Mattel a Disney oznamují víceletou globální licenční smlouvu pro franšízy Disney Princess a Disney Frozen

EL SEGUNDO, Kalifornie--(BUSINESS WIRE)--Společnost Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) dnes oznámila uzavření víceleté globální licenční smlouvy pro franšízy Disney Princess a Frozen. Mattel bude mít globální licenční práva na vývoj řad hraček pro Disney Consumer Products, Games and Publishing, včetně módních panenek, malých panenek a figurek. Očekává se, že kolekce bude uvedena na trh u prodejců po celém světě na začátku roku 2023.

"Jsme nesmírně hrdí na to, že můžeme do společnosti Mattel znovu přivítat řady Disney Princess a Frozen," řekl Richard Dickson, prezident a provozní ředitel Mattel. "Jako celosvětový lídr v prodeji panenek se těšíme, že budeme moci přinést náš jedinečný přístup Mattel Playbook k řízení značky, odborné znalosti v oblasti produktů a marketingu a neutuchající pozornost věnovanou detailům a kvalitě, abychom vytvořili inovativní a inspirativní řady pro tyto ikonické příběhy a postavy."

Nová licenční dohoda navazuje na stávající licenční vztah mezi společnostmi Mattel a Disney pro franšízy Toy Story a Cars studia Pixar Animation Studio a na nedávno oznámenou globální licenční dohodu pro Lightyear.

"Odvaha a soucit, které najdeme v našich příbězích a postavách Disney Princess a Frozen, nadále inspirují fanoušky po celém světě," řekla Stephanie Youngová, prezidentka divize Disney Consumer Products, Games and Publishing. "Díky prohloubení naší dlouholeté spolupráce se společností Mattel se těšíme na rozšíření světů Disney Princess a Frozen a na představení nové inovativní éry těchto oblíbených franšíz prostřednictvím podmanivých produktů a herních příležitostí."

Na základě dohody bude Mattel vytvářet panenky podle příběhů Disney Princess, včetně pohádek: Aladin, Kráska a zvíře, Rebelka, Popelka, Malá mořská víla, Mulan, Pocahontas, Princezna a žabák, Šípková Růženka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Na vlásku, Ledové království, Odvážná Vaiana v sérii D+, Tiana v sérii D+, a dále hrané filmy (live action): Malá mořská víla, Aladin, Kráska a zvíře, Popelka a Mulan.

O společnosti Mattel

Mattel je přední světová hračkářská společnost a vlastník jednoho z nejsilnějších katalogů dětských a rodinných zábavních franšíz na světě. Vytváříme inovativní produkty a zážitky, které inspirují, baví a rozvíjejí děti prostřednictvím hry. Spotřebitele zaujmeme prostřednictvím našeho portfolia ikonických značek, mezi něž patří Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO®, Masters of the Universe®, Monster High® a MEGA®, a dalších populárních duševních vlastnictví, které buď vlastníme přímo, nebo na které máme licenci ve spolupráci s globálními zábavními společnostmi. Naše nabídka zahrnuje filmový a televizní obsah, hry, hudbu a živé akce. Působíme ve 35 lokalitách a naše produkty jsou k dostání ve více než 150 zemích ve spolupráci s předními světovými maloobchodními a e-commerce společnostmi. Od svého založení v roce 1945 je společnost Mattel hrdá na to, že je důvěryhodným partnerem, který umožňuje dětem objevovat zázraky dětství a naplno rozvinout svůj potenciál. Navštivte nás online na mattel.com.

O společnosti Disney Consumer Products, Games and Publishing

Consumer Products, Games, and Publishing (CPGP) je divize Disney Parks, Experiences, and Products (DPEP), která přináší oblíbené značky a franšízy do každodenního života rodin a fanoušků prostřednictvím produktů - od hraček po trička, aplikace, knihy, konzolové hry a další - a zážitků, které lze nalézt po celém světě, včetně platformy e-commerce shopDisney a v Disney Parcích, místních a mezinárodních maloobchodních prodejnách a také v prodejnách Disney po celém světě. V podniku pracují prvotřídní týmy odborníků na produkty, licence a maloobchod, umělců a vypravěčů příběhů a technologů, kteří inspirují představivost po celém světě.

O Disney Princess

Disney Princess oslavuje ta nejkouzelnější dobrodružství a sympatické hrdiny, kteří inspirují fanoušky - malé i velké, po celém světě - k objevování zcela nových světů a k plnému využití svého potenciálu. Každá postava z dílny Disney Princess, od optimistické a laskavé Sněhurky až po dobrodružnou hledačku cest Vaianu, posiluje fanoušky, aby snili o tom, že kouzlo nejoblíbenějších Disneyho příběhů oživí ve svém vlastním životě tím, že najdou odvahu ovlivnit svůj svět a převezmou odpovědnost za svůj vlastní osud.

O Ledovém království

Animovaný film "Ledové království (Frozen)" studia Walt Disney Animation Studios odstartoval v roce 2013 celosvětový fenomén, vydělal více než 1,27 miliardy dolarů v celosvětových pokladnách a získal Oscara®, Zlatý glóbus® a cenu BAFTA® za nejlepší animovaný film. Jeho pokračování " Ledové království 2 (Frozen 2)", nominované na Oscara®, bylo uvedeno do kin v roce 2019 a celosvětově vydělalo více než 1,45 miliardy dolarů a oba filmy jsou celosvětově nejvýdělečnějšími animovanými filmy všech dob, což dokazuje sílu a široký záběr této oblíbené značky. Filmy režírovali Chris Buck a Jennifer Lee, scénář napsal Lee a produkoval Peter Del Vecho a proslavila je oceňovaná hudba autorů písní Kristin Anderson-Lopez a Roberta Lopeze a skladatele Christopha Becka. Soundtrack k filmu "Frozen" s oscarovou písní "Let It Go" je čtyřikrát platinový s více než 10 miliony prodaných kusů po celém světě a strávil 33 týdnů v první pětce žebříčku Billboard 200, z toho 13 týdnů na prvním místě, zatímco soundtrack k filmu "Frozen 2" obsahuje na Oscara nominovanou vynikající píseň "Into the Unknown". Muzikál "Frozen The Musical" se hrál na Broadwayi v letech 2018 až 2020, v roce 2019 vyrazil na severoamerické turné a v současné době probíhá mezinárodní produkce v Londýně, Tokiu a Hamburku a turné v Austrálii. Postavy z "Ledového království" můžete vidět v Disney Parks & Resorts po celém světě v atrakcích i živých jevištních představeních. Na Disney+ si fanoušci mohou vychutnat filmy " Ledové království " a "Ledové království 2" a ponořit se hlouběji do světa a postav díky filmům "Vánoce s Olafem", "Once Upon a Snowman", "Oslava v Ledovém království", "Olaf Presents" a dokumentárnímu seriálu "Do neznáma: natáčení filmu Frozen 2".

MAT-CORP

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.