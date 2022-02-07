 横河调查揭示工业自主化对环境可持续性的重大影响

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 横河电机株式会社(Yokogawa Electric Corporation, TOKYO: 6841)今天公布了最新的调查结果*，以获得对流程制造业中工业自主化现状和未来的更深入了解。该调查强调，推进工业自主化的制造商数量明显增加，而且业界对环境可持续发展的预期效益高度认同。

这项全球调查在七个市场（中国、德国、印度、日本、沙特阿拉伯、东南亚和美国）进行，涉及390家公司的534名受访者，覆盖化工和石化、生命科学、石油和天然气、发电和可再生能源等行业。

主要观点

关于环境可持续性，45%的受访者预计工业自主化将对其产生重大影响，另有36%的受访者预计工业自主化会对动态能源优化、水资源管理和减排产生一些影响。相比之下，只有6%的人预计工业自主化对环境可持续性没有任何影响。

工业自主化项目的实施正开始加快步伐，51%的受访者正扩大其在多个设施和业务职能部门的部署，另有19%的受访者表示他们已经在至少一个设施或业务职能部门进行了工业自主化的部署。

预计未来三年内数字化转型会给生产和制造过程带来最高的投资回报率（ROI）)——31%的受访者将这一领域列为第一，另有20%的人将其列为第二——但健康、安全和环境正在成为关键的投资回报项，26%的受访者将其列为第一(13%)或第二(13%)。

随着新冠疫情的持续流行，不断增加的远程操作能力成为工业自主化的一个关键因素。调查显示，三分之一(33%)的制造商已经在单一地点部署了远程操作，31%的制造商已经在多个地点实施了工业自主化相关的远程操作。

高级管理人员在工厂级自主化规划中发挥了关键作用。调查对象表示，首席执行官(38%)、首席技术官(34%)和首席信息官(31%)是主要的最终决策者。这些决策者得到了高级技术专家的支持，43%的受访者表示首席数字官对工厂级自主化决策有重大影响。

横河电机副总裁兼营销总部负责人阿部刚士解释道：“从我们的最新调查中，我们很高兴地看到，环境可持续性正在成为一个领域。从工业自动化到工业自主化的转变，我们称之为IA2IA，预计将产生重大的积极影响。然而总体而言，我们的调查也表明，实施工业自主化的最大挑战之一是缺乏明确的路线图，几乎有一半的人认为这是他们最突出的挑战。这凸显了清晰的工业自主化路线图及寻找正确的合作伙伴来制定路线图的重要性。”

该调查报告可从以下网址下载：

https://www.yokogawa.com/ia2ia/

* 2021年9月，调研公司Omdia代表横河电机对全球七个市场390家公司的534名受访者进行了“全球终端用户工业自主化实施情况调查 ”。 这七个市场是：中国、德国、印度、日本、沙特阿拉伯、东南亚和美国。受访者包括化工和石化、生命科学、中上游石油和天然气、炼油、发电和可再生能源发电行业的制造商/终端用户、原始设备制造商和系统集成商。调查对象来自IT管理、运营/项目/工厂管理和企业管理等部门。

关于横河电机

横河电机为能源、化工、材料、制药和食品等多个行业的客户提供测量、控制和信息领域的先进技术和服务。横河通过数字化智能制作帮助客户解决日益复杂的生产、运营管理、资产和供应链优化等问题，实现向自主运营的过渡。

横河电机于1915年在东京成立，拥有17,500多名员工，通过遍布61个国家的119家公司的全球网络，为建设可持续发展的社会创造新价值。

如需了解更多信息，请访问www.yokogawa.com

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