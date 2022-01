PepsiCo implementeert thermische zonne-energiecentrale van TVP voor hernieuwbare warmte en bespaart 140.000 m³ aardgas in de Sete Lagoas-fabriek (MG)

TVP high-performance solar thermal field at PepsiCo Brazil's Sete Lagoas factory in Minas Gerais (Photo: Business Wire)

PepsiCo Hits ESG Targets with TVP Solar Thermal Plant - Interview with Bruno Guerreiro, Sustainability Manager Brazil

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--PepsiCo, een van de grootste voedingsmiddelen- en drankenbedrijven ter wereld, heeft een innovatief project geïmplementeerd in zijn snackbedrijf in Sete Lagoas (MG): een thermische zonnecentrale die zonlicht opvangt en omzet in thermische energie voor het verwarmen van proceswater. Dankzij deze technologie was het mogelijk om het aardgasverbruik in de fabriek met 140.000 m³ te verminderen, wat ook de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met bijna 280 ton zal reduceren. Dit cijfer staat gelijk aan de aanplant van bijna 18.000 bomen.

De thermische zonne-energiecentrale bestaat uit hoogvacuüm thermische zonne-flatpanels die automatisch werken, zonder toezicht en zonder dat ze hoeven te worden schoongemaakt. De eerste resultaten tonen aan dat de installatie tijdens de zomermaanden ongeveer 3,9 kWh/m²/dag thermische energie opwekte, en zelfs in het droge klimaat van Sete Lagoas warm water van 60-75 °C leverde. De energiedoelstellingen zijn gehaald. Het door het systeem verwarmde water wordt in verschillende fabrieksprocessen gebruikt. “Om een voorbeeld te geven, we gebruiken het water dat wordt verwarmd door het thermische zonnesysteem om de maïs in onze snacks te koken. Het verschil is dat het water al verwarmd is voor het proces, dus we hoeven minder vlamtijd te gebruiken om de temperatuur te bereiken die we in dit productiestadium gebruiken”, beschrijft Bruno Guerreiro, Sustainability Manager bij PepsiCo Brazil.

Met de nieuwe thermische zonne-energiecentrale beweegt PepsiCo in de richting van zijn wereldwijde doel om de koolstofemissies tot 2030 met 40% te verminderen (basislijn van 2015) en netto-nul te bereiken tot 2040. “Het is een belangrijke innovatie om thermische energie van de zonnecentrale in het land te gebruiken. Met dit initiatief zijn we duurzamer geworden, een uitgangspunt dat de kern vormt van de manier waarop we zaken doen bij het bedrijf. We proberen voortdurend te evolueren naar een positieve waardeketen”, legt Guerreiro uit. Volgens hem is de oplossing schaalbaar en moet deze de komende jaren worden geïmplementeerd in andere PepsiCo-fabrieken in Brazilië, met nog grotere oppervlakten met zonnepanelen.

De thermische zonnecentrale op de vestiging van Sete Lagoas is het resultaat van een samenwerking tussen PepsiCo en TVP Solar, een Zwitsers bedrijf dat gespecialiseerd is in thermische zonne-energietechnologie met ultramoderne oplossingen. TVP Solar ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogvacuüm spiegelloze thermische zonnecollectoren op basis van gepatenteerde technologie. Thermische zonne-energie is koolstofvrij en een goedkoper alternatief dan die gegenereerd wordt door vloeibare brandstoffen.

Piero Abbate, CEO van TVP Solar, benadrukt dat de samenwerking met PepsiCo emblematisch is voor het bedrijf, omdat het het belang van thermische zonne-energie voor de voedings- en drankenindustrie benadrukt. "We hopen dat dit het begin is van een langdurige samenwerking met PepsiCo," stelt Piero.

In 2021 kondigde PepsiCo de lancering aan van het PepsiCo Positive (pep+)-platform, dat duurzaamheid centraal stelt in de manier waarop het bedrijf groei en waarde creëert door binnen de grenzen van de planeet te opereren en positieve verandering voor het milieu en de mensen te inspireren. Als gevolg hiervan begint duurzaamheid de manier te bepalen waarop PepsiCo zijn activiteiten runt: van het inkopen van ingrediënten, het op duurzamere manier produceren en verkopen van producten, tot het inspireren van mensen om keuzes te maken die beter zijn voor zichzelf en de planeet. “Onze thermische zonne-energiecentrale is een volgende stap op ons traject naar duurzaamheid. We evolueren voortdurend in onze processen en innoveren op verschillende fronten om ons steentje bij te dragen om de klimaatverandering in te dammen en de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in onze waardeketen te verminderen”, verklaarde de CEO van PepsiCo Brasil Alimentos, Alex Carretero.

