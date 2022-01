PepsiCo implementa un impianto termo-solare di TVP per il calore rinnovabile ed evita il consumo di 140.000 m³ di gas naturale nello stabilimento di Sete Lagoas (MG)

TVP high-performance solar thermal field at PepsiCo Brazil's Sete Lagoas factory in Minas Gerais (Photo: Business Wire)

PepsiCo Hits ESG Targets with TVP Solar Thermal Plant - Interview with Bruno Guerreiro, Sustainability Manager Brazil

SAN PAOLO--(BUSINESS WIRE)--PepsiCo, tra le maggiori società alimentari e delle bevande nel mondo, ha implementato un progetto innovativo presso il suo stabilimento produttivo di snack in Brasile, a Sete Lagoas (Mato Grosso): un impianto termo-solare che cattura la luce del sole e la converte in energia termica per riscaldare l'acqua delle lavorazioni. Questa tecnologia ha consentito di ridurre di 140.000 m³ il consumo di gas naturale nell'unità, con conseguente taglio delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) di quasi 280 tonnellate, un valore equivalente alla piantumazione di quasi 18.000 alberi.

L'impianto termo-solare è composto da pannelli solari termici piatti sotto alto vuoto che funzionano in automatico, senza supervisione né interventi di pulizia. I primi risultati dimostrano che l'impianto ha generato circa 3,9 kWh/m²/ora di energia termica nel corso dei mesi estivi, con produzione di acqua calda a 60-75°C, anche nel clima secco di Sete Lagoas, consentendo così di centrare gli obiettivi energetici. L'acqua riscaldata dal sistema viene utilizzata in diversi processi di fabbricazione. "Ad esempio, usiamo l'acqua riscaldata dal sistema termo-solare per cuocere il mais dei nostri snack. La differenza è che l'acqua è già alla temperatura necessaria per la lavorazione e questo ci consente di tagliare sui tempi per ottenere i gradi necessari in questa fase della produzione", ha dichiarato Bruno Guerreiro, responsabile della sostenibilità presso PepsiCo Brazil.

Con questo nuovo impianto termo-solare PepsiCo si avvicina all'obiettivo globale dell'azienda, che mira a ridurre del 40% le emissioni di carbonio entro il 2030 (rispetto al 2015) e ad arrivare alle zero emissioni nette entro il 2040. "Utilizzare l'energia termica generata dall'impianto solare in questa regione rappresenta un'innovazione importante. È un'iniziativa che ci rende più sostenibili, una premessa alla base del nostro modo di fare azienda: cerchiamo continuamente di evolverci verso una catena di valori positivi", ha spiegato Guerreiro. Si tratta, come afferma il dirigente, di una soluzione scalabile che nei prossimi anni andrebbe adottata anche presso altri stabilimenti di PepsiCo Brazil, e con un'estensione persino superiore dei pannelli solari.

L'impianto termo-solare presso il sito di Sete Lagoas è il frutto di una collaborazione tra PepsiCo e TVP Solar, società elvetica specializzata nella tecnologia solare termica che propone soluzioni stato dell'arte. TVP Solar progetta, sviluppa, produce e commercializza collettori solari termici sotto alto vuoto e privi di specchio basati sulla sua tecnologia proprietaria. L'energia solare termica non produce emissioni di carbonio e rappresenta un'alternativa più conveniente rispetto a quella generata dai combustibili liquidi.

Piero Abbate, CEO di TVP Solar, sottolinea che il partenariato con PepsiCo è emblematico per l'azienda in quanto evidenzia l'importanza dell'energia termo-solare per l'industria alimentare e delle bevande. "Speriamo che sia l'inizio di una collaborazione a lungo termine con PepsiCo", ha affermato Abbate.

Nel 2021 PepsiCo ha annunciato il lancio della piattaforma PepsiCo Positive (pep+), che pone la sostenibilità al centro del modo con cui l'azienda genera crescita e valore, operando entro i limiti del pianeta e ispirando un cambiamento positivo per il mondo e per chi lo abita. La sostenibilità, quindi, inizia a determinare il modo 'fare impresa' di PepsiCo, dall'approvvigionamento degli ingredienti fino alla produzione e alla vendita dei prodotti con un maggior rispetto per l'ambiente, ma anche come esempio che spinge le persone a fare scelte migliori, per sé e per il pianeta."Il nostro impianto termo-solare rappresenta un ulteriore progresso nel nostro percorso verso la sostenibilità. I processi dell'azienda sono in continua evoluzione e ci rinnoviamo su diversi fronti, per dare il nostro contributo al contenimento dei cambiamenti climatici, riducendo le emissioni di gas a effetto serra (GHG) in tutta la nostra catena di valore", ha dichiarato il CEO di PepsiCo Brasil Alimentos, Alex Carretero.

Informazioni su PepsiCo

I prodotti PepsiCo sono apprezzati dai consumatori più di un miliardo di volte al giorno in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo. PepsiCo nel 2020 ha registrato entrate per oltre 70 miliardi di dollari USA, grazie a un portafoglio complementare di cibi e bevande che in Brasile include PEPSI®, GATORADE®, QUAKER®, LAY'S®, DORITOS®, RUFFLES®, CHEETOS ®, KERO COCO®, H2OH!®, TODDY® e altri ancora. Il portafoglio di prodotti PepsiCo comprende una vasta selezione di cibi e bevande, con 23 brand che generano oltre 1 miliardo di dollari ciascuno in vendite al dettaglio annuali stimate.

Obiettivo di PepsiCo è affermarsi come leader mondiale nel settore alimentare e delle bevande convenienti in base al motto "Winning with Purpose" (Vincere con un obiettivo), che riflette la nostra ambizione di conquistare sul mercato in modo sostenibile e di integrare questa sostenibilità in tutti gli aspetti del business. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.pepsico.com.br.

Informazioni su TVP Solar

TVP Solar SA è un'azienda svizzera che progetta, sviluppa, produce e commercializza innovativi collettori solari termici sotto alto vuoto basati sulla sua tecnologia proprietaria. TVP ha rivoluzionato il solare termico decarbonizzando i processi industriali in implementazioni su larga scala. Le soluzioni di TVP sono installate in 9 paesi di 3 continenti e forniscono calore rinnovabile a zero emissioni di carbonio, l'energia termica più economica che taglia sull'OPEX e sulle emissioni di CO2, assicurando al contempo l'approvvigionamento energetico. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.tvpsolar.com

