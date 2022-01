Westmount Realty Capital recapitalise son portefeuille industriel de près de 567,000 m2 (6,1 millions pieds carrés) à Chicago et Milwaukee

Westmount Realty Capital and Ares Management Corporation recapitalized and acquired an institutional-quality portfolio of logistics, bulk distribution, and last-mile industrial properties totaling 6.1 million square feet located in established industrial submarkets of Chicago and Milwaukee. Pictured is one of the industrial properties that is a part of the 51-asset industrial portfolio. (Photo: Business Wire)

CHICAGO et MILWAUKEE--(BUSINESS WIRE)--Westmount Realty Capital, une société spécialisée dans l’immobilier commercial du secteur-privé basée à Dallas, a annoncé aujourd’hui son alliance avec un fonds géré par le groupe immobilier d’Ares Management Corporation, gestionnaire de placements alternatifs mondial de premier plan, pour la recapitalisation de son portefeuille industriel de 51 actifs totalisant près de 567,000 m2 (6,1 millions pieds carrés) situés dans des sous-marchés industriels établis de Chicago et de Milwaukee. Westmount et Ares ont acquis le portefeuille logistique, de distribution en vrac et industriel du dernier kilomètre, de qualité institutionnelle, auprès de la co-entreprise Partners Group Westmount.

Le portefeuille est composé principalement de propriétés industrielles légères intercalaires multi-locataires offrant des fonctionnalités durables et des options de bail à long terme. La majorité du portefeuille est établi dans la région métropolitaine de Chicago, et le plus grand groupe d’actifs se trouve à proximité de l’aéroport international O’Hare. Le portefeuille est actuellement loué à hauteur de 98,8 % à une liste de 123 locataires nationaux et régionaux présentant un profil particulièrement intéressant en termes de renouvellement de bail. Les dix locataires les plus importants représentent 42,5 % de la surface locative totale, et aucun d’entre eux ne compte pour plus de 9,9 % du portefeuille.

« C’est un jour exceptionnel pour nous, et cette démarche tenace menée par Westmount pour gérer les actifs et stratégie d’investissement à valeur ajoutée est très révélatrice », a déclaré Cliff Booth, fondateur et président de Westmount. « Westmount est présente sur le marché industriel depuis plus de 35 ans, et nos connaissances nous ont aidés à regrouper cet ensemble de propriétés industrielles de qualité institutionnelle. Nous sommes ravis de pouvoir recapitaliser et réinvestir dans ce portefeuille et sommes impatients de travailler avec notre nouveau partenaire Ares, alors que nous continuons de générer de la valeur ajoutée au sein du portefeuille. »

Poussée par un système ferroviaire et autoroutier hautement connecté, Chicago est une plaque tournante du commerce international de la région du Midwest, ainsi qu’un marché essentiel pour les réseaux de distribution. Son réseau routier dessert 9,5 millions d’habitants, et 30 % de tout le fret américain provient ou passe par Chicago. La ville continue également de se classer parmi les 5 premiers marchés en termes d’absorption nette d’espaces industriels au niveau national.

« Les attributs des propriétés du portefeuille – taille, conception et emplacement – sont difficiles et coûteux à reproduire pour les promoteurs industriels, ce qui entraîne une augmentation des taux d’occupation et une trajectoire de croissance des loyers », a déclaré Brant Brown, président et directeur de l’exploitation de Westmount. « La combinaison d’une forte demande locative, associée à une nouvelle offre limitée de produits industriels intercalaires, devrait continuer à stimuler la croissance des loyers à travers l’ensemble du portefeuille au cours des prochaines années. »

Michael Caprile du CBRE, groupe de conseil en immobilier d'entreprise, et Josh McArtor d’Eastdil, banque d'investissement immobilier, ont géré la transaction au nom du vendeur.

À propos de Westmount Realty Capital

Westmount Realty Capital, LLC est une société spécialisée dans l’immobilier commercial du secteur-privé, bénéficiant d'une expertise éprouvée, basée à Dallas dominée par une dynamique exceptionnelle depuis plus de 35 ans, réunissant une équipe d’experts de premier plan. Considérée comme un creuset d’innovations à la fine pointe de l’industrie, Westmount est un partenaire associé de confiance axé sur les relations d’affaires pour de nombreuses sources de capitaux d’origine institutionnelle et privée américaines et étrangères. Présente aux États-Unis, la société est spécialisée dans les investissements à valeur ajoutée et placements opportunistes, ayant reussi à naviguer sur de nombreux cycles de marché. Pour plus d’informations, contactez www.westmountrc.com.

À propos d’Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE : ARES) est un gestionnaire de placements alternatifs mondial de premier plan offrant à ses clients des solutions de placement complémentaires sur le marché primaire et secondaire dans l’ensemble des catégories d’actif liées au crédit, aux placements privés, à l’immobilier et aux infrastructures. Nous cherchons à fournir une plus grande souplesse au niveau du capital afin de soutenir les entreprises et de créer de la valeur pour les parties prenantes et au sein de nos collectivités. En collaborant via nos groupes d’investissement, nous visons à générer des rendements d’investissement cohérents et attrayants tout au long des cycles du marché. Au 30 septembre 2021, les actifs sous gestion de la plateforme mondiale d’Ares Management Corporation s’élevaient à environ 282 milliards USD et l’entreprise disposait d’un effectif de près de 2 000 salariés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.aresmgmt.com.

À propos de Partners Group

Partners Group est un chef de file mondial sur les marchés privés. Depuis 1996, la société a investi plus de 150 milliards USD dans le capital-investissement, l’immobilier privé, la dette privée et les infrastructures privées pour le compte de ses clients à travers le monde. Partners Group a pour mission de générer de solides rendements en capitalisant sur les tendances de croissance thématiques et en transformant des entreprises et des actifs attrayants en leaders du marché. La société est un investisseur engagé et responsable qui vise à créer des rendements pérennes avec un impact positif durable pour toutes ses parties prenantes. Avec plus de 119 milliards USD d’actifs sous gestion au 30 juin 2021, Partners Group propose une gamme innovante de solutions sur mesure à sa clientèle composée de bureaux de gestion de patrimoine (family offices), de fonds souverains, d’investisseurs institutionnels et de particuliers, au niveau mondial. L’entreprise, qui emploie plus de 1 500 professionnels spécialistes dans près d’une vingtaine de bureaux à travers le monde, compte des sièges régionaux à Baar-Zug en Suisse, à Denver aux États-Unis et à Singapour. Elle est cotée à la bourse suisse (SIX Group, anciennement SWX Swiss Exchange) depuis 2006 (symbole : PGHN). Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.partnersgroup.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.