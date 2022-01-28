Westmount Realty Capital對芝加哥和密爾瓦基的610萬平方英尺工業地產投資組合進行資產重組

芝加哥和密爾瓦基--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於達拉斯的私人商業地產公司Westmount Realty Capital今天宣佈，其正與全球一流的另類投資管理公司Ares Management Corporation的房地產集團部門所管理的基金合作，對位於芝加哥和密爾瓦基成熟工業子市場的工業地產投資組合進行資產重組，該投資組合共包含51處地產，面積總計610萬平方英尺。Westmount和Ares從Partners Group Westmount合資企業處收購了這一機構級品質的投資組合，包含物流、大宗分銷設施和「最後一英里」工業地產。

該投資組合主要包含填充式多租戶輕工業地產，提供持久功能性和長期租賃選項。該投資組合的大部分地產位於芝加哥大都會區，最大的資產聚落緊鄰歐海爾國際機場。目前，該投資組合中98.8%的地產租給123個全國性和區域性企業，租賃展期結構頗具吸引力。該投資組合中10大租戶的租賃面積占總租賃面積的42.5%，單一租戶的租賃面積均不超過總面積的9.9%。

Westmount創辦人兼董事長Cliff Booth表示：「對我們而言，今天是具有里程碑意義的一天，展現了Westmount在資產管理和加值投資策略方面堅定不移的態度。Westmount在工業地產市場上活躍了超過35年，我們的專業知識幫助我們順利將這批機構級品質的工業地產收入囊中。我們很高興能夠對這一投資組合進行資產重組和再投資，並期待與我們的新夥伴Ares合作，使這一投資組合創造更大的價值。」

芝加哥擁有四通八達的鐵路和公路網，是美國中西部地區的國際貿易樞紐，也是運銷網路的關鍵市場。其公路系統服務950萬居民，美國30%的貨運由此地始發或中轉。該城市的工業空間淨吸納量一直位居美國市場的前五名。

Westmount總裁兼營運長Brant Brown表示：「該投資組合中的地產屬性，無論是規模、設計還是位置，工業地產開發商均很難複製而且需要大量資金支援，這進一步推動了這些地產的入駐率和租金不斷成長。強勁的租戶需求，外加有限的填充式工業新地塊供應，預計未來幾年將繼續推動該投資組合的租金成長。」

本次交易由世邦魏理仕(CBRE)的Michael Caprile和Eastdil的Josh McArtor代表賣方處理。

關於Westmount Realty Capital

Westmount Realty Capital, LLC總部位於達拉斯，是一家歷史悠久的私人商業房地產公司。公司成立至今超過35年，在核心團隊的努力下，取得卓越的成績。Westmount被視為業界的創新者和居於領先地位的公司，在良好關係的驅動下，成為眾多美國國內外機構和私人投資者值得信賴的經營夥伴。公司在美國市場十分活躍，專門從事加值和投機性投資，並已歷經多個市場週期的考驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.westmountrc.com。

關於Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES)是全球首屈一指的另類投資管理公司，為客戶提供涵蓋信貸、私募股權、房地產和基礎設施等資產類別的補充性初級和次級市場投資解決方案。我們力求提供靈活的資本，以支持各類企業並為我們的利害關係者及社區創造價值。透過旗下各投資小組之間的協力合作，我們致力於在整個市場週期中產生一致且有吸引力的投資報酬。截至2021年9月30日，Ares Management Corporation全球平臺所管理的資產規模達到約2,820億美元。公司在北美、歐洲、亞太和中東約有2,000名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.aresmgmt.com。

關於Partners Group

Partners Group是全球知名的私人市場投資管理公司。自1996年以來，公司代表全球客戶在私募股權、私人房地產、私人債務和私人基礎設施領域投資超過1500億美元。透過利用主題投資成長趨勢和促使有吸引力的企業和資產成為市場領導者，Partners Group力求創造豐厚的回報。該公司是堅定、負責任的投資者，致力於為其所有利害關係者創造永續的回報和持久的有利影響。截至2021年6月30日，Partners Group管理的資產超過1,190億美元，為全球機構投資人、主權財富基金、家庭理財辦公室和私人客戶提供一系列創新訂製型解決方案。公司在全球設有20個辦事處，聘用逾1,500名各類專業人員，並在瑞士巴爾祖格、美國丹佛和新加坡設有地區總部。公司已於2006年在瑞士證券交易所上市（代碼：PGHN）。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.partnersgroup.com，或在LinkedIn和Twitter上關注我們。

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