Westmount Realty Capital recapitaliza portfólio industrial de 6,1 milhões de pés quadrados em Chicago e Milwaukee

Westmount Realty Capital and Ares Management Corporation recapitalized and acquired an institutional-quality portfolio of logistics, bulk distribution, and last-mile industrial properties totaling 6.1 million square feet located in established industrial submarkets of Chicago and Milwaukee. Pictured is one of the industrial properties that is a part of the 51-asset industrial portfolio. (Photo: Business Wire)

CHICAGO e MILWAUKEE--(BUSINESS WIRE)--A Westmount Realty Capital, empresa de capital fechado sediada em Dallas que atua no mercado imobiliário comercial, anunciou hoje que está realizando parceria com um fundo administrado pelo grupo imobiliário da Ares Management Corporation, importante gestora de investimentos alternativos, para recapitalizar um portfólio industrial de 51 ativos que totalizam 6,1 milhões de pés quadrados em submercados industriais estabelecidos de Chicago e Milwaukee. A Westmount e a Ares adquiriram o portfólio institucional de logística, distribuição a granel e propriedades industriais de entrega final de uma joint venture do Partners Group.

O portfólio é composto principalmente de propriedades industriais leves e recém-construídas destinadas a diversos locatários que fornecem funcionalidades duradouras e opções de locação de longo prazo. A maior parte do portfólio está localizada na Região Metropolitana de Chicago, e o maior grupo de ativos se situa perto do Aeroporto Internacional O’Hare. Atualmente, o portfólio se encontra 98,8% alugado para um conjunto de 123 locatários nacionais e regionais com um perfil atrativo de renovação contratual. Os 10 maiores locatários do portfólio representam 42,5% da área total alugada, e nenhum locatário individual representa mais de 9,9% do portfólio.

“Este é um dia incrível para nós e demonstra a obstinada abordagem da Westmount com relação a gestão de ativos e estratégia de investimentos de valor agregado”, declarou Cliff Booth, fundador e presidente do conselho da Westmount. “A Westmount atua no mercado industrial há mais de 35 anos, e esse conhecimento nos ajudou a reunir essa seleção de propriedades industriais de qualidade institucional. Temos a satisfação de recapitalizar e reinvestir nesse portfólio, e esperamos trabalhar com nossa nova parceira Ares ao continuarmos gerando ainda mais valor a esse portfólio.”

Impulsionada por um sistema ferroviário e rodoviário altamente conectado, Chicago é um hub de comércio internacional para a região Centro-Oeste dos Estados Unidos e um importante mercado para redes de distribuição. Seu sistema de rodovias atende a 9,5 milhões de habitantes, e 30% de todo o frete dos Estados Unidos se origina ou transita por Chicago. Além disso, a cidade segue classificada como um dos cinco maiores mercados nacionais para absorção líquida de espaço industrial.

“A replicação dos atributos das propriedades do portfólio — tamanho, desenho e locação — é difícil e cara para desenvolvedores industriais, o que incentiva ainda mais a ocupação e a trajetória de aluguéis de valor crescente”, explicou Brant Brown, presidente e diretor de operações da Westmount. “A combinação de forte demanda por locações e limitação de novas ofertas de imóveis industriais recém-construídos deve seguir causando o aumento dos aluguéis de todo o portfólio nos próximos anos.”

Michael Caprile com a CBRE e Josh McArtor com a Eastdil lidaram com a transação em nome da parte vendedora.

Sobre a Westmount Realty Capital

A Westmount Realty Capital, LLC é uma empresa de capital fechado sediada em Dallas que atua no mercado imobiliário comercial, conta com uma equipe de especialistas e tem atingido desempenho excepcional ao longo de mais de 35 anos de trajetória bem-sucedida. A Westmount é vista como uma empresa inovadora e de vanguarda no mercado, além de ser considerada uma parceira operacional confiável e orientada a relacionamentos por diversas fontes de capital institucional e privado dos Estados Unidos e de outros países. A empresa atua nos Estados Unidos e é especializada em investimentos de oportunidade e valor agregado, e tem superado com sucesso vários ciclos de mercado. Saiba mais em www.westmountrc.com.

Sobre a Ares Management Corporation

A Ares Management Corporation (NYSE: ARES) é uma importante gestora global de investimentos alternativos que oferece aos clientes soluções de investimentos primários e secundários complementares nas classes de ativos de crédito, participações privadas, setor imobiliário e infraestrutura. Buscamos fornecer capital flexível para ajudar empresas e gerar valor para nossas partes interessadas e em nossas comunidades. Ao colaborarmos em nossos grupos de investimentos, desejamos gerar retornos constantes e atrativos sobre investimentos por ciclos de mercado inteiros. Segundo dados de 30 de setembro de 2021, a plataforma global da Ares Management Corporation possuía aproximadamente US$ 282 bilhões em ativos sob gestão e cerca de dois mil funcionários que atuam na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. Saiba mais em www.aresmgmt.com.

Sobre o Partners Group

O Partners Group é uma importante firma global que atua em mercados privados. A firma já investiu desde 1996 mais de US$ 150 bilhões em participações privadas, imóveis privados, dívida privada e infraestrutura privada em nome de seus clientes de todo o mundo. O Partners Group busca gerar retornos substanciais capitalizando em tendências de crescimento temático e transformando negócios e ativos atrativos em líderes de mercado. A firma é uma investidora comprometida e responsável, e deseja criar retornos sustentáveis com impacto positivo e duradouro para todas as suas partes interessadas. Com mais de US$ 119 bilhões em ativos sob gestão segundo dados de 30 de junho de 2021, o Partners Group proporciona diversas soluções inovadoras e elaboradas sob medida a clientes investidores institucionais, fundos soberanos, escritórios familiares e indivíduos do mundo todo. A firma emprega mais de 1.500 profissionais diversos em 20 escritórios pelo mundo e possui sedes regionais em Baar-Zug (Suíça), Denver (Estados Unidos) e Singapura. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores Suíça SIX desde 2006 (símbolo: PGHN). Saiba mais em www.partnersgroup.com ou siga-nos no LinkedIn ou no Twitter.

