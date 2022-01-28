美泰與迪士尼宣佈達成關於迪士尼公主和冰雪奇緣特許經營權的多年期全球授權協議

加州埃爾塞貢多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美泰公司(Mattel, Inc., NASDAQ: MAT)今天宣佈關於迪士尼公主和冰雪奇緣特許經營權的多年期全球授權協議。美泰將擁有為迪士尼消費品、遊戲和出版業務開發系列玩具的全球許可權，包括時尚玩偶、小玩偶和人物玩偶。該系列可望於2023年初在全球零售商處推出。

美泰總裁兼營運長Richard Dickson表示：「我們對迪士尼公主和冰雪奇緣系列回歸美泰感到非常自豪。作為玩偶領域的全球領導者，我們期待展示獨特的美泰策略品牌管理方法、產品和行銷專業知識以及對細節和品質的不懈關注，為這些經典故事和角色創造出鼓舞人心又不失新意的產品線。」

在這項新的授權協議達成之前，美泰已與迪士尼就皮克斯動畫工作室的《玩具總動員》和《汽車總動員》特許經營權建立了授權關係，並於近期宣佈獲得《巴斯光年》的全球授權。

迪士尼消費品、遊戲和出版部總裁楊善妮(Stephanie Young)表示：「迪士尼公主和冰雪奇緣的故事和角色所展現的勇氣和同情心不斷激勵著全球粉絲。經由深化我們與美泰的長期合作關係，我們期待擴展迪士尼公主和《冰雪奇緣》的世界，透過引人入勝的產品和遊戲機會，將這些深受喜愛的產品系列引入創新的新時代。」

透過該協議，美泰將開發迪士尼公主玩偶，包括《阿拉丁》、《美女與野獸》、《勇敢傳說》、《灰姑娘》、《小美人魚》、《花木蘭》、《風中奇緣》、《公主與青蛙》、《睡美人》、《白雪公主和七個小矮人》、《魔髮奇緣》、《迪士尼冰雪奇緣》、《小美人魚真人版》、《海洋奇緣D+系列》、《蒂亞娜D+系列》、《阿拉丁真人版》、《美女與野獸真人版》、《灰姑娘真人版》和《花木蘭真人版》。

關於美泰

美泰(NASDAQ: MAT)是全球首屈一指的玩具公司，同時也擁有全球極其龐大的兒童和家庭娛樂授權產品種類。我們創造創新的產品和體驗，透過玩樂的方式激勵、娛樂和培育兒童。我們透過代表性品牌組合來吸引消費者，這些品牌包括Barbie®、Hot Wheels®、Fisher-Price®、American Girl®、Fisher-Price®、Thomas & Friends®、UNO®、Masters of the Universe®、Monster High®和MEGA®，以及我們與全球各大娛樂公司合作擁有或授權許可的其他智慧財產權。我們的產品包括電影和電視內容、遊戲、音樂和現場活動。我們在全球35個地區發展業務，並與全球一流的零售和電商公司合作，在150多個國家銷售產品。自1945年成立以來，美泰很自豪能成為值得信賴的合作夥伴，使孩子們能夠探索童年的奇異世界，充分發揮自身潛能。線上瀏覽我們的網站mattel.com。

關於迪士尼消費品、遊戲和出版業務

消費品、遊戲和出版部(CPGP)是迪士尼樂園、體驗和產品部(DPEP)旗下的事業部，透過世界各地的shopDisney電商平臺、迪士尼樂園、本土和國際零售商以及全球迪士尼商店等通路，提供玩具、T恤、應用程式、書籍和電玩遊戲等產品和體驗，將深受喜愛的品牌和系列產品帶入家庭和粉絲的日常生活中。該業務部門擁有由產品、授權許可和零售專家、藝術家、故事大師以及科技專家組成的世界一流團隊，他們激發了全世界的想像力。

關於迪士尼公主

迪士尼公主推崇奇幻的冒險旅程以及能讓人產生共鳴、激勵世界各地老少粉絲發現全新世界並發揮全部潛力的強大英雄。從樂觀善良的白雪公主到勇於冒險的尋路者莫阿娜，每一個迪士尼公主角色都讓粉絲有勇氣去影響自己的世界，掌控自己的命運，夢想著在自己的生活中上演備受喜愛的迪士尼故事中的魔法。

關於《冰雪奇緣》

華特迪士尼動畫工作室出品的動畫片《冰雪奇緣》在2013年掀起了一股全球熱潮，全球票房超12.7億美元，並榮獲奧斯卡金像獎®、金球獎®和英國電影學院獎®的最佳動畫片獎。獲得奧斯卡®提名的續集《冰雪奇緣2》於2019年上映，全球票房超過14.5億美元，這兩部電影成為全球有史以來票房最高的動畫電影，顯示了這個深受喜愛的品牌的強大力量和廣泛吸引力。這兩部電影由Chris Buck和Jennifer Lee執導，Lee擔任編劇，Peter Del Vecho擔任製片人，並因其獲獎音樂而聞名，該音樂由歌曲作者Kristin Anderson-Lopez、Robert Lopez以及作曲家Christophe Beck創作。以榮獲奧斯卡獎的歌曲《Let It Go》為代表的《冰雪奇緣》原聲帶是四白金唱片，全球銷售量超過千萬，佔據Billboard 200排行榜前5名長達33週，其中13週排名第一；《冰雪奇緣2》原聲帶代表作品《Into the Unknown》獲得奧斯卡提名，並位居排行榜榜首。《冰雪奇緣音樂劇》於2018年至2020年在百老匯演出，2019年開始北美巡演，目前在倫敦、東京和漢堡進行國際演出，並在澳洲巡演。在世界各地迪士尼樂園和度假村的景點和現場舞臺表演中都可以看到《冰雪奇緣》中的角色。在Disney+上，粉絲們可以欣賞《冰雪奇緣》和《冰雪奇緣2》，並透過《雪寶的佳節冒險》、《雪寶的從前從前》、《冰雪奇緣：驚喜連連》、《雪寶說故事》和紀錄劇集《冰雪奇緣2製作祕辛》深入瞭解這個世界和人物。

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