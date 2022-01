Mattel en Disney kondigen meerjarige wereldwijde licentieovereenkomst aan voor de franchises Disney Princess en Disney Frozen

EL SEGUNDO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) heeft vandaag een meerjarige wereldwijde licentieovereenkomst aangekondigd voor de franchises Disney Princess en Disney Frozen. Mattel krijgt de wereldwijde licentierechten om de speelgoedlijnen voor Disney Consumer Products, Games en Publishing te ontwikkelen, waaronder modepoppen, kleine poppen en figuren. De collectie wordt naar verwachting begin 2023 gelanceerd bij retailers over de hele wereld.

“We zijn ongelooflijk trots om de Disney Princess- en Frozen-lijnen terug te verwelkomen bij Mattel”, zegt Richard Dickson, president en Chief Operating Officer van Mattel. “Als wereldleider op het gebied van poppen kijken we ernaar uit om onze unieke Mattel Playbook-benadering van merkbeheer, product- en marketingexpertise en niet-aflatende aandacht voor detail en kwaliteit toe te passen om innovatieve en inspirerende lijnen voor deze iconische verhalen en personages te creëren.”

De nieuwe licentieovereenkomst bouwt voort op de bestaande licentierelatie tussen Mattel en Disney voor de franchises Toy Story en Cars van Pixar Animation Studio en de onlangs aangekondigde wereldwijde licentieovereenkomst voor Lightyear.

“De moed en compassie in onze Disney Princess- en Frozen-verhalen en personages blijven fans over de hele wereld inspireren”, zei Stephanie Young, president van Disney Consumer Products, Games en Publishing. “Door onze langdurige relatie met Mattel te versterken, kijken we ernaar uit om de werelden van Disney Princess en Frozen uit te breiden en een innovatief nieuw tijdperk van deze geliefde franchises te introduceren via boeiende producten en speelmogelijkheden.”

Door de overeenkomst ontwikkelt Mattel poppen op basis van Disney Princess, waaronder Aladdin, Belle en het beest, Brave, Assepoester, de kleine zeemeermin, Mulan, Pocahontas, de prinses en de kikker, Doornroosje, Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Rapunzel, Disney Frozen, de kleine zeemeermin live-actie, Vaiana D+ serie, Tiana D+ serie, Aladdin live-actie, Belle en het beest live-actie, Assepoester live-actie en Mulan live-actie.

Over Mattel

Mattel is een toonaangevend wereldwijd speelgoedbedrijf en eigenaar van een van de sterkste catalogi van franchises voor kinder- en familie-entertainment ter wereld. We creëren innovatieve producten en ervaringen die inspireren, entertainen en kinderen speels helpen te ontwikkelen. We betrekken klanten via ons portfolio van iconische merken, waaronder Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO®, Masters of the Universe®, Monster High® en MEGA®, zowel als andere populaire intellectuele eigendommen die we bezitten of licentiëren in samenwerking met internationale entertainmentbedrijven. Onze aanbiedingen omvatten, film- en televisiemateriaal, gaming, muziek en live-evenementen. We zijn actief op 35 locaties en onze producten zijn in meer dan 150 landen verkrijgbaar in samenwerking met ’s werelds grootste retail- en e-commercebedrijven. Sinds zijn oprichting in 1945 is Mattel er trots op een vertrouwde partner te zijn in het creëren van mogelijkheden voor kinderen om de wonderen van hun jeugd te beleven en om hun volledig potentieel te kunnen bereiken. Bezoek ons online op mattel.com.

Over Disney Consumer Products, Games en Publishing

Consumer Products, Games en Publishing (CPGP) is de divisie van Disney Parks, Experiences en Products (DPEP) die geliefde merken en franchises in het dagelijks leven van gezinnen en fans brengt via producten, van speelgoed tot T-shirts, apps, boeken, consolegames en meer, en ervaringen die over de hele wereld te vinden zijn, waaronder op het e-commerceplatform shopDisney en in Disney-parken, lokale en internationale retailers, evenals Disney-winkellocaties wereldwijd. Het bedrijf is de thuisbasis van teams van wereldklasse van product-, licentie- en retailexperts, artiesten en verhalenvertellers, en technologen die de verbeelding over de hele wereld inspireren.

Over Disney Princess

Disney Princess viert de meest magische avonturen en de herkenbare, krachtige helden die fans, jong en oud, over de hele wereld, inspireren om hele nieuwe werelden te ontdekken en hun volledige potentieel te realiseren. Elk Disney Princess-personage, van optimistisch en vriendelijk Sneeuwwitje tot avontuurlijke ontdekkingsreiziger Vaiana, stelt fans in staat te dromen om de magie van Disney’s meest geliefde verhalen tot leven te brengen in hun eigen leven, door de moed te vinden om hun wereld te beïnvloeden en de leiding te nemen over hun eigen lotsbestemmingen.

Over Frozen

De animatiefilm ‘Frozen’ van Walt Disney Animation Studios lanceerde in 2013 een wereldwijd fenomeen en verdiende meer dan $ 1,27 miljard aan de kassa’s wereldwijd en ontving de Academy Award®, Golden Globe® en BAFTA® Award voor beste animatiefilm. Het voor een Oscar® genomineerde vervolg, ‘Frozen 2’, werd in 2019 uitgebracht met een opbrengst van meer dan $ 1,45 miljard wereldwijd. De twee films staan wereldwijd bekend als de meest winstgevende animatiefilms aller tijden, wat de kracht en brede aantrekkingskracht van dit geliefde merk laat zien. De films zijn geregisseerd door Chris Buck en Jennifer Lee, geschreven door Lee en geproduceerd door Peter Del Vecho. Ze staan bekend om hun bekroonde muziek van songwriters Kristin Anderson-Lopez en Robert Lopez en componist Christophe Beck. De soundtrack van ‘Frozen’, met het met een Oscar bekroonde nummer ‘Let It Go’, is viervoudig platina met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd en stond 33 weken in de top 5 van de Billboard 200-hitlijst, waarvan 13 weken op nummer 1. De top ‘Frozen 2’-soundtrack bevat de Oscar-genomineerde opvallende ‘Into the Unknown’. ‘Frozen The Musical’ speelde van 2018 tot 2020 op Broadway en begon in 2019 aan een Noord-Amerikaanse tournee met internationale producties die momenteel worden uitgevoerd in Londen, Tokio en Hamburg en op tournee in Australië. De ‘Frozen’-personages zijn te zien in alle Disney-parken en -resorts over de hele wereld in zowel attracties als live shows. Op Disney+ kunnen fans genieten van ‘Frozen’ en ‘Frozen 2’ en dieper in de wereld en personages duiken met ‘Olaf's Frozen Adventure’, ‘Once Upon a Snowman’, ‘Frozen Fever’, ‘Olaf Presents’ en de docuserie ‘Into the Unknown: Making Frozen 2.’

