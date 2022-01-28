美泰与迪士尼宣布达成关于迪士尼公主和冰雪奇缘特许经营权的多年期全球授权协议

加州埃尔塞贡多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美泰公司(Mattel, Inc., NASDAQ: MAT)今天公布了一项关于迪士尼公主和冰雪奇缘特许经营权的多年期全球授权协议。美泰将拥有为迪士尼消费品、游戏和出版业务开发系列玩具的全球许可权，包括时尚玩偶、小玩偶和人物玩偶。该系列预计将于2023年初在全球零售商处推出。

美泰总裁兼首席运营官Richard Dickson表示：“我们为迪士尼公主和冰雪奇缘系列回归美泰感到非常自豪。作为玩偶行业的全球领导者，我们期待展示独特的美泰策略品牌管理方法、产品和营销专业知识以及对细节和品质的不懈关注，为这些经典故事和角色创造出鼓舞人心又不失新意的产品线。”

在这项新的授权协议达成之前，美泰已与迪士尼就皮克斯动画工作室的《玩具总动员》和《汽车总动员》特许经营权建立了授权关系，并于近期宣布获得了《光年正传》的全球授权。

迪士尼消费品、游戏和出版部总裁杨善妮(Stephanie Young)表示：“迪士尼公主和冰雪奇缘的故事和角色所展现的勇气和同情心不断激励着全球粉丝。通过深化我们与美泰的长期合作关系，我们期待拓展迪士尼公主和《冰雪奇缘》的世界，通过引人入胜的产品和游戏机会，将这些深受喜爱的产品系列引入一个创新的新时代。”

通过该协议，美泰将开发基于迪士尼公主的玩偶，包括《阿拉丁》、《美女与野兽》、《勇敢传说》、《灰姑娘》、《小美人鱼》、《花木兰》、《风中奇缘》、《公主与青蛙》、《睡美人》、《白雪公主和七个小矮人》、《长发公主》、《迪士尼冰雪奇缘》、《小美人鱼真人版》、《海洋奇缘D+系列》、《蒂亚娜D+系列》、《阿拉丁真人版》、《美女与野兽真人版》、《灰姑娘真人版》和《花木兰真人版》。

关于美泰

美泰(NASDAQ: MAT)是全球领先的玩具公司，同时也拥有全球极其庞大的儿童和家庭娱乐授权产品门类。我们创造创新的产品和体验，通过玩乐的方式激励、娱乐和培养孩子。我们通过标志性的品牌组合来吸引消费者，这些品牌包括Barbie®、Hot Wheels®、Fisher-Price®、American Girl®、Fisher-Price®、Thomas & Friends®、UNO®、Masters of the Universe®、Monster High®和MEGA®，以及我们与全球各大娱乐公司合作拥有或许可的其他知识产权。我们的产品包括电影和电视内容、游戏、音乐和现场活动。我们在全球35个地区开展业务，并与全球领先的零售和电商公司合作，在150多个国家销售产品。自1945年成立以来，美泰很自豪能成为值得信赖的合作伙伴，使孩子们能够探索童年的奇异世界，充分发挥自身潜能。在线访问我们的网站mattel.com。

关于迪士尼消费品、游戏和出版业务

消费品、游戏和出版部(CPGP)是迪士尼乐园、体验和产品部(DPEP)下辖的事业部，通过世界各地的shopDisney电商平台、迪士尼乐园、本土和国际零售商以及全球迪士尼商店等渠道，提供玩具、T恤衫、应用程序、书籍和主机游戏等产品和体验，将深受喜爱的品牌和系列产品带入家庭和粉丝的日常生活中。该业务部门拥有由产品、许可和零售专家、艺术家、故事大师以及技术专家组成的世界一流团队，他们激发了全世界的想象力。

关于迪士尼公主

迪士尼公主推崇奇幻的冒险旅程以及能让人产生共鸣、激励世界各地老少粉丝发现全新世界并实现全部潜力的强大英雄。从乐观善良的白雪公主到勇于冒险的寻路者莫阿娜，每一个迪士尼公主角色都让粉丝有勇气去影响自己的世界，掌控自己的命运，梦想着在自己的生活中上演备受喜爱的迪士尼故事中的魔法。

关于《冰雪奇缘》

华特迪士尼动画工作室出品的动画片《冰雪奇缘》在2013年掀起了一股全球热潮，全球票房超12.7亿美元，并斩获了奥斯卡金像奖®、金球奖®和英国电影学院奖®的最佳动画片奖。获得奥斯卡®提名的续集《冰雪奇缘2》于2019年上映，全球票房超过14.5亿美元，这两部电影成为全球有史以来票房最高的动画电影，显示了这个深受喜爱的品牌的强大力量和广泛吸引力。这两部电影由Chris Buck和Jennifer Lee执导，Lee担任编剧，Peter Del Vecho担任制片人，并因其获奖音乐而闻名，该音乐由歌曲作者Kristin Anderson-Lopez、Robert Lopez以及作曲家Christophe Beck创作。以奥斯卡获奖歌曲《Let It Go》为代表的《冰雪奇缘》原声带是四白金唱片，全球销量超千万，占据Billboard 200排行榜前5名长达33周，其中13周排名第一；《冰雪奇缘2》原声带代表作品《Into the Unknown》获得了奥斯卡提名，并位列排行榜榜首。《冰雪奇缘音乐剧》于2018年至2020年在百老汇演出，2019年开始北美巡演，目前在伦敦、东京和汉堡进行国际演出，并在澳大利亚巡演。在世界各地迪士尼乐园和度假村的景点和现场舞台表演中都可以看到《冰雪奇缘》中的角色。在Disney+上，粉丝们可以欣赏《冰雪奇缘》和《冰雪奇缘2》，并通过《雪宝的冰雪大冒险》、《雪人往事》、《冰雪奇缘：生日惊喜》、《雪宝大舞台》和纪录剧集《未知的真相：制作冰雪奇缘2》深入了解这个世界和人物。

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