小米四款新手机搭载Elliptic Labs AI Virtual Smart Sensor™

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--全球AI软件公司、AI Virtual Smart Sensors™领域的世界领导者Elliptic Labs(EuroNext Growth: ELABS.OL)宣布，小米(HKSE: 1810.HK)已选择 Elliptic Labs的INNER BEAUTY® AI 虚拟接近传感器为即将推出的红米 Note 11、Note 11S、Note 11 Pro 和 Note 11 Pro 5G 四款智能手机打造接近感应解决方案。Elliptic Labs 此次与全球第三大智能手机制造商小米，以及合作伙伴高通和联发科的再度合作，打造了最成功的红米品牌。红米 Note 11、Note 11S及Note 11 Pro、Note 11 Pro 5G分别由高通骁龙680芯片组、联发科的Helio G96 芯片组和高通骁龙695 5G芯片组提供驱动。2021年9月，Elliptic Labs便宣布已获得相关的企业许可协议。

“自2016年以来，小米一直选择并信任Elliptic Labs可靠的技术支持，”Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen 说，“根据企业许可协议，小米将持续在更多智能手机型号中采用AI 虚拟接近传感器。Elliptic Labs的纯软件AI Virtual Smart Sensor Platform取代硬件传感器，在消除持续的供应链风险的同时，可打造经济高效、创新以及生态友好型的解决方案，这使得Elliptic Labs 成为小米等全球智能手机制造商的理想合作伙伴。”

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现强大的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器，AI Virtual Proximity Sensor不仅降低了设备成本，还去除了采购上的风险。

INNER BEAUTY 是 Elliptic Labs 的注册商标。

AI Virtual Smart Sensor Platform、AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Proximity Sensor是Elliptic Labs的商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。

关于 Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。