訪者進行了「全球終端用戶工業自主化實施情況調查 」。 這七個市場是：中國、德國、印度、日本、沙烏地阿拉伯、東南亞和美國。受訪者包括化工和石化、生命科學、中上游石油和天然氣、煉油、發電和再生能源發電產業的製造商/終端用戶、原始設備製造商和系統整合商。受訪者來自IT管理、營運/專案/工廠管理和企業管理等部門。

關於橫河電機

橫河電機為能源、化工、材料、製藥和食品等多個產業的客戶提供測量、控制和資訊領域的先進解決方案。橫河有效應用數位科技，協助客戶解決生產、資產和供應鏈最佳化等問題，推動向自主操作過渡。

橫河電機於1915年在東京成立，擁有超過17,500名員工，透過遍佈61個國家的119家公司的全球網路，持續為建設永續發展的社會而努力。

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