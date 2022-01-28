Westmount Realty Capital对芝加哥和密尔沃基的610万平方英尺工业地产投资组合进行资产重组

芝加哥和密尔沃基--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于达拉斯的私营商业地产公司Westmount Realty Capital今天宣布，其正与全球领先的另类投资管理公司Ares Management Corporation的房地产集团部门所管理的一项基金合作，对位于芝加哥和密尔沃基成熟工业子市场的工业地产投资组合进行资产重组，该投资组合共包含51处地产，面积总计610万平方英尺。Westmount和Ares从Partners Group Westmount合资企业处收购了这一机构级品质的投资组合，包含物流、大宗分销设施和“最后一英里”工业地产。

该投资组合主要包含填充式多租户轻工业地产，提供持久功能性和长期租赁选项。该投资组合的大部分地产位于芝加哥大都市区，最大的资产集群紧邻奥黑尔国际机场。目前，该投资组合中98.8%的地产租给了123个国家和地区级企业，租赁展期结构颇具吸引力。该投资组合中前10大租户的租赁面积占总租赁面积的42.5%，单个租户的租赁面积占比均不超过9.9%。

Westmount创始人兼董事长Cliff Booth表示：“对我们而言，今天是具有里程碑意义的一天，体现了Westmount在资产管理和增值投资战略方面坚定不移的态度。Westmount在工业地产市场上活跃了超过35年，我们的专业知识帮助我们顺利将这批机构级品质的工业地产收入囊中。我们很高兴能够对这一投资组合进行资产重组和再投资，并期待着与我们的新伙伴Ares合作，使这一投资组合创造更大的价值。”

芝加哥拥有四通八达的铁路和公路网，是美国中西部地区的国际贸易枢纽，也是运销网络的关键市场。其公路系统服务950万居民，美国30%的货运由此地始发或中转。该城市的工业空间净吸纳量持续排名美国市场前五。

Westmount总裁兼首席运营官Brant Brown表示：“该投资组合中的地产属性，无论是规模、设计还是位置，工业地产开发商均很难复制而且需要大量资金支持，这进一步推动了这些地产的入驻率和租金不断增长。强劲的租户需求，外加有限的填充式工业新地块供应，预计未来几年将继续推动该投资组合的租金增长。”

本次交易由世邦魏理仕(CBRE)的Michael Caprile和Eastdil的Josh McArtor代表卖方处理。

关于Westmount Realty Capital

Westmount Realty Capital, LLC总部位于达拉斯，是一家历史悠久的私营商业房地产公司。公司成立至今超过35年，在核心团队的努力下，取得了卓越的成绩。Westmount被视为行业的创新者和前沿公司，在良好关系的驱动下成为众多美国国内外机构和私人投资者值得信赖的经营伙伴。公司在美国市场十分活跃，专门从事增值和投机性投资，并已历经多个市场周期的考验。如需了解更多信息，请访问：www.westmountrc.com。

关于Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES)是全球领先的另类投资管理公司，为客户提供涵盖信贷、私募股权、房地产和基础设施等资产类别的补充性一级和二级市场投资解决方案。我们力求提供灵活的资本，以支持各类企业并为我们的利益相关方及社区创造价值。通过旗下各投资组之间的协力合作，我们致力于在整个市场周期中实现一致且有吸引力的投资回报。截至2021年9月30日，Ares Management Corporation全球平台所管理的资产规模达到约2,820亿美元。公司在北美、欧洲、亚太和中东约有2,000名员工。如需了解更多信息，请访问www.aresmgmt.com。

关于Partners Group

Partners Group是全球领先的私人市场投资管理公司。自1996年以来，公司代表全球客户在私募股权、私人房地产、私人债务和私人基础设施领域投资超过1500亿美元。通过利用主题投资增长趋势和帮助有吸引力的企业和资产成为市场领导者，Partners Group力求创造丰厚的回报。作为坚定的、负责任的投资者，公司致力于为其所有利益相关者创造可持续的回报和持久的积极影响。截至2021年6月30日，Partners Group管理的资产超过1,190亿美元，为全球机构投资者、主权财富基金、家庭理财办公室和私人客户提供一系列创新定制化解决方案。公司在全球设有20个办事处，雇佣逾1,500名各类专业人员，并在瑞士巴尔祖格、美国丹佛和新加坡设有地区总部。公司已于2006年在瑞士证券交易所上市（代码：PGHN）。如需了解更多信息，请访问www.partnersgroup.com，或在LinkedIn和Twitter上关注我们。

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