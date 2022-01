Mattel et Disney annoncent un accord de licence mondial pluriannuel portant sur les franchises Disney Princess et Disney La Reine des Neiges

EL SEGUNDO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Mattel, Inc. (NASDAQ : MAT) a annoncé aujourd’hui un accord de licence mondial pluriannuel portant sur les franchises Disney Princess et Disney La Reine des Neiges. Mattel jouira des droits de licence mondiaux concernant la création de jouets pour Disney Consumer Products, Games and Publishing, notamment de poupées de mode, poupées miniatures, et figurines. La collection devrait être lancée chez les détaillants à travers le monde au début de l’année 2023.

« Nous sommes incroyablement fiers d’accueillir à nouveau chez Mattel les gammes Disney Princess et Disney La Reine des Neiges », a déclaré Richard Dickson, président et directeur d’exploitation, chez Mattel. « En tant que leader mondial dans le domaine des poupées, nous sommes impatients de mettre en œuvre notre approche Mattel Playbook unique en matière de gestion de marque, et nos compétences d’experts produits et marketing, ajoutés à l’attention sans faille que nous portons aux détails et à la qualité, le tout pour créer des gammes innovantes et inspirantes en lien avec ces contes et leurs personnages connus de tous. »

Le nouvel accord de licence s’appuie sur la relation de licence existante entre Mattel et Disney pour les franchises Toy Story et Cars de Pixar Animation Studio, ainsi que sur l’accord de licence mondial récemment annoncé concernant Buzz l’Éclair.

« Le courage et la compassion que l’on retrouve dans les histoires et les personnages de Disney Princess et Disney La Reine des Neiges ne cessent d’inspirer les fans du monde entier », a souligné Stephanie Young, présidente de Disney Consumer Products, Games and Publishing. « En poursuivant notre relation de longue date avec Mattel, nous entendons étendre les univers de Disney Princess et Disney La Reine des Neiges, en créant une nouvelle ère innovante autour de ces franchises renommées, au travers d’opportunités de jeu et de produits captivants. »

En vertu de cet accord, Mattel développera des poupées basées sur Disney Princess, notamment Aladdin, La Belle et la Bête, Rebelle, Cendrillon, La Petite Sirène, Mulan, Pocahontas, La Princesse et la Grenouille, La Belle au Bois Dormant, Blanche Neige et les Sept Nains, Raiponce, Disney La Reine des Neiges, La Petite Sirène Live Action, série Disney+ Moana, série Disney+ Tiana, Aladdin Live Action, La Belle et la Bête Live Action, Cendrillon Live Action, et Mulan Live Action.

À propos de Mattel

Mattel est une société de jouets, de premier plan à l’échelle mondiale, propriétaire de l’un des plus vastes catalogues de franchises de divertissement familial et pour enfants, au monde. Nous créons des produits innovants et des expériences qui inspirent, divertissent, et favorisent le développement des enfants, par le jeu. Nous attirons les consommateurs via notre portefeuille de franchises emblématiques, où figurent notamment Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO®, Masters of the Universe®, Monster High® et MEGA®, ajoutées à d’autres propriétés intellectuelles de renom, que nous possédons ou concédons sous licence, en partenariat avec des sociétés de divertissement mondiales. Nos offres comprennent du contenu cinématographique et télévisé, des jeux, de la musique, et des événements en direct. Nous exerçons nos activités dans 35 sites et vendons des produits dans plus de 150 pays, en collaboration avec les plus grandes sociétés de vente au détail et d’e-commerce, au monde. Depuis sa fondation en 1945, Mattel se réjouit d’être un partenaire de confiance qui permet aux plus jeunes d’explorer les merveilles de l’enfance et réaliser leur plein potentiel. Retrouvez-nous en ligne sur mattel.com.

À propos de Disney Consumer Products, Games and Publishing

Consumer Products, Games, and Publishing (CPGP) désigne la division de Disney Parks, Experiences, and Products (DPEP) qui donne vie à des marques et franchises renommées dans la vie quotidienne des familles et des fans, au travers de produits (allant des jouets aux t-shirts, en passant par les applis, les livres, les consoles de jeux, et bien plus encore) et d’expériences disponibles dans le monde entier, notamment sur la plateforme de commerce électronique shopDisney et dans les Parcs Disney, chez les détaillants locaux et internationaux, ainsi que dans les boutiques Disney à travers le monde. L’entreprise réunit plusieurs équipes d’experts de classe mondiale, spécialisés en produits, licence et vente au détail, avec des artistes, des conteurs, et des spécialistes des technologies, qui, ensemble, parviennent à captiver l’imagination de tous à travers le monde.

À propos de Disney Princess

Disney Princess célèbre les aventures les plus magiques, et des héros indépendants auxquels chacun peut s’identifier, qui inspirent les fans, petits et grands, du monde entier, en leur faisant découvrir de nouveaux univers afin qu’ils réalisent leur plein potentiel. Chaque personnage de Disney Princess, de l’optimiste et douce Blanche Neige jusqu’à l’aventureuse éclaireuse Moana, invite les fans à rêver de mettre en œuvre dans leur propre vie la magie des histoires captivantes de Disney, en y trouvant le courage de changer leur environnement et prendre en main leur propre destin.

À propos de La Reine des Neiges

Le film d’animation « La Reine des Neiges » de Walt Disney Animation Studios a suscité un phénomène mondial en 2013, rapportant plus de 1,27 milliard USD au box-office mondial, et obtenant un Academy Award®, un Golden Globe® et un BAFTA® Award dans la catégorie du meilleur film d’animation. Sa suite nominée aux Oscars®, et intitulée « La Reine des Neiges 2 », est sortie en 2019 et a rapporté au total plus de 1,45 milliard USD. Ces deux films d’animation représentent les recettes les plus élevées de tous les temps au niveau mondial, démontrant la puissance et l’attrait général de cette marque de prédilection. Les films ont été réalisés par Christophe Beck et Jennifer Lee, écrits par Jennifer Lee, produits par Peter Del Vecho, et sont célèbres pour leur musique primée, que l’on doit aux auteurs Kristin Anderson-Lopez et Robert Lopez, ainsi qu’au compositeur Christophe Beck. La bande originale de « La Reine des Neiges », qui inclut la chanson primée aux Oscars « Libérée, Délivrée », est quadruple disque de platine avec plus de 10 millions d’unités vendues dans le monde ; elle a occupé pendant 33 semaines le top 5 du classement Billboard 200, détenant la première place pendant 13 semaines ; tandis que la bande originale à succès de « La Reine des Neiges 2 » inclut le remarquable titre nominé aux Oscars « Dans un autre monde ». « La Reine des Neiges La comédie musicale » s’est jouée à Broadway de 2018 à 2020, avec une tournée en Amérique du Nord en 2019, plusieurs productions internationales étant en cours à Londres, Tokyo et Hambourg, ainsi qu’une tournée en Australie. Les personnages de « La Reine des Neiges » sont présents dans les Disney Parks & Resorts du monde entier, à la fois dans des attractions et divers spectacles en direct sur scène. Sur Disney+, les fans peuvent visionner « La Reine des Neiges » et « La Reine des Neiges 2 », et plonger plus en profondeur dans l’univers et les personnages grâce à « La Reine des neiges : Joyeuses fêtes avec Olaf », « Les Aventures d’Olaf », « La Reine des neiges : Une Fête Givrée », « Olaf Présente », et la série documentaire « Dans un autre monde : Les Coulisses de la Reine des Neiges 2 ».

MAT-CORP

