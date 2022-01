NAVYA et VALEO en partenariat, développent un système spécifique de sécurité pour la commercialisation des véhicules autonomes de niveau 4

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NAVYA (Paris:NAVYA) (FR0013018041- Navya) et VALEO poursuivent leur collaboration et mettent en commun leur savoir-faire dans le cadre du 4ème Programme d’Investissement d’Avenir du gouvernement français pour développer et concevoir un nouveau système de sécurité des véhicules autonomes de niveau 4 (Autonomous Vehicle Failsafe System, AVFS).

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de NAVYA, déclare : « Ce projet avec VALEO, défini comme stratégique pour garantir la sécurité opérationnelle des solutions de transport autonome, porte sur la conception d’un système électronique de sécurité intégré, essentiel à la commercialisation de ces véhicules autonomes de Niveau 4 ».

Une étape clé dans l’industrialisation de solutions de transport autonome de niveau 4

Le PIA4, 4ème Programme d’Investissements d’Avenir, soutenu par le gouvernement français, permet d’accompagner les entreprises à chaque étape de leurs développements innovants. C’est dans cette optique que NAVYA, un leader des systèmes de mobilité autonome et VALEO, équipementier automobile partenaire de tous les constructeurs dans le monde s’associent dans le développement d’un système innovant en vue d’atteindre une autonomie complète de niveau 4 pour les solutions de transport autonome.

Un système intégré, intelligent et redondant pour un gage de sécurité opérationnelle

Les différentes étapes de recherche et développement garantissent la conception d’un tel système, sa réalisation, et une évaluation finale du concept.

Les briques technologiques qui composent l’AVFS (Autonomous Vehicle Failsafe System) s’interfacent avec le système de conduite autonome NavyaDrive®. VALEO fournira ses capteurs de dernière génération aux standards automobiles. Associés au calculateur électronique embarquant l’ensemble des algorithmes aux normes ISO, ils permettront de fournir la redondance attendue et d’assurer une seconde chaîne de contrôle.

Cet ensemble, composé du NavyaDrive®, des capteurs de type LiDAR, radars et caméras, associé au calculateur AVSF sera chargé d’assurer la mise en sécurité des passagers et des usagers de la route. Dans le cas d’une situation d’anomalie sur le parcours entrainant une sortie du domaine d’opération du système de conduite autonome, il aura la capacité d’adapter le comportement du véhicule en toute autonomie, sans intervention humaine.

Ce projet est l’aboutissement d’une collaboration étroite et une mise en commun d’une expertise pointue dans la création et la commercialisation de véhicules autonomes de niveau 4 sans opérateur à bord.

Joachim Mathes, CTO de Valeo Comfort and Driving Assistance, commente : « Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec Navya dans le cadre de ce projet. Celui-ci nous donne l'occasion de valoriser notre expertise des systèmes de conduite autonome, de sécurité et du référentiel SOTIF (« Safety Of The Intended Functionality ») acquise grâce à nos projets Drive4U et à l'exploitation des navettes Navya dans le cadre du projet SMO. A travers le projet PIA4, nous comptons franchir ensemble une nouvelle étape dans la mobilité urbaine autonome ».

Olivier Le Cornec, Directeur de la Technologie de Navya, conclut : « Cette collaboration marque une étape clé pour le passage à l’échelle commerciale de nos services de mobilité autonome sans opérateur à bord. Elle permet de proposer une architecture composée de deux systèmes complémentaires, de perception, localisation et d’intelligence, à même de fournir le service escompté et d’adresser toutes les défaillances et dérives potentielles. Ces deux systèmes, développés par des acteurs majeurs et reconnus dans leur domaine, que sont Navya et Valeo, permettront de proposer une solution commerciale au meilleur état de l’art automobile et réglementaire au niveau mondial. Associée à nos nouvelles bases roulantes en cours de développement, elle définira notre future génération de véhicules sans opérateur à bord, permettant le passage à l'échelle commerciale ».

Prochaine communication financière : 7 février 2022, 17h45 – Chiffre d’affaires 2021

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 180 exemplaires ont été commercialisés dans 23 pays au 31 décembre 2020. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech